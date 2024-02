Ces 22 images de brouillard vont vous fasciner

Voici les 9 oiseaux les plus laids du monde

Le brouillard se situe exactement de telle sorte que nous ne voyons pas la transition entre l'eau et le ciel.

Vous risquez de croiser ce reptile de plus en plus souvent en Suisse

On vous rassure, il n'y a pas d'incendie ici. C'est à ça que ressemble le coucher de soleil dans le brouillard.

Ce concours élit l'ours avec le plus gros cul

Le plus grand iceberg du monde se désintègre

Du moins, si l'on adopte le bon angle de vue ou la distance nécessaire par rapport à lui. Allez, venez, on prend de la hauteur.

Mais, parfois, le brouillard dessine des paysages grandioses et poétiques.

Tous ceux qui vivent à Yverdon ou à Neuchâtel (oui, ceci est une attaque gratuite) doivent bien le connaître le brouillard. En général, la «peuf» est si grise, dense et déprimante qu'on n'y voit pas à deux mètres.

Le brouillard, cette «peuf» déprimante mais très pratique si on a des choses à cacher, peut être sacrément cool. La preuve par 22.

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

Les Suisses retirent des milliards des caisses de pensions et ça inquiète

«On n'est pas si laids»: les Romands de Pékin Express se confient

Le troisième épisode de Pékin Express c'est ce jeudi soir sur M6, la semaine passée le binôme suisse constitué de Flavie et de Jérémy a été éliminé. Ils racontent leur aventure.

On ne va pas vous le cacher, on a versé notre petite larme en voyant les deux candidats suisses tirer l'enveloppe noire et découvrir qu'ils étaient éliminés de Pékin Express (pour le résumé, c'est par ici👇🏽).