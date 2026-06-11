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Besoin de bonnes nouvelles? Voici 19 moments réconfortants

Besoin de bonnes nouvelles? Voici 19 moments réconfortants

Voici une bonne dose de bien-être, dont nous pouvons tous profiter.
11.06.2026, 06:0011.06.2026, 06:00
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

On n'a pas vraiment besoin d'une raison particulière pour avoir de bonnes nouvelles. Mais comme elles se font rares en ce moment, on en a d'autant plus besoin: voici quelques scènes qui vous redonneront foi en l'humanité – et d'autres qui vous apporteront tout simplement un sentiment de bien-être immédiat.

Heureux celui qui peut partager de beaux moments – hier comme aujourd’hui:

Good News für gute Laune
Image: instagram

Ma nièce a obtenu son diplôme d'études secondaires.

Augmentez le salaire de cette personne, et faites-le maintenant!

Good News für gute Laune
Image: reddit

L'employé du service d'entretien de mon hôtel m'a fabriqué un animal avec une serviette, et les semaines suivantes, il les a laissées là jusqu'à ce que cela se transforme en un véritable zoo de serviettes.

Good News für gute Laune

Nous méritons tous un ami comme ça!

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gif: instagram

Quelqu'un a si bien pris soin de Doggo.

Good News für gute Laune
Image: instagram

J'ai laissé mon chien chez mon grand-père pendant une semaine et je l'ai retrouvé comme ça.

C'est merveilleux et mignon!

Employee assists some ducks at the pool
by u/Hypnoidz in HumansBeingBros

Cela a failli devenir un Fail...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Cette histoire est touchante.

Diese Good News sind Balsam für die Seele
Image: reddit

Un pompier a aidé une femme à accoucher. Vingt-deux ans plus tard, il a parcouru 1 300 kilomètres pour assister à sa remise de diplôme. (via Reddit)

Diese Good News sind Balsam für die Seele
Image: reddit

Cette scène le prouve: on n'est jamais trop vieux pour savourer un gâteau d'anniversaire vraiment original.

And this how old lady becomes a child again
by u/F-C0D389 in DamnThatsMindBlowing

Qui coupe des oignons ici?

Gute News für gute Laune
Image: reddit

Chaque fois que je me plains de quelque chose, je repense aux cinq opérations du cerveau que ma fille a dû subir à cause de son cancer, et elle gardait un grand sourire après chacune d'elles.

Sans doute la meilleure transaction que nous ayons jamais vue:

Good News für gute Laune
Image: reddit

Le plus beau cadeau de Noël:

Good News für gute Laune
Image: x

Je suis de garde pour Noël, et mon père s'est inscrit comme interne à l'hôpital pour pouvoir passer une partie des fêtes avec moi.

Cette scène dramatique, dans laquelle un garçon sauve un petit chien d'un grave accident d'ascenseur:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Dans les jardins d'enfants danois, les jours de pluie sont marrants:

In Denmark, a rainy day is a perfect day for the preschoolers
by u/New_Libran in MadeMeSmile

À quand remonte la dernière fois que vous avez offert une boisson fraîche à quelqu'un?

GIF animéJouer au GIF

Mon fils a préparé du thé glacé pour les ouvriers du chantier.

Evian s'est transformée en bunker: «C'est invivable»

Cette personne est très gentille et attentionnée:

Good News: Fledermausi gerettet
Image: instagram

Une chauve-souris dort ici. Veuillez utiliser une autre porte!

Tellement beau.

Good News für gute Laune
Image: instagram

C'est le moment le plus heureux de ma vie jusqu'à présent, et mon mari l'a immortalisé en photo.

«Quelqu'un a offert une peluche à un homme dans un train – j'en ai les larmes aux yeux», a écrit un internaute à propos des photos sur Reddit.

Good News für gute Laune
Image: reddit

Owwwoowwwwww!!

Good News für gute Laune
Image: reddit

L'amour est palpable ici, ou plutôt, dans le train. Espérons qu'il ne soit pas à sens unique.

Love is in the air
by u/StraightDistrict8681 in Awww

Passez une excellente semaine, et n'oubliez pas de profiter de la vie!

Good News für gute Laune
Image: instagram

J'ai complètement craqué pour la première fois de ma vie aujourd'hui, mec. T'as déjà fait ça? Pourquoi personne ne m'en a jamais parlé!

Avez-vous une bonne nouvelle (personnelle) à partager? Laissez-la en commentaire!
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