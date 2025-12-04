Après la commercialisation des Zweifel Aromat, Grégoire Corthay a imaginé d'autres saveurs romandes, et nous met l'eau à la bouche.

Voici 8 nouvelles Zweifel qu'on voudrait tous goûter

Chips Malakoff ou Cenovis? Un Romand imagine, grâce à l'IA, les prochaines saveurs de chips Zweifel inspirées des cultissimes produits du terroir helvétique.

Voici quelque temps, on a vécu la fusion food la plus suisse de notre génération: Zweifel a commercialisé des chips au goût Aromat.

Cette édition limitée, qui a fait un malheur sitôt en rayons, est née d'une blague du créateur de contenu «dabbax». Dans un post devenu viral sur TikTok, celui-ci a associé les deux produits à travers un petit montage IA. Emballement sur les réseaux, puis déballage médiatique: le fabricant de chips n'a pas pu faire autrement que de donner au peuple le pain la chips qu'il réclamait.

D'ailleurs, pour notre opinion tranchée sur le sujet, c'est par ici:

De nouvelles saveurs grâce à l'IA

On pensait la blague de courte durée, et la hype Zweifel x Aromat remise au placard. Mais c'est sans compter sur l'esprit créatif du Romand Grégoire Corthay, qui a imaginé, grâce à ChatGPT, de potentielles nouvelles variétés de chips Zweifel.

De la saveur fondue moit'-moit' au goût cervelas-moutarde, les petits soeurs fictives de la gamme Aromat ont comme point commun un ADN très helvétique - et régional, et ce n'est pas un hasard.

Des chips au goût bien de chez nous 👇 image: @gregoirecorthay

Le professionnel de la communication, inspiré par le trend à l'Aromat, dit y voir un «bon exemple de la force d'un ancrage culturel associé à une marque populaire».

«Cela m'a donné envie d'imaginer pour le fun d'autres déclinaisons autour de produits du terroir ou de marqueurs gastronomiques helvétiques»

Grégoire Corthay, qui a glissé dans chaque proposition une image de fond propre au canton, ne laisse rien au hasard: «impossible d'obtenir un cervelas piqué et éclaté comme je l'imaginais!» Face aux réactions enthousiastes sur LinkedIn, le Romand a décidé de rajouter quelques variantes, notamment des chips aux Malakoff ou au Cenovis. Le combo ultime, selon lui?

«Les chips Zweifel x Ice Tea pêche de la Migros» on est tous d'accord, c'est une dinguerie

Sans plus attendre, voici une présentation des nouvelles saveurs imaginées avec l'IA. A vous de juger, via notre petit sondage, quel combo mériterait de voir le jour concrètement, après les chips à l'Aromat.

Les variantes de chips

Les chips «Ice Tea pêche de la Migros»

Banger! image: @gregoirecorthay

Les chips «Papet vaudois»

«Ces chips, note Grégoire Corthay, plairont peut-être davantage à un public de niche, ou de carnotzet.» image: @gregoirecorthay

Les chips Fondue «moitié-moitié»

Banger! image: @gregoirecorthay

Les chips goût «Longeole genevoise»

image: @gregoirecorthay

Les chips «Cervelas-Moutarde»

Banger! image: @gregoirecorthay

Les chips «Marmite de l'Escalade»

image: @gregoirecorthay

Les chips au «Cenovis»

Banger! image: @gregoirecorthay

Les chips «Malakoff»

image: @gregoirecorthay

On sait que vous avez l'eau à la bouche et que vous imaginez déjà votre prochain apéro. Alors dites-nous:

Quel combo devrait voir le jour après les Zweifel Aromat? Les chips «Ice Tea pêche de la Migros» Les chips «Papet vaudois» Les chips Fondue «moitié-moitié» Les chips goût «Longeole genevoise» Le chips «Cervelas-Moutarde» Les chips «Marmite de l'Escalade» Les chips au «Cenovis» Les chips «Malakoff» Laissez mon palais tranquille! Voter Au total, 46 personnes ont participé à ce sondage.

(par jod)