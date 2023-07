Bienvenue au pays des kiwis! 24 photos insolites de la Nouvelle-Zélande

Pour être honnête, c'est le nom d'une colline et non d'une ville.

Maintenant que la rubrique Sport a parlé de ce beau pays qu'est la Nouvelle-Zélande, c'est à la rubrique Divertissement de s'emparer du sujet et comme souvent chez watson, on aime bien vous montrer à quoi ressemble un pays à travers des images et des gifs inédits.

Tom Brady a passé la nuit avec ce top model

L'ancien joueur de la NFL et Irina Shayk se seraient rencontrés lors d'un mariage d'un ami en commun en Italie. Ils ont été photographiés lors d'un date à Los Angeles et selon plusieurs sources, les deux stars seraient désormais en couple.

Tom Brady et Gisèle Bündchen filaient le parfait amour: elle, défilait pour Victoria's Secret et buvait des jus de céleri, lui, jouait au football américain et faisait rêver tout un pays... C'était la belle époque. Mais en octobre 2022, patatra! Le couple le plus glamour d'Hollywood divorce. Après treize ans de vie commune et deux enfants, les deux stars ont donc décidé de tirer un trait sur leur histoire et leur mariage.