Voici 8 nouvelles Zweifel qu'on voudrait tous goûter
Voici quelque temps, on a vécu la fusion food la plus suisse de notre génération: Zweifel a commercialisé des chips au goût Aromat.
Cette édition limitée, qui a fait un malheur sitôt en rayons, est née d'une blague du créateur de contenu «dabbax». Dans un post devenu viral sur TikTok, celui-ci a associé les deux produits à travers un petit montage IA. Emballement sur les réseaux, puis déballage médiatique: le fabricant de chips n'a pas pu faire autrement que de donner au peuple
le pain la chips qu'il réclamait.
De nouvelles saveurs grâce à l'IA
On pensait la blague de courte durée, et la hype Zweifel x Aromat remise au placard. Mais c'est sans compter sur l'esprit créatif du Romand Grégoire Corthay, qui a imaginé, grâce à ChatGPT, de potentielles nouvelles variétés de chips Zweifel.
De la saveur fondue moit'-moit' au goût cervelas-moutarde, les petits soeurs fictives de la gamme Aromat ont comme point commun un ADN très helvétique - et régional, et ce n'est pas un hasard.
Le professionnel de la communication, inspiré par le trend à l'Aromat, dit y voir un «bon exemple de la force d'un ancrage culturel associé à une marque populaire».
Grégoire Corthay, qui a glissé dans chaque proposition une image de fond propre au canton, ne laisse rien au hasard: «impossible d'obtenir un cervelas piqué et éclaté comme je l'imaginais!» Face aux réactions enthousiastes sur LinkedIn, le Romand a décidé de rajouter quelques variantes, notamment des chips aux Malakoff ou au Cenovis. Le combo ultime, selon lui?
Sans plus attendre, voici une présentation des nouvelles saveurs imaginées avec l'IA. A vous de juger, via notre petit sondage, quel combo mériterait de voir le jour concrètement, après les chips à l'Aromat.
Les variantes de chips
Les chips «Ice Tea pêche de la Migros»
Les chips «Papet vaudois»
Les chips Fondue «moitié-moitié»
Les chips goût «Longeole genevoise»
Les chips «Cervelas-Moutarde»
Les chips «Marmite de l'Escalade»
Les chips au «Cenovis»
Les chips «Malakoff»
