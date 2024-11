Il n'aurait pas dû proposer une fellation dans un avion

En 2023, un passager a trouvé un jeune homme séduisant dans un avion Swiss et lui a proposé de lui faire une fellation. Celui-ci a refusé, et la situation s'est envenimée. Le Tribunal pénal fédéral s'est penché sur l'affaire.

Kari Kälin / ch media

On est à l'étroit dans l'avion, et on ne peut pas toujours choisir nos compagnons de siège. La plupart du temps, ce n'est pas un problème. Mais il en a été autrement dans un avion de Swiss qui a atterri à Zurich le 25 avril 2023. A tel point que la police cantonale zurichoise a dû intervenir.

Tout cela est dû à un homme plus âgé qui a trouvé son jeune voisin de siège attirant. Ils parlent de drogue, de vie nocturne et finalement de sexe. L'homme plus âgé révèle qu'il est gay. Là, il cherche le contact physique, d'abord avec les jambes, puis il caresse le bras de son voisin et demande s'il peut le «sucer» et lui lécher les pieds. Le plus jeune est hétérosexuel et se défend: «Arrête!». Mais le harceleur ne se laisse pas impressionner:

«Allez, petit, tu n'as encore jamais essayé»

Le jeune en a assez. Il s'adresse au personnel de cabine et obtient un nouveau siège. L'homme plus âgé le suit et l'attrape par le bras. Après une altercation, il tombe par terre. Il saisit alors une bouteille d'eau en PET, se redresse et l'utilise pour frapper le jeune au visage. Les membres de l'équipage rédigent un rapport pour le «Unruly Passenger». C'est ainsi que l'on appelle les passagers indisciplinés dans le jargon de l'aviation.

C'est le Ministère public de la Confédération qui est compétent pour les comportements punissables dans les avions. Par ordonnance pénale, il a condamné l'homme le 24 octobre dernier à une amende de 900 francs pour harcèlement sexuel répété et voies de fait, ce qu'il n'a pas accepté. Six mois plus tard, la chambre criminelle du Tribunal pénal fédéral a confirmé la sanction. Elle a estimé que les déclarations du jeune homme étaient cohérentes et que celles du condamné étaient contradictoires.

Un exemple: immédiatement après l'atterrissage, l'accusé a nié avoir dit à son voisin de siège qu'il était homosexuel. Lors de son interrogatoire devant le Ministère public de la Confédération, il a reconnu avoir partagé cette information.

Après l'ordonnance pénale, l'agresseur a également contesté le jugement du Tribunal pénal fédéral. Il est intéressant de noter que son appel contient son premier aveu. Mais en même temps, il relativise son acte: il n'aurait fait de mal à personne, fait preuve d'un peu de lucidité, mais n'a pas de remords. Il trouve que l'amende est trop élevée et que les faits n'avaient pas été présentés correctement.

L'alcool est souvent en cause

Dans son jugement du 16 octobre, la Chambre d'appel du Tribunal pénal fédéral a confirmé la décision de l'instance inférieure; elle a constaté de manière non arbitraire la culpabilité de l'agresseur. Outre l'amende, l'homme doit s'acquitter de frais de procédure de 3177 francs. Ce n'est pas une mince affaire pour lui; il a une dette de près de 29 000 francs. Il a expliqué son comportement déplacé par un «black-out»; il était alcoolisé pendant le vol.

L'alcool est souvent en jeu lorsque le personnel de cabine doit rapporter des incidents de ce type. D'autres motifs de signalement sont par exemple le fait de fumer dans les toilettes ou le non-respect du port de la ceinture de sécurité, comme l'explique un porte-parole de l'Office fédéral de l'aviation civile. En tête de la liste figurent les cas de «non-respect des instructions du personnel de cabine» et d'abus verbaux. Autre fait marquant: le personnel de bord doit de plus en plus souvent appeler la police en raison de passagers agressifs, en Suisse et à l'étranger.

Les compagnies aériennes doivent signaler à la Confédération les incidents impliquant des passagers qui ne respectent pas les règles de comportement à bord. Cela s'est produit 1347 fois en 2023 – dont quinze cas de harcèlement sexuel. Jusqu'au 6 novembre de cette année, les compagnies aériennes suisses ont déjà enregistré plus d'incidents (1458) avec des passagers récalcitrants que durant toute l'année dernière. Huit fois, il s'agissait de harcèlement sexuel. Un comportement indécent à bord conduit généralement à une procédure pénale et de lourdes amendes.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci