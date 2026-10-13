Besoin urgent de vous détendre? Par ici!
Des trucs bizarres, des machins marrants, et surtout: des échecs à gogo. Bienvenue dans le monde merveilleux des Fails <3!
Concentrez-vous une seconde, s'il vous plaît. Car ce qui suit est d'une importance capitale. Nous avons rassemblé, rien que pour vous, l'élite des Fails. Vous savez, ces mèmes et ces GIFs qui montrent comment les autres échouent à faire des trucs, et qui finissent sur Internet.
Posez un petit congé à votre taff, et assurez-vous d'achever la mission coûte que coûte: lire cet article jusqu'au bout.
Bon travail!
Tenez bien votre téléphone – et c’est partiiii!
Le chien maladroit de la semaine:
Ne vous inquiétez pas, il va bien.
🥲
Notre objectif de vie, aussi:
Une femme âgée est accusée d'avoir dressé ses 65 chats à voler chez ses voisins.
Whooooooo...
Des choses qui n'arrivent que le mardi (et avec des collègues peu fiables):
Postons rapidement une vidéo de vacances sexy sur Instagram...
Restons au bord de la mer:
On ne rit jamais des enfants, il va bien.
C'est vous le Fail si vous voyez des choses qui n'existent pas:
Ces vieilles portes tournantes sont vraiment agaçantes.
Ce truc va hanter vos cauchemars...
C'est un faux? Non? Vous êtes vreuument sûrs?
La publicité actuelle de Disneyland pour Halloween est vraiment effrayante...
Il suffit de voir tout ce qu'on peut trouver dans une boutique d'antiquités…
Que Dieu bénisse notre table
«J'ai peint le pictogramme sur le parking, patron!»
Elle est tombée du ciel, si, si!
Des autocollants mignons, ça vous dit?
Qu'est-ce qu'on peut acheter de sympa ici?
Si quelqu'un sait à quoi sert ce micro-rideau: éclairez-nous!
S'il ne se fait pas prendre, c'est un Win.
A juste titre, voici le tatouage de la semaine:
Ne te lève jamais
Hihihihihi!
Eeeeeeeeet...
... CiaaoOOOOoooOOOooooo!
(Pourquoi cela arrive-t-il si souvent?)
Bonus-Win
Un magnifique sauvetage!
Et le chat lui appartient désormais aussi ;-)
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
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