21 preuves que la moisissure, c'est de l'art

Les 23 GIFs et images qu'il vous faut pour bien débuter la journée

L'utilisateur de Reddit écrit à ce sujet : «Mon amie a laissé un peu de riz dans ce pot et l'a placé au fond de son armoire. Voici ce qu'elle a trouvé hier».

Avant de gaspiller plus de mots, laissons parler nos chères photos.

Cependant, il faut admettre que la moisissure rend parfois certains objets vraiment intéressants. Certaines denrées recouvertes de poils et de champignons deviennent ainsi de vrais tableaux de Maîtres!

Pour nombre d'entre nous – à l'exception des amateurs de gorgonzola – la moisissure, c'est un truc dégueu dont on ne veut pas trop s'approcher.

