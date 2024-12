Parfois, la publicité, c'est bien: la preuve en 23 images

23 choses à dire pendant les fêtes de Noël et en s'envoyant en l'air 🔞

Les gars, on est flatté.

McDonald's n'est jamais «lost in translation».

Les enfants de Harry et Meghan ont bien grandi

Les pubs ne sont pas toutes ennuyeuses ou agaçantes. Il arrive qu'elles soient créatives et intelligentes. Voici 23 publicités qui méritent le détour.

On connaît le meilleur restaurant italien de Suisse romande

Pourquoi ce baiser fait tant parler

La chanteuse Rosé, membre de Blackpink ayant présenté un album solo vendredi passé, ne cesse de faire jaser la Toile. En cause, un baiser, qu'elle échange avec un «ex manipulateur» dans son dernier clip Toxic till the end. Certains fans en sont convaincus, c'est de Jaden Smith dont il s'agit.

Rosé, la chanteuse du groupe sud-coréen Blackpink, née en Nouvelle-Zélande et âgée de 27 ans, vient de choquer la Toile. La raison? Ce qu'elle fait dans son dernier clip Toxic till the end, dont le titre fait partie de son tout premier album solo sorti vendredi. Il fait suite à un EP de deux titres, R-Single, sorti en 2021. L'opus s'intitule sobrement Rosie et comprend une douzaine de titres à la sauce punk-rock des années 2000, façon Avril Lavigne. La chanson APT., avec Bruno Mars, y figure également.