33 mèmes pour tous ceux qui détestent Excel

Excel, c'est ce collègue passif-agressif qu'on est obligé de côtoyer tous les jours. Un coup il résout tous vos problèmes en un clic, le coup d'après il décide de détruire votre santé mentale et votre après-midi juste parce qu'il manque un point-virgule quelque part.



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Plus de «Divertissement»

Intelligence artificielle ou non, le bon vieil Excel reste le logiciel incontournable pour des millions d'utilisateurs. C'est dommage si vous avez des difficultés à l'utiliser. Tant mieux, donc, si vous maîtrisez Excel sur le bout des doigts.



La règle Excel la plus importante

Image: excelhumor

Quand vous avez ignoré la règle du point 1

Quand votre collègue de bureau prétend avoir résolu le problème et que sa formule Excel ressemble à ceci…

Quand Excel est votre patron ultime

On était tellement plus heureux avant son invention

Image: interwebs

Ce que vous avez appris à l'école (ou à l'université) VS ce qui est réellement recherché sur le marché du travail

Regarder un tutoriel Excel sur YouTube. La comparer avec son oeuvre.

Parfois, votre formule Excel fonctionne miraculeusement



Quand vous êtes de nouveau célibataire et que votre mère demande si ...

Comment repérer à distance l'utilisateur expert d'Excel au sein de l'entreprise

À quoi ressemble son lieu de travail

Pourquoi Excel est indispensable

Quand votre entreprise dépend d'un fichier Excel vieux de plus de dix ans

Utilisateurs d'Excel vs. utilisateurs de Teams

Tous ceux qui ont plus de 40 ans se reconnaissent

40 ans, c'est pas bien vieux, bien entendu. Image: excelhumor

Quand je travaille sur Excel et que quelqu'un regarde par-dessus mon épaule

Quand Excel fait du Excel

Image: instagram/wallstreetoasis

Quand le copilote IA de Microsoft frappe à nouveau

😏



100 % vrai

Tous ceux qui ont plus de 30 ans le comprennent

A propos des raccourcis clavier d'Excel...

Lorsque vous expliquez à votre patron comment fonctionne votre formule Excel

Quand vous essayez de comprendre la formule spaghetti que vous avez écrite l'année dernière

Quand Excel plante VS quand Excel récupère miraculeusement votre fichier

Lorsqu'un collègue utilise Excel à mauvais escient comme base de données

Quand quelqu'un utilise volontairement Google Sheets

Quand vous utilisez l'IA pour chaque tâche Excel simple

Lorsque vous ouvrez Excel pour additionner deux nombres

Quand les gens sur LinkedIn se vantent de leurs compétences Excel

Image: ExcelHumor

Ce dont vous ne vous souviendrez jamais

Quand votre entreprise utilise un nouveau logiciel pour chaque tâche, alors qu'Excel pourrait être utilisé à la place...