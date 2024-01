Vidéo: watson

Ces personnages stars seront bientôt à la merci de leurs fans

Mickey Mouse tombe dans le domaine public cette année, faisant de la souris de Disney une représentation aussi protégée qu'un dessin de mon neveu gribouillé avant le goûter. Mais est-il le seul personnage à tomber à la merci de n'importe quel quidam? Spoiler alert: non. On vous explique.

Ça y est, vous pouvez vous aussi vous approprier la célèbre souris. Précisons-le tout de même, ce sont les premières versions - muettes - de Mickey Mouse (en noir et blanc), apparues dans les films Steamboat Willie et Plane Crazy en 1928, qui sont tombés dans le domaine public au 1er janvier 2024. Ce n'est donc pas la version moderne en culotte rouge et gants blancs qui vous accueille à l’entrée de Disneyland Paris. Mais cela reste tout de même Mickey!

Le film Steamboat Willie (1928) Vidéo: YouTube/Corridor

Domaine public, kézako?

Le domaine public désigne en fait l’ensemble des œuvres artistiques (qu'on parle de cinéma, de musique ou de littérature) qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur. Ce droit d'auteur, justement, est contrôlé et appliqué par les pays ayant ratifié la convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques. Généralement, la durée de protection des droits d'auteur commence dès la publication/diffusion, et dure encore 70 ans à compter de la mort de l'auteur. Ou 95 ans après la première publication/diffusion s'il s'agit d'une entreprise.

La «Loi de Protection de Mickey Mouse» Aux Etats-Unis, une loi a été promulguée en 1998 afin d'étendre les droits d'auteurs de 75 à 95 ans après leur création. Fun fact: cette loi est communément surnommée «Loi de Protection de Mickey Mouse» à cause du lobbying de la Walt Disney Company qui, comme un heureux hasard, coïncidait avec l’échéance de leurs droits d'auteurs sur Mickey Mouse en 2003.

Le Mickey Mouse de 1928 est donc maintenant libre d’être reproduit, diffusé, adapté et même transformé sans que Disney n’ait son mot à dire. Et s'il n'appartient plus à personne, il appartient donc à tout le monde. Une véritable aubaine pour les artistes ou entreprises voulant associer leur image à celle d'un personnage connu du monde entier. Comme par exemple dans cette vidéo de la SNCF plutôt respectueuse de l'œuvre originale.

Mickey Mouse est-il le seul?

Non, car tous les personnages de la culture populaire vont un jour ou l’autre tomber dans le domaine public. Le temps viendra où vous pourrez faire faire ce que vous voulez à Mario et Luigi, à Tintin ou encore à Homer Simpson. Pour le meilleur ou pour le pire… Mais en attendant, voici une liste non exhaustive des personnages qui vont être libérés de leurs chaînes des droits d’auteurs dans les années à venir.

2026: Pluto

Le dogue allemand jaune-orange tombera prochainement dans le domaine public, mais contrairement à Mickey, Pluto est un personnage non anthropomorphe, ce qui signifie qu'il n'a pas la capacité de parler ou de se comporter comme un être humain. Ce qui ne l’empêche pas d’être loyal et de porter un amour inconditionnel envers Mickey.

2027: Frankenstein et Dracula d’Universal

Il s’agit là des versions telles que représentées par Universal Studio dans leurs films respectifs avec Boris Karloff et Bela Lugosi, qui seront disponibles à l’usage pour tous.

2030: Donald Duck

Un autre personnage de l’univers de Disney, et pas des moindres, tombera bientôt dans le domaine public. Le canard malchanceux et colérique le plus connu du monde sera, lui aussi, à la disposition des artistes du monde entier.

2033: Daffy Duck

Encore un canard, mais cette fois issu de l’univers des Looney Toons de la Warner. Créé par Tex Avery et Bob Clampett en 1937, il est rapidement devenu l’un des personnages les plus mémorables de l'âge d'or de l'animation américaine.

2034: Superman

Les droits d’auteurs sur le premier numéro d'Action Comics où apparaît Superman expireront en 2034. Il pourra dès lors s'intégrer à d’autres univers ou même affronter des super-vilains inédits comme ceux de DC Comics.

2035: Batman

Suite à son apparition dans le Detective Comics numéro 27 en mai 1939, le milliardaire/détective/mammifère placentaire le plus connu du monde pourra être utilisé par vous et moi si le cœur nous en dit. (Robert Pattinson n’est pas compris dans le package, désolé.)