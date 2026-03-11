Pain Fromage, la boîte de prod fondée notamment par Vincent Veillon, Vincent Kucholl et Maud Golay, a fait trembler Instagram cette semaine. Vidéo: instagram

Le tournage de cette pub romande fait trembler Instagram

Comment filmer au mieux un type qui mange une fondue? Une courte séquence réalisée par la boîte de prod Pain Fromage, fondée notamment par les deux Vincent de 52 Minutes, fait le buzz grâce à un étrange attirail.

«Ouais, c’est fou ce nombre de likes, hein?» Au bout du fil, Maude Golay ne s’explique pas vraiment le buzz qui honore cette courte séquence, mais la directrice de production et cofondatrice du studio Pain Fromage est «évidemment ravie».

Il y a de quoi: postée il y a 48 heures sur Instagram, une vidéo d’une poignée de secondes cumule déjà plus de 600 000 vues, près de 20 000 likes et 1 000 partages.



Qu’a-t-elle de si particulier pour que l’algorithme et les internautes s’emballent à ce point? Un casque.

On rembobine un peu. En 2025, la boîte de production romande Pain Fromage, montée notamment par les humoristes star Vincent Kucholl et Vincent Veillon, travaillait sur un projet audiovisuel pour le compte des Alpes vaudoises. Une idée surgit: filmer en POV («point of view» en anglais).

Une technique idéale si l’on veut raconter une histoire à la première personne et... filmer un type qui bouffe une fondue comme si nous étions à sa place. (Hélas, nous l’étions pas.) En l’occurrence, le spot final dévoile tout ce que l’on peut faire dans les Alpes vaudoises.

Voici déjà le spot final: Vidéo: youtube

Pour être en mesure de filmer tout cela avec le meilleur rendu possible, il fallait trouver une astuce. C’est là qu’un petit génie de la vidéo entre en scène: «Guillaume Fischer, aujourd’hui indépendant, mais qui travaillait pour nous à l’époque, a eu l’idée de bricoler un vieux casque de VTT qui allait finir à la poubelle», nous explique Maude Golay.

Résultat: ce casque s’est retrouvé flanqué d’une caméra et d’un moniteur. Encombrant si l’on veut s’enfiler un morceau de pain dans la bouche, mais plutôt ingénieux, surtout «quand l’outil parfait n’existe pas».

Et tant pis si le cadreur ressemble à un Robocop du dimanche.

Et voilà ce que ça donne: Vidéo: instagram

Pourquoi ne pas avoir bêtement utilisé une GoPro ou les lunettes de Meta? «Beaucoup d’internautes nous ont posé cette question. Pour rester polie, disons que la qualité n’est pas tout à fait la même», nous répond la directrice de prod de Pain Fromage (un studio qui porte bien son nom, pour le coup).

Guillaume Fischer, qui est à l’origine du casque du futur mais aussi de la publication sur Instagram, l’explique d’ailleurs avec ses mots de spécialiste, en commentaire de la vidéo:

«On a utilisé un objectif 20 mm sur un capteur plein format, ce qui nous a semblé suffisamment large pour tout voir, tout en conservant un aspect naturel» Guillaume Fischer

Les astuces de tournage est une tendance qui fait actuellement un véritable carton sur les réseaux sociaux. En mode «avant-après» ou encore «the set-up vs. the shoot», de nombreux créateurs de contenu rencontrent un joli succès en dévoilant la magie qui se cache derrière une prise de vue.

Le buzz de la vidéo de Guillaume Fischer s’explique d’ailleurs aussi par le fait qu’elle a été partagée en collaboration avec le compte «Learn Filmmaking», au bénéfice d’un bon million d’abonnés, qui en a fait sa spécialité.

Les boîtes de prod traditionnelles se sentent-elles obligées de s’adapter à ces tendances? «Obligées, non. Mais c’est très valorisant pour le travail et le savoir-faire d’une équipe de rendre public ce type de making-of», confie Maude Golay, du studio Pain Fromage, qui nous explique également que tous les clients rêvent qu’une de leur «publicité fasse le buzz». Sans compter que les mandats sont aujourd’hui principalement axés sur une volonté de «diffusion sur les réseaux sociaux».

Avis aux amateurs. La prochaine fois que vous voudrez partager votre avocado-toast-matcha-oatmilk-trompe l’oeil de Cédric Grolet sur TikTok, vous savez ce qu’il faut fabriquer pour avoir un tantinet de street cred’.