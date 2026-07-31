Le rappeur de 38 ans WIz Khalifa a cédé à la même passion que tous les trentenaires. image: instagram

Wiz Khalifa a découvert une nouvelle drogue

Le rappeur américain semble avoir noué un lien étroit avec une activité particulièrement addictive au cours de ses vacances.

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Personne n'est à l'abri, pas même les célébrités. Wiz Khalifa n'est que le dernier à y avoir pris goût: la course à pied. Dans plusieurs posts Instagram cette semaine, l'interprète de See You Again a partagé sa nouvelle passion avec ses abonnés: «J'ai commencé à courir récemment et j'adore ça», a-t-il partagé dans une publication Instagram. «Je suis parti en vacances et je n'ai fait que courir: huit kilomètres dimanche et cinq la veille.»

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L'artiste confirmé et coureur débutant a documenté sa nouvelle routine en ligne, incluant micro-short, chaussures de running Nike et même équipement pour une sortie de nuit avec une lampe frontale.

C'est du sérieux. capture d'écran: instagram

Rien à voir avec ce pote très chiant qu'on connait tous et qui se met subitement à cesser de vivre pour son sport, se contentant de quinoa tout sec et d'un verre d'électrolyte à l'heure de l'apéro. Dans sa galerie hétéroclite qui mêle séances de sport et de bronzette, ploufs dans la piscine et marshmallows grillés au barbecue, le rappeur n'a pas manqué de partager l'image d'un gigantesque pot... rempli de cannabis.

Après l'effort, le réconfort... image: instagram

D'autres préfèrent un Snickers: Wiz récupère en fumant. image: instagram

Difficile, en revanche, à en juger par une autre vidéo publiée sur son compte mercredi, qu'est-ce qui le fait le plus planer entre l'herbe ou la course à pied: en tout cas, le rappeur avait l'air de tout particulièrement kiffer.

Ces photos n'ont évidemment pas manqué de tomber dans l'oeil de plusieurs sponsors potentiels. A commencer par Offfield, une marque de carburant infusé au cannabis, qui a totalement validé le nouveau passe-temps de Khalifa, en écrivant: «Run défoncé est un mouvement», a commenté l'entreprise sous la publication.

D'autres marques et grands noms de la course à pied n'ont pas tardé à se profiler. Pendant que l'application préférée des coureurs, Strava, commentait: «On va te faire certifier et t'aider à suivre tes performances», le fabricant de montres connectées Coros ajoutait: «Il faut absolument que tu aies une meilleure montre de running au plus vite.» Peu après, c'est la marque de produits énergiques GU Energy Labs qui demandait, très intéressée: «Besoin de carburant?»

Sans oublier Nike, manifestement trop heureuse de compter un nouvel ambassadeur de renom: «Parmi les choses qu'on adore voir: Wiz en train de courir.»

Le parcours prometteur du rappeur dans ce sport illustre une fois de plus le lien croissant entre la culture hip-hop et le running. Gunna, autre rappeur américain nominé aux Grammy Awards, s'investit de plus en plus dans le monde de la course à pied, organisant notamment les courses Wunna Run 5K à travers le monde.

Autre passionné: l'iconique Kendrick Lamar, qui a assuré le spectacle de la mi-temps du Super Bowl l'an dernier, et qui court tous les jours pour maintenir son endurance sur scène. Quant à Drake, il a lui-même a récemment fait un don de 150 000 dollars au défi caritatif de 160 kilomètres lancé par son ami .

Vidéo: watson