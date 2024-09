Il l'a fait. A bout de souffle, Georges Bouyssou a gravi le Mont Martre. Bravo à lui.

Il parodie Inoxtag, le youtubeur ayant gravi l'Everest et c'est hilarant

Sa parodie fait presque autant le buzz que le documentaire du youtubeur Inoxtag. L'un a gravi l'Everest, l'autre, le difficile et capricieux Montmartre.

Le youtubeur français Inoxtag a dévoilé, le 13 septembre, son documentaire Kaïzen qui retrace son ascension de l'Everest. Il y raconte son premier contact avec les crampons et les piolets, sa rencontre avec la montagne, ses doutes, ses peurs, un film à retrouver sur YouTube. Mais si vous n'avez pas 2h26 devant vous (oui, c'est long) vous pouvez aussi regarder la parodie de Georges Bouyssou qui elle, ne dure que 15 minutes.

Notre avis sur le documentaire:

Intitulée PAS ZEN: 15 minutes pour gravir le Montmartre, la vidéo postée sur TikTok fait actuellement le buzz. On y voit l'internaute de 20 ans reprendre les codes du documentaire d'Inoxtag, 23 ans. «Au nord de notre capitale se dresse le plus grand sommet jamais réalisé de ma carrière d’alpiniste… Le Mont martre», dit-il en voix off avec tout le sérieux que cette aventure requiert. Armé de ses bâtons de marche et de son casque d'alpiniste, le voilà lancé dans ce dangereux défi, ponctuant son ascension de références à Inoxtag en parlant des «tricheurs», ces touristes qui prennent le funiculaire, référence à l'invasion des alpinistes dans l'Himalaya.

La parodie est à voir ici:

Son atout majeur (mis à part sa très bonne condition physique): sa capacité à garder son sérieux en disant des trucs débiles.

«La vie t'ouvre de multiples portes, prenez-les. Prenez la poignée, toc-toc-toc, je rentre, je ferme et je réalise mon rêve» Une phrase très belle dite sur un fond de musique du film Interstellar, histoire de rendre ce moment encore plus intense.

Dans les commentaires, les internautes rivalisent de second degré:

«Fais attention à toi, il y a des avalanches de touristes, sois prudent durant l’ascension»

«Sans Sherpas en plus»

«Il y a un mec, il s’appelle Inoxtag et il a fait le même concept que le tien»

Autour de ce «documentaire» comme il l'appelle, l'internaute a posté d'autres montages. Il reprend par exemple les piques aiguisées d'un critique cinéma sur TikTok concernant Kaïzen, comme si elles lui étaient adressées. Et toujours avec autant de sérieux et de profondeur, il a des sorties mémorables:

«On se lève un lundi, on est bien, on se lève un mardi, on est encore mieux» Georges Bouyssou

Depuis que sa vidéo est en ligne, d'autres internautes se sont amusés à parodier à leur tour Inoxtag, dont Natoogram qui a gravi «Le Mont Parnasse», «l'ascension d'une vie». Bravo à eux, on en a la larme à l'œil.

