Ces gens savent tout faire en même temps et c'est impressionnant

Qui est John Krasinski, l’homme le plus sexy du monde?

Le magazine People élit chaque année l'homme le plus sexy du monde. Ce mercredi 13 novembre, le grand vainqueur a été révélé et il détonne avec ses prédécesseurs.

Le magazine People appelle ça: «Sexiest Man Alive». Pour en faire partie, il faut donc être un homme sexy et de préférence vivant. Steve McQueen, par exemple, ne peut pas participer à ce concours de beauté sur papier glacé. Il y a d'autres critères pour être sélectionné. Selon le Daily Mail, la beauté physique, le charisme et l'impact culturel sont pris en compte. Et en 2024, qui est beau, charismatique et impactant culturellement? John Krasinski.