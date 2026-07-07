On sait que vous n'attendez qu'une chose: les Fails!

On ne peut pas tout contrôler. La météo, par exemple. Ou le nombre de promotions dans une vie. Par contre, vous pouvez compter sur les Fails, publiés chaque mardi sans faute.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

On adore les Fails, ou «échecs» en français. Et pas seulement parce qu'on aime voir les gens échouer.

Cela nous rappelle que l'échec est parfois parfaitement acceptable et que nous pouvons tirer des leçons de nos propres erreurs et de celles des autres. Personne n'est parfait.

Bon, assez pour la leçon de morale!

C'est le moment de rire, leggOooOOooooOOOooooOo!!

Pourquoi ces robots sont-ils si incroyablement stupides?

Vous savez qu'il fait vraiment chaud quand...

Eh oui, la chaleur n'a épargné personne...

:-(

Il va falloir aller vite pour la photo!

Difficile de dire si c'est un Win ou un Fail:

Mes écouteurs, que j'avais perdus depuis deux semaines, ont réapparu.

Un panneau de toilettes très étrange pour les golfeuses.

«J'ai rendu le chemin accessible aux fauteuils roulants, patron!»

Upsidupsi.

La légende raconte que le conducteur est toujours assis là aujourd'hui.

Oui! Non! OUI! Oh.

Il va bien, pas de panique.

Dans la catégorie «Toilettes qui vont vous tuer ce soir»:

Image:

Le bon vieux trampoline. Du plaisir pour toute la famille.

Les couleurs correspondent...presque!

L'été, c'est fait pour montrer fièrement ses tatouages. Comme lui:

Bon, personne ne s'en apercevra... avec un peu de chance.

La «pizza» de Lionel Messi compte-t-elle comme un échec?

A propos de Messi: superbe statue!

On a tous envie de cliquer.

Au-delà de toute reconnaissance et au-delà!

Ça va, Buzz? Pas vraiment, hein?

Hihiihihii!!

Eeeeet...

CiaaaooOOOOOooooo!!!

Bonus-Win

Un garçon talentueux!