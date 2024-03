Cet artiste lausannois collabore avec le rappeur Franglish

Quant à Franglish, le rappeur parisien de 29 ans est déjà bien connu de la scène urbaine. Il a collaboré avec des grands noms du milieu, de KeBlack, Dadju et Soolking, en passant par le talentueux Abou Debeing. Son troisième album Glish est sorti en 2022, et offre des featurings lourds avec Gradur, Ninho et Dadju.

Pour rappel, Arma Jackson a sorti son tout premier opus en 2023, baptisé Idéal. Son nom avait swingué sur bien des langues fin 2010 déjà, alors qu'il sortait deux EP. Agé de 29 ans, ce Romand aux origines congolaises et féru de Coldplay n'hésite pas à mélanger des bases R&B, pop ou hip-hop avec des sonorités africaines. Il a fait ses premières passes de gammes au sein de la capitale olympique, et même au sein d'un groupe de potes, La Boys Thug, nous apprend le site de la RTS .

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

Vous le connaissez, vous l'aimez et il est une source inépuisable de mèmes

Ceux qui ont vu le film Monstres et Cie le connaissent sans savoir comment il s'appelle: Mike Wazowski, le monstre vert et borgne. Il a beau avoir un physique difficile, internet l'aime. La preuve avec tous les mèmes qu'on trouve à son sujet sur la Toile. Voici notre best of: