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Bilal Hassani a retourné l'Estivale Open Air

Le chanteur français Bilal Hassani s'est produit à l'Estivale Open Air d'Estavayer-le-Lac ce jeudi 30 juillet, dans le cadre du festival qui se déroule du 29 juillet au 1er août 2026. Le show était à la hauteur du personnage, résolument glamour et explosif.

Daniela Pardo

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Invité ce jeudi 30 juillet sur la scène de l'Estivale Open Air à Estavayer-le-Lac, Bilal Hassani a offert une prestation incandescente, généreuse et hautement maîtrisée. Entre chorégraphies explosives, exclusivités inédites et communion poignante avec la foule, l'artiste français a marqué les esprits pour sa première apparition helvétique.

Dès les premières secondes, l'énergie est phénoménale. Bilal Hassani investit le plateau avec une force telle que la scène de l’Estivale paraît soudain trop étroite pour contenir son aura. Déployant une «hairographie» spectaculaire, la star livre un show réglé au millimètre près, entièrement chorégraphié.

« C’est mon premier concert en Suisse, je suis trop content!», s'exclame-t-il, avant d'enchaîner avec fluidité sur le titre suivant en y glissant un sample du tube Hung Up de Madonna.

Dans une ambiance résolument festive, l'artiste invite alors des spectateurs à le rejoindre sur scène pour lancer un DJ set survolté, confié à Sutus, l'un de ses plus proches acolytes. A leurs côtés, deux danseuses exécutent avec brio des pas de tektonik, plongeant le public dans un univers pop éclectique et surprenant.

Généreux, Bilal Hassani réserve également de belles surprises au public d'Estavayer-le-Lac en dévoilant plusieurs titres inédits de son futur album, dont le très attendu Pop Star, annoncé comme son prochain single. Pour l'occasion, Sutus rejoint l'avant de la scène afin d'amplifier encore l'énergie du morceau.

Puis le rythme s'adoucit pour laisser place à un moment de pure émotion: l'artiste prend le temps de s'exprimer sur la crise écologique et les récents incendies, rappelant l'urgence de la situation. C'est finalement sur les notes de son incontournable hymne Roi qu'il fait ses adieux à la foule, laissant le festival sous le charme d'une performance unique, sublimée par une complicité évidente avec son équipe.