Le Tessin impose un frein aux primes maladie
Les Tessinois ont adopté deux initiatives pour réduire la facture des assurés et augmenter les déductions fiscales liées aux primes maladie.
Les Tessinois veulent réduire leurs primes d'assurance maladie. Ils ont approuvé dimanche deux initiatives du PS et de la Lega visant à alléger la facture pour les assurés.
- Les habitants du canton ont dit «oui» à 57,08% à l'initiative socialiste exigeant que les primes d'assurance maladie ne dépassent pas 10% du revenu disponible d'un ménage. Pour atteindre cet objectif, les initiants demandent un relèvement de la contribution du canton pour la réduction de primes.
- Le oui est encore plus net (60,51%) pour l'initiative de la Lega qui vise à augmenter les montants maximaux déductibles pour les primes d'assurance. Les déductions devraient passer de 5500 à 9000 francs pour les personnes seules et de 10 900 à 18 000 francs pour les couples mariés. Celles pour les retraités devraient aussi être relevées.
Le Grand Conseil tessinois et le gouvernement tessinois recommandaient de rejeter les deux initiatives. La participation s'est élevée à 51,64%. (jah/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux