beau temps25°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

On sait que vous n'attendez qu'une chose: les Fails!

On sait que vous n'attendez qu'une chose: les Fails!

On ne peut pas tout contrôler. La météo, par exemple. Ou le nombre de promotions dans une vie. Par contre, vous pouvez compter sur les Fails, publiés chaque mardi sans faute.
07.07.2026, 09:2707.07.2026, 09:27
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

On adore les Fails, ou «échecs» en français. Et pas seulement parce qu'on aime voir les gens échouer.

Cela nous rappelle que l'échec est parfois parfaitement acceptable et que nous pouvons tirer des leçons de nos propres erreurs et de celles des autres. Personne n'est parfait.

Bon, assez pour la leçon de morale!

C'est le moment de rire, leggOooOOooooOOOooooOo!!

Pourquoi ces robots sont-ils si incroyablement stupides?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Vous savez qu'il fait vraiment chaud quand...

Die lustigsten Fails der Woche: Parkscheibe schwitzt
Image: reddit

Eh oui, la chaleur n'a épargné personne...

Fails der Woche: Schmelzende Dinge in der Hitze (Kerzen)
Image: reddit

:-(

Fails der Woche: Schmelzende Dinge in der Hitze (Kerzen)

Il va falloir aller vite pour la photo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Difficile de dire si c'est un Win ou un Fail:

Die lustigsten fails der Woche: Kopfhörer in Schuh
Image: instagram

Mes écouteurs, que j'avais perdus depuis deux semaines, ont réapparu.

Un panneau de toilettes très étrange pour les golfeuses.

Die lustigsten fails der Woche: WC Schild
Image: reddit

«J'ai rendu le chemin accessible aux fauteuils roulants, patron!»

Die lustigsten Fails der Woche: Rollstuhl
Image: reddit

Upsidupsi.

Die lustigsten fails der Woche: Enger Parkplatz für Auto (BMW)
Image: instagram

La légende raconte que le conducteur est toujours assis là aujourd'hui.

Oui! Non! OUI! Oh.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il va bien, pas de panique.

Dans la catégorie «Toilettes qui vont vous tuer ce soir»:

Die lustigsten Fails der Woche: Toilette mit Bugs
Image:
Les Etats-Unis ont recruté des chiots pour gagner le Mondial

Le bon vieux trampoline. Du plaisir pour toute la famille.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les couleurs correspondent...presque!

Die lustigsten fails der Woche: Deutschland Flagge
Image: reddit

L'été, c'est fait pour montrer fièrement ses tatouages. Comme lui:

Die Fails der Woche: tattoo der Woche
Image: reddit

Bon, personne ne s'en apercevra... avec un peu de chance.

Die lustigsten Fails der Woche: Lustiger Spielplatz
Image: instagram

La «pizza» de Lionel Messi compte-t-elle comme un échec?

Die lustigsten Fails der Woche: Pizza
Image: reddit

A propos de Messi: superbe statue!

Die lustigsten Fails der Woche: Messi Statue
Image: reddit
Zendaya se mue en déesse des tapis rouges pour «L’Odyssée»

On a tous envie de cliquer.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Au-delà de toute reconnaissance et au-delà!

Die lustigsten Fails der Woche: Buzz Lightyear
Image: reddit

Ça va, Buzz? Pas vraiment, hein?

Hihiihihii!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

CiaaaooOOOOOooooo!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Un garçon talentueux!

Kid does a backflip following the shirtless guy in the middle
by u/DhruvDP3 in nextfuckinglevel
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Qu&#039;est-ce que le natto, le «super-aliment» controversé du Japon?
Qu'est-ce que le natto, le «super-aliment» controversé du Japon?
de Tomohiro OSAKI, Sarah LAI, Los Angeles
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Angèle change de cap
Angèle change de cap
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
La FIFA s’est-elle écrasée devant Donald Trump?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi cette édition du Montreux Jazz est «particulière»
Le festival vaudois ouvre ses portes ce vendredi avec une soirée hommage aux 60 ans de l'événement. Son patron Mathieu Jaton donne son ressenti.
Le Montreux Jazz Festival (MJF) débute vendredi et fête son 60e anniversaire avec une soirée d'ouverture spéciale orchestrée par la star britannique Raye et ses invités surprises. Jusqu'au 18 juillet, 67 concerts payants sont à découvrir sur le site historique du 2M2C, réinvesti après deux ans d'absence.
L’article