Les enfants de Harry et Meghan ont bien grandi

Les Sussex ont publié très peu d'images de leurs enfants depuis la naissance de leur aîné, Archie, le 6 mai 2019. getty/watson

Archie et Lilibet font tous deux une discrète apparition sur la carte de vœux 2024 des Sussex. Une carte qui, comme tout ce que font Harry et Meghan, a suscité des réactions mitigées.

Plus de «Société»

C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse! A l'occasion de la traditionnelle carte de Noël publiée par Harry et Meghan ce lundi, leurs fans ont surtout eu un rappel piquant que les enfants... eh ben, comme les plantes, ça pousse.

L'image d'Archie, 5 ans, et Libet, 3 ans, faisait partie d'un montage plus large de six photos évoquant les moments forts de l'année 2024 du couple, parmi lesquels un voyage au Nigeria et en Colombie.

«Au nom du bureau du prince Harry et Meghan, du duc et de la duchesse de Sussex, d'Archewell Productions et de la Fondation Archewell, nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes de fin d'année et une joyeuse nouvelle année», indique la carte de vœux. image: x

Six photos? «C'est un signal d'alarme», tranche le quotidien britannique The Telegraph, qui a pris le parti de la famille royale britannique, depuis le début des hostilités en 2020 et pour qui le résultat «ressemble moins à une carte de vœux qu'à une brochure pour un camp de vacances». Aïe.

«Il n'y a qu'une seule utilisation acceptable d'une photo de famille sur une carte de Noël: rappeler aux personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps combien d'enfants vous avez et à quel point vous êtes gros et/ou chauve» Ed Cumming, dans le Telegraph

Chauve? Peut-être pas pour tout de suite, en ce qui concerne Archie et Lilibet. Au contraire, les amateurs ont été ébahis devant la longueur des cheveux de la princesse - qui aurait hérité «des cheveux épais de leur mère», dixit le prince Harry plus tôt cette année, lors d'un évènement caritatif à Londres.



«C'est tellement mignon de voir une photo de leurs enfants» Un utilisateur conquis, sur X.

«Ce sont de vrais rouquins!» Un autre, sur X.

«Oh mon Dieu. Ces bébés ont des cheveux tellement roux!!» Encore un autre, sur X.

Un rare aperçu des enfants prodigues de l'ancien couple royal, exilé en Californie depuis 2020, avec leurs trois chiens, un labrador noir nommé Pula et deux beagles, Guy et Mia. image: x

Le choc est à la mesure du temps écoulé depuis la dernière photo d'Archie et Lilibet. Voilà des années qu'on n'avait pas eu l'occasion d'apprécier l'évolution des deux petits royaux. La dernière image officielle de la princesse avait été publiée à l'occasion de son premier anniversaire, en juin 2022 - quant aux «non-officielles», elles remontent à la série Netflix du duo terrible, Harry&Meghan, en décembre 2022. Depuis, tous deux se sont faits discrets sur leur vie de famille.

Et pour ceux qui seraient déçus de ne pas apercevoir la bobine des deux enfants, sachez qu'il vous reste tout de même une solution: rejoindre le cercle rapproché d'Harry et Meghan.

Selon People, si la carte dévoilée lundi est destinée à un usage «professionnel», les Sussex ont également envoyé une carte privée distincte à leurs amis proches et à leur famille, qui ne sera pas partagée publiquement. Une carte privée qui, n'en doutons pas, étale la perfection de cette jeune marmaille dans toute sa royale splendeur.