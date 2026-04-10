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Du PQ pour les «vrais hommes»: le pire du marketing en images

Du PQ pour les «vrais hommes»: le pire du marketing en images

Il y a les produits pour les femmes, et ceux pour les hommes. Le marketing nous donne quelques signes «subtils» pour qu'on les reconnaisse aisément. Florilège.
10.04.2026, 05:3610.04.2026, 05:36

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (et rose)? Certains fabricants semblent persuadés que les hommes et les femmes vivent sur deux planètes différentes, même au moment de choisir leur papier toilette.

On a sélectionné pour vous le pire du marketing genré, et c’est aussi gênant que drôle.

Le bon vieux classique avec les disques de stationnement.

Gegenderte Produkte: Parkscheiben
Image: reddit

Le papier toilette humide classique, c'est pour les mauviettes. Les vrais hommes utilisent «des lingettes pour hommes»!

Lustige gegenderte Produkte
Image: reddit

… naturellement dans un emballage noir mat. Important.

Bon, pour que ce soit bien clair, pas d'épouses sur ce banc!

Gegenderte Bank
Image: reddit

Banc pour maris.

Et les hommes qui ne veulent pas de cafards dans les toilettes et qui préféreraient avoir des papillons?

Dumme gegenderte Produkte
Image: reddit

Evidemment, une telle chose n'existe pas!

Enfin, des cotons-tiges pour hommes!

Gegenderte Produkte des Grauens
Image: reddit

Voilà ce que nous attendions tous! Il n'y a plus d'excuses!

24 photos prises au pire moment possible

Le fait que les poubelles pour hommes et femmes soient séparées en Corée du Sud reste un mystère pour nous.

Die blödesten gegenderten Produkte
Image: reddit

Pourtant, il y a plein d'hommes qui seraient heureux de porter un Patrick Star autour du cou.

Image
Image: reddit

Les moustaches de carnaval pour femmes sont évidemment roses – car c'est d'une logique absolument implacable.

Die lustigsten gegenderten Produkte
Image: reddit

Pour qu'un homme accepte enfin de s'approcher d'une baignoire, il lui faut des munitions: des grenades de bain pour hommes!

Lustige und blöde gegenderte Produkte
Image: reddit

En bleu, bien sûr.

Heu...pourquoi?

Gegenderte Produkte
Image: reddit

Pour les filles.

Nous avons une mauvaise nouvelle pour toutes les femmes qui souhaiteraient posséder un réveil Playstation.

Gegenderte Produkte
Image: reddit

Celui-là est réservé aux hommes.

Comme si les dessins effrayants sur l'emballage ne suffisaient pas:

Doofe gegenderte Produkte
Image: reddit

Pour lui, pour elle...

On reconnaît évidemment Mommy-scrub au petit nœud qu'elle porte dans les cheveux.

Dumme gegenderte Produkte
Image: reddit

Il faut des protections auditives différentes pour s'assurer que ça fonctionne...

Genderwahnsinn bei Produkten
Image: reddit

Que faire si une femme enceinte a envie de cornichons, mais qu'il n'y en a plus en rose?

Image
Image: reddit

Alors le bébé sera un garçon.

Génial, mais uniquement pour les dents vraiment robustes des Messieurs!

Lustige gegenderte Produkte
Image: imgur

The boss...et la Lady Boss, bien sûr!

Gegenderte Produkte
Image: reddit
Ne faites pas la tête, on vous offre des fails!

Bon, on a compris le principe...

Lustige gegenderte Produkte
Image: reddit

La Bible La petite princesse de Dieu et La Bible pour les Puissants guerriers de Dieu.

Bonus:

Gegenderte Produkte: Mann und Aprikose
Image: reddit

Soit un visage, soit un abricot.

(sim)

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