Le thème du nouveau single de Julie Meletta? L'amour. Ou plutôt, quand l'amour se transforme en obsession. Image: j. meletta x montage watson

«Je parle de mon obsession»: on a causé avec la chanteuse suisse Julie Meletta

L'artiste suisse Julie Meletta se produit ce jeudi soir au Bleu Lézard à Lausanne, et à La Parenthèse, à Nyon, ce vendredi. L'occasion de parler avec elle de son dernier single sorti vendredi qui parle d'amour, d'obsessions et de chaos. Interview.

La voix mélodieuse de Julie Meletta résonne au téléphone. A l'autre bout du combiné, on imagine volontiers le visage de la jolie blonde de 30 ans, dont la vibe baby-doll rock a quelque chose d'une jeune Brigitte Bardot.

Julie Meletta aime faire vibrer diverses époques dans ses sons. image: j. meletta

La Tessinoise de Bellinzone est en concert dans notre région - ce jeudi soir au Bleu Lézard, à Lausanne et vendredi, à La Parenthèse, à Nyon. Une belle occasion de poser quelques questions indiscrètes à cette philosophe de formation qui n'hésite pas à conjuguer ses gammes rhétoriques (elle a notamment remporté un prix d'écriture) et musicales. Non seulement contente de passer sur les ondes helvétiques, la musicienne s'est déjà fait inviter sur une scène gratuite du Montreux Jazz et a été sélectionnée pour se produire sur la grande scène du Gurten Festival 2024.

Son nouveau single, Fan Fiction, sorti ce 26 avril, est un avant-goût de son deuxième EP à sortir en octobre. Un texte en français, une basse énergique, et un clavier synthé qui donne un petit goût vintage à son univers pop-électro: la musique de Julie Meletta semble bel et bien à son image: aérienne, et un brin déjantée.

Julie Meletta - Fan Fiction 👇 Vidéo: youtube

Place à l'Interview!

watson: Julie Meletta, c'est qui?

Julie Meletta: Nous sommes un groupe de trois. Je chante et je fais de la basse et de la guitare. Enea joue du synthé, tandis que Loric est à la batterie.

Vous êtes Suisse, mais aussi un poil internationale...

Julie Meletta: Je parle français et italien. Mon père est Suisse, et ma mère est d'origine française. Mais à présent, elle habite à Lausanne. Elle est très sportive, elle a toujours des chaussures de montagne et des sacs à dos, une vraie Suissesse! J'ai également un grand-père d'origine chinoise. Oui, c'est bizarre, je sais! (rires)



Vous êtes musicienne, mais vous vous êtes formée toute seule dans le domaine. Rien ne vous fait peur!

Julie Meletta: C'est vrai, je vis à mille à l'heure. J'ai appris le piano en autodidacte sur le clavier de ma soeur, à la maison. Plus tard, j'ai switché avec la guitare, avant de me mettre plus récemment à la basse. C'est arrivé parce que mon bassiste est sorti du groupe. Du coup, je me suis mis dans la tête de le remplacer, et j'y prends vraiment goût! Mais je n'ai pas suivi des études de musicologie. En réalité, j'ai... raté l'inscription de justesse à l'Uni de Fribourg. Du coup, j'ai poursuivi mon parcours en philosophie, ce que je ne regrette pas.

En octobre, vous sortez votre deuxième EP. Vous pensez qu'il aura le même succès que votre premier?

Julie Meletta: Mon premier EP, CHIC!, est sorti en mai 2023, avec Phonag Records. Il est en effet vite entré dans le top 100 des Swiss airplay charts. Il a aussi été sélectionné au concours Demotape Clinique de M4Music, dans la catégorie pop. Cela m'a menée au Montreux Jazz, sur le Super Bock stage, le 2 juillet 2023.



C'était comment?

Julie Meletta: C'était super, ça c'est bien passé. Mais comme c'était notre premier concert hors du Tessin, j'étais assez stressée.

Comment décririez-vous votre musique?

Julie Meletta: Je dirais qu'elle est fraîche. Je suis très influencée par la musique qu'écoutait ma mère quand j'étais petite, soit le yéyé, la chanson française, France Gall et Gainsbourg. Dans mon projet, j'essaie de mêler ce monde avec la musique actuelle.

«Je veux également mettre dans mes textes des vérités, et enfin, j'aime que ce soit amusant, même s'il y a toujours beaucoup de pathos dans la musique»

Vous écrivez et composez vous-même. Dans Fan Fiction, vous parlez d'amour. Un thème que vous aimez aborder?

Julie Meletta: En réalité, ce n'est pas le cas. Au départ, je ne voulais pas écrire sur l'amour, car je pensais que c'était trop cliché. Mais ce thème sera au centre de mon deuxième EP.

«Cet opus se veut comme une véritable thérapie de choc. Dans le but d'atteindre une certaine résilience»

Que Des Vibes - Julie Meletta 👇 Vidéo: youtube

Vous allez donc parler d'une expérience de cœur qui a mal tourné, que vous avez vécue?

