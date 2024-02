26 sets Lego géniaux mais qui n'existent pas

Voici des sets Lego créés par l'IA que le constructeur de jouets n'osera (malheureusement) jamais mettre en vente.

Comme vous avez apprécié nos derniers sujets mélangeant les Lego et l'intelligence artificielle, on a décidé de vous dégotter quelques autres petits trésors pré-mâchouillés par le Net.

L'intelligence artificielle, c'est comme une boîte à Lego géante: on peut construire tout ce qu'on veut, et seule notre imagination est la limite! Les fans de Lego l'ont bien compris, eux qui jouent avec les nouvelles technologies pour créer des sets plus délirants les uns que les autres. Des créations géniales, même si on est sûrs que l'entreprise danoise n'osera jamais les commercialiser...

Hmmm ...si ce coffret voit le jour, devrait-il être interdit aux moins de 16 ans? 🧐

On a presque envie de croquer dedans!

Adidas ne serait pas très content ...

... car ils ont déjà une véritable coopération avec Lego:

Imaginez! Avoir votre propre chien en figurine Lego!

Il a presque l'air plus appétissant que l'original.

Surtout les frites.

La chaise ne reflète pas la majesté de l'installation.

Le plaisir de jouer est définitivement absent de ce set.

Un objet plus décoratif que véritablement exploitable.

Le rêve de tous les baristas.

On restera tout de même sur notre faim.

On aime le grand souci du détail. Image: reddit

Ceux qui connaissent le film savent à quel point le set Lego est inoffensif en comparaison.

Le seul ensemble déjà prêt, sans avoir à le composer.

L'Empire du sushi contre-attaque!

Nous l'adopterions sans hésiter.

Certainement un best-seller aux Etats-Unis. Ou...justement pas ? 😅

Il va y avoir une lutte sur la dénomination exacte de ce set.

Est-ce: un «ballon chinois espion», ou un« ballon-sonde météorologique»? A vous de décider. Image: instagram

Si vous avez besoin de contexte... La Chine a-t-elle berné les Etats-Unis? 5 questions sur le ballon-espion

Tant que vous ne rajoutez pas des Lego-ananas...

Voilà qui est définitivement réservé aux masochistes.

Est-elle aussi chère que dans la vraie vie?

On pourrait s'y laisser prendre.

Image: instagram

Il a l'air aussi fragile que l'original.

Hihihi ... le truc est composé de 420 pièces. Bonne chance!

Le meilleur serait presque l'emballage.

Ce kit a reçu la bénédiction d'En Haut.

Notre rêve...

Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est combien de bouteilles de bière sont incluses dans le kit!

(smi)

