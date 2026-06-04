33 mèmes pour tous ceux qui détestent Excel
Excel, c'est ce collègue passif-agressif qu'on est obligé de côtoyer tous les jours. Un coup il résout tous vos problèmes en un clic, le coup d'après il décide de détruire votre santé mentale et votre après-midi juste parce qu'il manque un point-virgule quelque part.
Intelligence artificielle ou non, le bon vieil Excel reste le logiciel incontournable pour des millions d'utilisateurs. C'est dommage si vous avez des difficultés à l'utiliser. Tant mieux, donc, si vous maîtrisez Excel sur le bout des doigts.
La règle Excel la plus importante
Quand vous avez ignoré la règle du point 1
Quand votre collègue de bureau prétend avoir résolu le problème et que sa formule Excel ressemble à ceci…
Quand Excel est votre patron ultime
On était tellement plus heureux avant son invention
Ce que vous avez appris à l'école (ou à l'université) VS ce qui est réellement recherché sur le marché du travail
Regarder un tutoriel Excel sur YouTube. La comparer avec son oeuvre.
Parfois, votre formule Excel fonctionne miraculeusement
Quand vous êtes de nouveau célibataire et que votre mère demande si ...
Comment repérer à distance l'utilisateur expert d'Excel au sein de l'entreprise
À quoi ressemble son lieu de travail
Pourquoi Excel est indispensable
Quand votre entreprise dépend d'un fichier Excel vieux de plus de dix ans
Utilisateurs d'Excel vs. utilisateurs de Teams
Tous ceux qui ont plus de 40 ans se reconnaissent
Quand je travaille sur Excel et que quelqu'un regarde par-dessus mon épaule
Quand Excel fait du Excel
Quand le copilote IA de Microsoft frappe à nouveau
😏
100 % vrai
Tous ceux qui ont plus de 30 ans le comprennent
A propos des raccourcis clavier d'Excel...
Lorsque vous expliquez à votre patron comment fonctionne votre formule Excel
Quand vous essayez de comprendre la formule spaghetti que vous avez écrite l'année dernière
Quand Excel plante VS quand Excel récupère miraculeusement votre fichier
Lorsqu'un collègue utilise Excel à mauvais escient comme base de données
Quand quelqu'un utilise volontairement Google Sheets
Quand vous utilisez l'IA pour chaque tâche Excel simple
using Claude to write a vlookup in excel pic.twitter.com/gHvDlfQHVc— memes.xlsx (@ExcelHumor) May 10, 2026
Lorsque vous ouvrez Excel pour additionner deux nombres
Quand les gens sur LinkedIn se vantent de leurs compétences Excel
Ce dont vous ne vous souviendrez jamais
Quand votre entreprise utilise un nouveau logiciel pour chaque tâche, alors qu'Excel pourrait être utilisé à la place...
Et pour conclure en beauté:
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