Julie Meletta: En effet, je voulais produire un «concept album» dont le fil rouge serait l'amour impossible. J'ai cherché à récolter et à écrire sur le thème des amours tristes et impossibles. Je ne me suis cependant pas uniquement basée sur mes propres expériences, mais également sur celles décrites par mes copines, par des livres ou des films.

Je vois. Et...est-ce que la personne va se reconnaitre?

Julie Meletta: (rires) Je ne sais pas. Il faudra lui demander...



Et...ça marche comme thérapie, l'écriture et la musique, pour guérir d'une rupture?

Julie Meletta: Bien sûr que ça aide. Enfin... il le faut. Si ces canaux sont votre moyen de communication, ça devient une urgence.



C'est quoi, votre définition d'un amour impossible?

Julie Meletta: C'est quand il y a une très forte envie d'être ensemble, mais que les conditions ne le permettent pas.

Du coup, qu'est-ce que Fan Fiction raconte de ça?

Julie Meletta: Fan Fiction parle de «limerence». Vous connaissez ce terme?

Rappelez-le moi...

Julie Meletta: La limerence est un phénomène qui résulte d'une très forte attirance pour une autre personne, mais avec des pensées et des fantasmes qui vont dans l'obsession et la mélancolie.

«Il y a quelque chose de tragique. C'est quand on a un besoin anxieux d'être dans l'amour réciproque, mais qu'on n'y arrive pas»

Anxieuse, mais déterminée. Chaotique, mais vivant à mille à l'heure: Julie Meletta a fait de ses paradoxes une force artistique. source: j. meletta

Je vois... Cette obsession, ça vous touchait vous... ou l'autre?

Julie Meletta: Ça me concernait. Il y a quelque chose de malade dans ça. Fan Fiction parle de ça.

Bon, passons à quelque chose de plus trivial. C'est quoi, la journée type de Julie Meletta?

Julie Meletta: Déjà, je ne sais jamais quel jour on est. C'est un problème bien à moi (rires).

Vous dormez tard, c'est pour ça?

Julie Meletta: Du tout, bien au contraire; je me lève tôt le matin. Il faut savoir que je suis assez anxieuse. Je veux toujours faire mille choses pendant la journée, mais je finis toujours déçue, j'ai l'impression de ne jamais faire assez.



Et pour la routine?

Julie Meletta: Je me lève, je nourris mon chat, je bois du matcha. J'ai arrêté le café, car je souffrais d'insomnie. Ensuite, je fais de la production chez moi. J'ai transformé mon appartement en studio de prod'. Pour ce faire, j'ai juste enlevé la table à manger (rires). Je m'entraine, je fais mes démos, j'écris. Ensuite, c'est l'heure de partir, car je travaille à mi-temps à la radio tessinoise.



Chic! - Julie Meletta Vidéo: youtube

Vous êtes également animatrice? Que présentez-vous?

Julie Meletta: J'ai un show l'après-midi, un programme d'une heure axé sur le divertissement. Ça s'appelle «Radio Unicorno». Je fais cela deux semaines par mois. Mes semaines ne se ressemblent jamais. C'est pour ça que je ne sais jamais quel jour on est. Mais tant mieux, je suis Gémeaux, j'ai tendance à vite m'ennuyer (rires).



Gémeaux! Que dois-je comprendre?

Julie Meletta: Je suis assez chaotique. J'ai toujours envie de faire trop de choses.



Julie au Montreux. image: j. meletta

Donc vous êtes «Little Miss Chaos»?

Julie Meletta: Oui, mes amis vous le diront également. Je suis la fille qui se renverse du café sur son t-shirt ou qui oublie toujours quelque chose quelque part, comme mon téléphone ou mes clés.

«Je suis dans mon monde (rires)»

Du coup, quelle est votre force? Il nous faut des compliments!

Julie Meletta: Je dirais que je suis quelqu'un de déterminé. Et pour moi, il n'y a pas d'obstacles; je veux toujours résoudre les problèmes. Par contre, les Gémeaux sont capables de relativiser, de ne pas prendre les épreuves trop tragiquement.

Une dernière question pour la route: y a-t-il de la place pour des pop stars en Suisse?

Julie Meletta: Oui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de potentiel en Suisse. Je pense à Nemo qui va à l'Eurovision. Il a vraiment du «pop star material», et il peut percer à l'international. J'ai vraiment hâte de le voir.



Vous pensez qu'il peut gagner?

Julie Meletta: Oui! Bon, je ne veux pas lui porter la poisse en disant ça. Mais il a tout ce qu'il faut pour gagner, et il le mériterait vraiment.



> Julie Meletta sera en concert au Bleu Lézard à Lausanne le 2 mai et à La Parenthèse à Nyon le 3 mai.

> Réservations: lien



< Julie Meletta sur Instagram, Spotify, YouTube.