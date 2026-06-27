Des chiots ont été amenés au camp de base des Etats-Unis à la Coupe du monde. image: watson

Les Etats-Unis ont recruté des chiots pour gagner le Mondial

La «Team USA» a accueilli trois bébés chiens à son camp d'entraînement. Une démarche originale qui a un véritable objectif sportif.

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Dans le football devenu ultra-professionnel, les clubs et fédérations prennent toutes sortes d'initiatives pour performer. Certaines sont à première vue étonnantes, mais elles participent à créer ces fameux «gains marginaux». Des petites améliorations dans des domaines très variés (et souvent insoupçonnés par le grand public) qui, cumulées, tendent à améliorer le résultat. Autrement dit en sport: à gagner.

On a par exemple récemment vu les footballeurs de Brighton, en Premier League anglaise, être coachés le temps d'un stage par... un combattant de MMA, histoire de devenir meilleurs dans les duels. A la Coupe du monde, l'équipe des Etats-Unis a pris une autre mesure insolite: faire venir trois chiots à son camp d'entraînement.

Les footballeurs américains Chris Richards et Matt Turner passent du bon temps avec Bud, Dew Drop et Bloom. image: US SOCCER

Bud, Dew Drop et Bloom ont rejoint pendant une journée la «Team USA» à Irvine (Californie), le lendemain de sa victoire initiale contre le Paraguay (4-1). Les trois adorables chiots de neuf semaines ont eu droit aux caresses, grattages et autres bisous de Christian Pulisic et ses coéquipiers.

Mais cette visite canine – coordonnée avec la marque Purina et l'association Wags and Walks – n'avait pas comme seul but marketing de publier de mignonnes photos et vidéos. Elle avait aussi un objectif thérapeutique, comme l'explique The Athletic: détendre les footballeurs américains et créer une ambiance optimale.

Souder le groupe et diminuer le stress

La venue de Bud, Dew Drop et Bloom a été approuvée par le sélectionneur, Mauricio Pochettino. «Dans le milieu sportif de haut niveau, où la pression et la performance sont omniprésentes, les universitaires vantent de plus en plus les bienfaits des chiens», souligne The Athletic, qui ajoute que «la présence de chiens sur le lieu de travail s'inscrit dans une tendance croissante au sein des équipes de football».

La vidéo très cute des chiots avec les footballeurs américains Vidéo: instagram

Le média américain cite l'exemple d'Arsenal, où le coach Mikel Arteta a recruté en 2023 un labrador, notamment pour souder l'équipe et créer une ambiance familiale. Le technicien expliquait dans un communiqué:

«Dans une grande famille comme celle du club – et je me sens vraiment comme une famille –, il nous faut un chien pour la représenter. Je pense qu’il y a encore des choses à faire au club pour créer des liens avec les gens, être plus attentionnés, leur témoigner de l’affection.»

La Docteure Kerri Rodriguez, une experte des liens humains-animaux de l'Université d'Arizona, détaille dans The Athletic les bienfaits de la présence d'un chien dans les relations humaines:

«Les recherches montrent que les chiens sont d'excellents interlocuteurs neutres. Ils peuvent briser la glace entre les personnes et favoriser un meilleur esprit d'équipe. Ces petites conversations peuvent être très importantes.»

Win, le labrador d'Arsenal, a même posé sur la photo d'équipe officielle. Image: getty

Et c'est évidemment idéal pour obtenir de bons résultats sur un terrain de football. D'autant plus quand on sait que, lors d'une Coupe du monde, les coéquipiers vivent quasiment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ensemble pendant plusieurs semaines.

Kerri Rodriguez a aussi montré, dans une étude, que les interactions avec des chiens réduisent l'anxiété et le stress, et font baisser le rythme cardiaque. Là encore, il s'agit de facteurs cruciaux pour performer sportivement.



«Il est intéressant de noter que les chiens étaient plus efficaces pour réduire le rythme cardiaque lors de situations stressantes que la présence d’une autre personne, comme un ami ou un membre de la famille. Nous pensons que cela s’explique par le fait que les chiens offrent un soutien inconditionnel; ils manifestent leur amour sans jugement, ce qui peut avoir un impact considérable en période de stress.» Kerri Rodriguez, dans The Athletic

L'attaquant Christian Pulisic a lui aussi pris du bon temps avec les chiots. image: us soccer

L'expérience au camp d'entraînement de la Team USA a été tellement convaincante que «des discussions actives sont en cours en vue d'une séance de suivi» pour la suite de la compétition, fait savoir The Athletic.

Ce même média précise que la fédération américaine (US Soccer) a déjà recruté un chien à long terme – y compris après le Mondial – pour accompagner le personnel et les joueurs, au nouveau centre d'entraînement d'Atlanta.

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