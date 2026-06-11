Besoin de bonnes nouvelles? Voici 19 moments réconfortants

Voici une bonne dose de bien-être, dont nous pouvons tous profiter.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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On n'a pas vraiment besoin d'une raison particulière pour avoir de bonnes nouvelles. Mais comme elles se font rares en ce moment, on en a d'autant plus besoin: voici quelques scènes qui vous redonneront foi en l'humanité – et d'autres qui vous apporteront tout simplement un sentiment de bien-être immédiat.

Heureux celui qui peut partager de beaux moments – hier comme aujourd’hui:

Ma nièce a obtenu son diplôme d'études secondaires.

Augmentez le salaire de cette personne, et faites-le maintenant!

L'employé du service d'entretien de mon hôtel m'a fabriqué un animal avec une serviette, et les semaines suivantes, il les a laissées là jusqu'à ce que cela se transforme en un véritable zoo de serviettes.

Nous méritons tous un ami comme ça!

Quelqu'un a si bien pris soin de Doggo.

J'ai laissé mon chien chez mon grand-père pendant une semaine et je l'ai retrouvé comme ça.

C'est merveilleux et mignon!

Cela a failli devenir un Fail...

Cette histoire est touchante.

Un pompier a aidé une femme à accoucher. Vingt-deux ans plus tard, il a parcouru 1 300 kilomètres pour assister à sa remise de diplôme. (via Reddit)

Cette scène le prouve: on n'est jamais trop vieux pour savourer un gâteau d'anniversaire vraiment original.

Qui coupe des oignons ici?

Chaque fois que je me plains de quelque chose, je repense aux cinq opérations du cerveau que ma fille a dû subir à cause de son cancer, et elle gardait un grand sourire après chacune d'elles.

Sans doute la meilleure transaction que nous ayons jamais vue:

Le plus beau cadeau de Noël:

Je suis de garde pour Noël, et mon père s'est inscrit comme interne à l'hôpital pour pouvoir passer une partie des fêtes avec moi.

Cette scène dramatique, dans laquelle un garçon sauve un petit chien d'un grave accident d'ascenseur:

Dans les jardins d'enfants danois, les jours de pluie sont marrants:

À quand remonte la dernière fois que vous avez offert une boisson fraîche à quelqu'un?

Mon fils a préparé du thé glacé pour les ouvriers du chantier.

Cette personne est très gentille et attentionnée:

Une chauve-souris dort ici. Veuillez utiliser une autre porte!

Tellement beau.

C'est le moment le plus heureux de ma vie jusqu'à présent, et mon mari l'a immortalisé en photo.

«Quelqu'un a offert une peluche à un homme dans un train – j'en ai les larmes aux yeux», a écrit un internaute à propos des photos sur Reddit.

Owwwoowwwwww!!

L'amour est palpable ici, ou plutôt, dans le train. Espérons qu'il ne soit pas à sens unique.

Passez une excellente semaine, et n'oubliez pas de profiter de la vie!

J'ai complètement craqué pour la première fois de ma vie aujourd'hui, mec. T'as déjà fait ça? Pourquoi personne ne m'en a jamais parlé!