Squeezie organise une troisième édition de son Grand Prix.

Le Grand Prix de Squeezie passera à la télé

Le youtubeur français organise pour une troisième édition le GP Explorer, une course de Formule 4 avec des streameurs et influenceurs. L'événement sera diffusé sur France 2.

Plus de «Divertissement»

Squeezie est connue pour ses vidéos drôles sur YouTube et tout particulièrement son jeu hilarant «Qui est l'imposteur?» dans lequel il invite des célébrités françaises comme Alain Chabat, Pierre Niney ou encore Adèle Exarchopoulos. Il est le deuxième youtubeur le plus regardé de France (le premier étant Tibo InShape) et il rassemble en moyenne 15 millions de fans.

Mais Squeezie, c'est également un organisateur de course automobile. Il a annoncé ce mercredi 4 juin une troisième et ultime édition de son GP Explorer qui se déroulera au Mans du 3 au 5 octobre.

Lors de cette course de Formule 4, pas de pilotes chevronnés ni de Brad Pitt, mais des personnalités de l'internet comme Maghla, Léa Elui, Mister V, Baghera ou encore Karchez.

Les écuries sont également un peu moins prestigieuses que lors des Grand Prix ordinaires avec Lego, Subway et Samsung. Squeezie pilote chez Netflix aux côtés d'AmineMaTue, l'équivalent de Ferrari chez les pros.

Et pour la première fois, la compétition sera diffusée en direct à la télévision. Les essais libres et les qualifications seront disponibles sur France 4, tandis que la course sera diffusée sur France 2, une façon probablement pour France Télévision de rajeunir son audimat. Et pour être sûr de toucher toutes les tranches d'âge, l'événement pourra également être regardé sur France.tv avec une carotte, la caméra embarquée des pilotes. Quant aux streameurs, ils pourront toujours profiter de l'événement sur Twitch, comme c'était le cas lors des précédentes compétitions.

Ce Grand Prix sera également rythmé par des concerts. Les rappeurs SDM, SCH, Vald, et Vladimir Cauchemar sont notamment attendus sur scène.

Côté public, 40 000 spectateurs sont prévus pour le vendredi et 80 000 pour chacune des journées du samedi et du dimanche, «la capacité maximale du circuit», précise Squeezie. La billetterie a été ouverte ce mercredi 4 juin à 22 heures et l'événement annonce complet.

En octobre 2023, les tickets pour la deuxième édition avaient été vendus en 30 minutes seulement. Comme le rappelle le Huffpost, les résultats de la course avaient été éclipsés par un bad buzz autour de Manon Lanza, surfeuse et youtubeuse qui pilotait une Formule 4, après un accrochage entre sa voiture et celle d’un autre youtubeur. Une vague de haine avait alors déferlé sur la surfeuse dont de nombreuses remarques sexistes du genre «Femme au volant, mort au tournant». Squeezie avait tardé à répondre aux critiques, restant silencieux trois jours avant de s'emporter contre les haters.

S'il n'y a pas eu d'édition en 2024, c'est parce qu'il fallait revenir avec quelque chose de nouveau, selon les propos de Pierre Fillon (le frère de l'ancien Premier Ministre) président de l'Automobile club de l'Ouest, qui gère le circuit Bugatti et les 24h du Mans.

Ce youtubeur américain n'est pas près d'oublier la Norvège Vidéo: watson