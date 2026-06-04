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33 mèmes pour tous ceux qui détestent Excel

33 mèmes pour tous ceux qui détestent Excel

Excel, c'est ce collègue passif-agressif qu'on est obligé de côtoyer tous les jours. Un coup il résout tous vos problèmes en un clic, le coup d'après il décide de détruire votre santé mentale et votre après-midi juste parce qu'il manque un point-virgule quelque part.
04.06.2026, 05:3704.06.2026, 05:37
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Intelligence artificielle ou non, le bon vieil Excel reste le logiciel incontournable pour des millions d'utilisateurs. C'est dommage si vous avez des difficultés à l'utiliser. Tant mieux, donc, si vous maîtrisez Excel sur le bout des doigts.

La règle Excel la plus importante

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Image: excelhumor

Quand vous avez ignoré la règle du point 1

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Image: boredpanda

Quand votre collègue de bureau prétend avoir résolu le problème et que sa formule Excel ressemble à ceci…

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Image: @excelhumor

Quand Excel est votre patron ultime

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Image: boredpanda

On était tellement plus heureux avant son invention

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Image: interwebs

Ce que vous avez appris à l'école (ou à l'université) VS ce qui est réellement recherché sur le marché du travail

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Image: ExcelHumor

Regarder un tutoriel Excel sur YouTube. La comparer avec son oeuvre.

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Image: excelhumor

Parfois, votre formule Excel fonctionne miraculeusement

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Quand vous êtes de nouveau célibataire et que votre mère demande si ...

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Image: @ExcelHumor

Comment repérer à distance l'utilisateur expert d'Excel au sein de l'entreprise

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Image: reddit

À quoi ressemble son lieu de travail

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Image: excelhumor

Pourquoi Excel est indispensable

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Image: programmerhumor

Quand votre entreprise dépend d'un fichier Excel vieux de plus de dix ans

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Image: @Rothmus

Utilisateurs d'Excel vs. utilisateurs de Teams

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Image: excelhumor
Les humoristes Yoann Provenzano et Yacine Nemra récompensés

Tous ceux qui ont plus de 40 ans se reconnaissent

40 ans, c'est pas bien vieux, bien entendu.
40 ans, c'est pas bien vieux, bien entendu.Image: excelhumor

Quand je travaille sur Excel et que quelqu'un regarde par-dessus mon épaule

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Image: excelhumor

Quand Excel fait du Excel

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Image: instagram/wallstreetoasis
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Quand le copilote IA de Microsoft frappe à nouveau

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Image: reddit

😏

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100 % vrai

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Image: pinterest

Tous ceux qui ont plus de 30 ans le comprennent

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A propos des raccourcis clavier d'Excel...

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Image: boredpanda

Lorsque vous expliquez à votre patron comment fonctionne votre formule Excel

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Image: excelhumor

Quand vous essayez de comprendre la formule spaghetti que vous avez écrite l'année dernière

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Image: excelhumor

Quand Excel plante VS quand Excel récupère miraculeusement votre fichier

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Image: boredpanda

Lorsqu'un collègue utilise Excel à mauvais escient comme base de données

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Image: reddit

Quand quelqu'un utilise volontairement Google Sheets

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Image: instagram

Quand vous utilisez l'IA pour chaque tâche Excel simple

Lorsque vous ouvrez Excel pour additionner deux nombres

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Image: reddit

Quand les gens sur LinkedIn se vantent de leurs compétences Excel

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Image: ExcelHumor

Ce dont vous ne vous souviendrez jamais

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Image: ExcelHumor

Quand votre entreprise utilise un nouveau logiciel pour chaque tâche, alors qu'Excel pourrait être utilisé à la place...

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Image: reddit

Et pour conclure en beauté:

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Image: @SpillTheMemes
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Vers les règles des commentaires..
Pourquoi ce couple de stars s'est marié dans la plus totale discrétion
La superstar de la pop britannique Dua Lipa et son compagnon, l'acteur Callum Turner, se sont dit «oui» ce week-end lors d'une cérémonie civile en toute intimité à Londres, en présence d'une poignée d'amis et de membres de leurs familles.
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