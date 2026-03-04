Vidéo: instagram

«Des bruits de missiles»: Bigflo et Oli sont bloqués à Dubaï

Bloqués à Dubaï après une escale qui a tourné court en raison des tensions géopolitiques, Bigflo et Oli partagent leur «retour à la réalité» forcée à quelques jours de la sortie de leur album Karma.

En raison des bombardements iraniens, perpétrés en réaction à l'attaque d'Israël et des Etats-Unis, des stars et influenceurs français, comme Maeva Ghennam, Kim Glow ou encore l'ancienne Miss France Elodie Gossuin, sont bloqués à Dubaï. En effet, de nombreux vols ont été annulés après la fermeture de l'espace aérien au-dessus des Emirats arabes unis.

Excédées ou effrayées, certaines personnalités n'ont parfois pas hésité à faire appel au gouvernement français pour les rapatrier, via des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Parmi les stars bloquées sur place, il y a également une paire d'artistes bien connue du public: Bigflo et Oli.

Bigflo, Florian José Ordonez de son vrai nom, a publié une petite story via Instagram pour informer leurs fans de la situation.

Ainsi, les rappeurs sont à Dubaï depuis «quatre jours», alors qu'ils revenaient d'un voyage professionnel. «On ne voulait pas trop en parler, car on attendait d'avoir des nouvelles», explique-t-il. «Au départ, on était juste au Népal, on faisait le clip du morceau Karma. Malchance, on était en escale deux heures à Dubaï, et on s'est retrouvés bloqués à l'aéroport».

Et Oli d'ajouter:

«Rien de très grave, parce qu'on entend des bruits de missiles quelques fois, et on sent que c'est en sécurité quand même, mais ça fait bizarre»

Les Toulousains expliquent ensuite: «Ça nous met dans la merde, on avait des promos, des trucs comme ça...».

Bigflo et Oli doivent en effet sortir un album très attendu le 13 mars 2026. Intitulé Karma, celui-ci se veut un retour aux sources, et doit marquer leurs dix ans de succès.

