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Besoin urgent de vous détendre? Par ici!

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Des trucs bizarres, des machins marrants, et surtout: des échecs à gogo. Bienvenue dans le monde merveilleux des Fails <3!
13.10.2026, 05:2913.10.2026, 05:29
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Concentrez-vous une seconde, s'il vous plaît. Car ce qui suit est d'une importance capitale. Nous avons rassemblé, rien que pour vous, l'élite des Fails. Vous savez, ces mèmes et ces GIFs qui montrent comment les autres échouent à faire des trucs, et qui finissent sur Internet.

Posez un petit congé à votre taff, et assurez-vous d'achever la mission coûte que coûte: lire cet article jusqu'au bout.

Bon travail!

Tenez bien votre téléphone – et c’est partiiii!

Lustige Fails: Handy hinter Scheibe gefallen
Image: reddit

Le chien maladroit de la semaine:

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gif: instagram

Ne vous inquiétez pas, il va bien.

Surprise

🥲

Notre objectif de vie, aussi:

Lustige Fails: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Une femme âgée est accusée d'avoir dressé ses 65 chats à voler chez ses voisins.

Whooooooo...

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gif: instagram

Des choses qui n'arrivent que le mardi (et avec des collègues peu fiables):

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gif: instagram

Postons rapidement une vidéo de vacances sexy sur Instagram...

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Restons au bord de la mer:

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On ne rit jamais des enfants, il va bien.

C'est vous le Fail si vous voyez des choses qui n'existent pas:

Lustige Fails: Optische Täuschung
Image: reddit

Ces vieilles portes tournantes sont vraiment agaçantes.

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gif: instagram

Ce truc va hanter vos cauchemars...

Lustige Fails: Micky Maus aus der Hölle
Image: reddit

C'est un faux? Non? Vous êtes vreuument sûrs?

Lustige Fails: Google Kleid
Image: instagram
Ils veulent protéger les montres 100% suisses
Ils veulent protéger les montres 100% suisses

La publicité actuelle de Disneyland pour Halloween est vraiment effrayante...

Lustige Fails: Disney Plakat mit komischen Dings
Image: reddit

Il suffit de voir tout ce qu'on peut trouver dans une boutique d'antiquités…

Lustige Fails: Salz und Pfeffer in schmuddelig
Image: reddit

Que Dieu bénisse notre table

«J'ai peint le pictogramme sur le parking, patron!»

Lustige Fails: Rollstuhl-Piktogramm
Image: reddit

Elle est tombée du ciel, si, si!

Lustige Fails: Ziege hängt auf Baum
Image: reddit

Des autocollants mignons, ça vous dit?

Lustige Fails: Sticker
Image: instagram

Qu'est-ce qu'on peut acheter de sympa ici?

Lustige Fails: Autismus Shop
Image: reddit

Si quelqu'un sait à quoi sert ce micro-rideau: éclairez-nous!

Lustige Fails: Vorhang in American Airlines
Image: reddit

S'il ne se fait pas prendre, c'est un Win.

Lustige Fails: Liegen verboten
Image: instagram
Ces 5 candidats de la Star Ac' sont déjà nos grands favoris
Ces 5 candidats de la Star Ac' sont déjà nos grands favoris

A juste titre, voici le tatouage de la semaine:

Lustige Fails: Tattoo der Woche
Image: instagram

Ne te lève jamais

Hihihihihi!

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Eeeeeeeeet...

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gif: instagram

... CiaaoOOOOoooOOOooooo!

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(Pourquoi cela arrive-t-il si souvent?)

Bonus-Win

Un magnifique sauvetage!

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Et le chat lui appartient désormais aussi ;-)

«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
Le meilleur du Divertissement cette semaine
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