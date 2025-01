Vous avez froid? Ces photos absurdes vont vous réchauffer 😂

Voilà pourquoi vous êtes une loque humaine entre Noël et Nouvel An

On a tous besoin de chaleur en ce moment. C'est pourquoi on vous a dégoté des photos de gens dans des saunas. Mais il ne s'agit pas de simples photos. Celles-ci proviennent de banques d'images et du coup, elles ont tendance à être absurdes.

Leïla Bekhti devient la mère de Jonathan Cohen dans un film touchant

Inspiré d’une histoire vraie et adapté du roman éponyme, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan se dévoile dans une bande-annonce dans laquelle on retrouve Leïla Bekhti et Jonathan Cohen.

En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse.