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Ces photos vont autant vous faire rire que grincer des dents

Ces Fails vont vous faire autant rire que grincer des dents

Besoin d’un remontant? Rien de tel que les galères des autres. Voici les fails les plus improbables de la semaine, compilés pour votre plus grand plaisir.
04.08.2026, 05:3004.08.2026, 05:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cet endroit regorge de trucs géniaux.

Non, on ne parle pas de ce à quoi vous pensez. On peut aussi s’amuser sans substances illicites. En revanche, sans fails, ce serait quasiment impensable.

Bon, assez d’introductions farfelues. Passons aux choses sérieuses!

Mais d’abord: vous le voyez aussi, n’est-ce pas?

Die lustigsten fails der Woche: Meme Lol
Image: reddit

Ou suis-je le seul à être un fail?

LOL.

Tout le monde est réveillé? Alors cette fois, c’est vraiment parti!

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gif: instagram

Celui-là est aussi un peu une victoire, parce que… c’est trop mignon.

Lustige Fails: WC mit Kinderkopf
Image: reddit

OCCUPÉ!!!!

Lustige Fails: Möwe auf dem WC
Image: reddit

«Quand je suis rentré d’une soirée, c’est ce qui m’attendait à la maison», peut-on lire dans la légende de la photo.

Avons-nous déjà eu de la glace cette semaine?

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gif: reddit

Ou alors celle-ci: Goodbye Kitty.

Reddit Hello Kitty Glace Fail
Image: reddit

Quelqu’un a sans doute oublié de la remettre au congélateur.

Toi aussi, gâteau d'anniversaire.

Lustige Fails
Image: reddit

Joli design de banc, vraiment!

Lustige Fails: Bank Design mit Regen
Image: reddit

Encore un achat à prix cassé sur Internet…

Lustige Fails: Billige Maske
Image: reddit

Ça arrive vraiment!

Google Fail
Image: reddit

Des fruits qui se terminent par «um».

Il était pressé… et le karma est une sacrée garce:

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Point tout à fait valable!

Lustige Fails: Schild in Chinesischem Restaurant
Image: reddit

Celui-ci est peut-être un peu moins valable:

Lustige Fails: Einkaufswagen
Image: reddit

Des choses qui n’arrivent qu’un mardi:

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gif: instagram

Échec total.

Lustige Fails: Prüfung mit Smiley
Image: instagram

Les dissertations formelles ne sont jamais joyeuses.

Au passage: les émoticônes n’ont pas leur place dans un article non plus. :-)

Votre tête quand quelqu’un d’autre que vous prend une photo de vous:

Die lustigsten Fails: Katze ist unfotogen
Image: reddit

Rassurez-vous, elle va très bien. Elle est simplement peu photogénique.

Fail trop grand (et beaucoup trop mignon), il mérite donc son propre encadré.

That's one Sneaky Fox!
by u/donbosco2017 in funny

Et voici un bel exemple de la catégorie «Aujourd’hui, je vais cuisiner quelque chose de magnifique – attentes contre réalité».

Voilà à quoi cela était censé ressembler:

Back-Fail: Schweinchen aus Teig
Image: instagram

… et voici la dure réalité:

Surprise
Surprise

Bon…

Lustige fails: Popcorn Design
Image: instagram

Un classique, mais toujours aussi efficace:

Fail: Rennen Schild
Image: reddit

L’avantage, c’est qu’au premier coup d’œil, ça ne se remarque presque pas.

À propos de course… et c’est parti…

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gif: instagram

… au revoir! :-(

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gif: instagram

Bonus gagnant

Et pour finir, parce qu’on en aura sûrement besoin cette semaine: une glace pour tout le monde!

The motion of this automated ice cream dispenser
by u/Reasonable_Issue480 in Satisfyingasfuck
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