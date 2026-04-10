Du PQ pour les «vrais hommes»: le pire du marketing en images

Il y a les produits pour les femmes, et ceux pour les hommes. Le marketing nous donne quelques signes «subtils» pour qu'on les reconnaisse aisément. Florilège.

Plus de «Divertissement»

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (et rose)? Certains fabricants semblent persuadés que les hommes et les femmes vivent sur deux planètes différentes, même au moment de choisir leur papier toilette.

On a sélectionné pour vous le pire du marketing genré, et c’est aussi gênant que drôle.

Le bon vieux classique avec les disques de stationnement.

Le papier toilette humide classique, c'est pour les mauviettes. Les vrais hommes utilisent «des lingettes pour hommes»!

… naturellement dans un emballage noir mat. Important.

Bon, pour que ce soit bien clair, pas d'épouses sur ce banc!

Banc pour maris.

Et les hommes qui ne veulent pas de cafards dans les toilettes et qui préféreraient avoir des papillons?

Evidemment, une telle chose n'existe pas!

Enfin, des cotons-tiges pour hommes!

Voilà ce que nous attendions tous! Il n'y a plus d'excuses!

Le fait que les poubelles pour hommes et femmes soient séparées en Corée du Sud reste un mystère pour nous.

Pourtant, il y a plein d'hommes qui seraient heureux de porter un Patrick Star autour du cou.

Les moustaches de carnaval pour femmes sont évidemment roses – car c'est d'une logique absolument implacable.

Pour qu'un homme accepte enfin de s'approcher d'une baignoire, il lui faut des munitions: des grenades de bain pour hommes!

En bleu, bien sûr.

Heu...pourquoi?

Pour les filles.

Nous avons une mauvaise nouvelle pour toutes les femmes qui souhaiteraient posséder un réveil Playstation.

Celui-là est réservé aux hommes.

Comme si les dessins effrayants sur l'emballage ne suffisaient pas:

Pour lui, pour elle...

On reconnaît évidemment Mommy-scrub au petit nœud qu'elle porte dans les cheveux.

Il faut des protections auditives différentes pour s'assurer que ça fonctionne...

Que faire si une femme enceinte a envie de cornichons, mais qu'il n'y en a plus en rose?

Alors le bébé sera un garçon.

Génial, mais uniquement pour les dents vraiment robustes des Messieurs!

The boss...et la Lady Boss, bien sûr!

Bon, on a compris le principe...

La Bible La petite princesse de Dieu et La Bible pour les Puissants guerriers de Dieu.

Bonus:

Soit un visage, soit un abricot.

(sim)