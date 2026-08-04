Ces photos vont autant vous faire rire que grincer des dents

Ces Fails vont vous faire autant rire que grincer des dents

Besoin d’un remontant? Rien de tel que les galères des autres. Voici les fails les plus improbables de la semaine, compilés pour votre plus grand plaisir.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Cet endroit regorge de trucs géniaux.

Non, on ne parle pas de ce à quoi vous pensez. On peut aussi s’amuser sans substances illicites. En revanche, sans fails, ce serait quasiment impensable.

Bon, assez d’introductions farfelues. Passons aux choses sérieuses!

Mais d’abord: vous le voyez aussi, n’est-ce pas?

Ou suis-je le seul à être un fail?

LOL.

Tout le monde est réveillé? Alors cette fois, c’est vraiment parti!

Celui-là est aussi un peu une victoire, parce que… c’est trop mignon.

OCCUPÉ!!!!

«Quand je suis rentré d’une soirée, c’est ce qui m’attendait à la maison», peut-on lire dans la légende de la photo.



Avons-nous déjà eu de la glace cette semaine?

Ou alors celle-ci: Goodbye Kitty.

Quelqu’un a sans doute oublié de la remettre au congélateur.

Toi aussi, gâteau d'anniversaire.

Joli design de banc, vraiment!

Encore un achat à prix cassé sur Internet…

Ça arrive vraiment!

Des fruits qui se terminent par «um».

Il était pressé… et le karma est une sacrée garce:

Point tout à fait valable!

Celui-ci est peut-être un peu moins valable:

Des choses qui n’arrivent qu’un mardi:

Échec total.

Les dissertations formelles ne sont jamais joyeuses.

Au passage: les émoticônes n’ont pas leur place dans un article non plus. :-)

Votre tête quand quelqu’un d’autre que vous prend une photo de vous:

Rassurez-vous, elle va très bien. Elle est simplement peu photogénique.

Fail trop grand (et beaucoup trop mignon), il mérite donc son propre encadré.

Et voici un bel exemple de la catégorie «Aujourd’hui, je vais cuisiner quelque chose de magnifique – attentes contre réalité».

Voilà à quoi cela était censé ressembler:

… et voici la dure réalité:

Bon…

Un classique, mais toujours aussi efficace:

L’avantage, c’est qu’au premier coup d’œil, ça ne se remarque presque pas.

À propos de course… et c’est parti…

… au revoir! :-(

Bonus gagnant

Et pour finir, parce qu’on en aura sûrement besoin cette semaine: une glace pour tout le monde!