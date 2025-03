Eurovision: ce que font les pays pour gagner (ou pas)

Le plus grand événement musical au monde est attendu à Bâle entre le 10 et le 17 mai prochain, mais saviez-vous que chaque pays a sa propre stratégie pour gagner ce concours? On vous dit tout.

«Les Français ne gagneront jamais, personne ne vote pour eux» ou «Les Anglais font toujours n'importe quoi»: ces commentaires ne sont pas étrangers à tous ceux qui regardent l'Eurovision chaque année, mais au-delà de ces opinions, de véritables stratégies sont mises en place par les pays participants pour gagner (ou pas) le concours qui réunit plus de 150 millions de téléspectateurs par année. Analyse de Nicolas Tanner, auteur de La Saga Eurovision et consultant à la RTS.

La France aura tout essayé

48 ans, 48 longues années que nos voisins espèrent retrouver la première place de l'Eurovision. Oui, avouons-le, soutenir la France à l'Eurovision nécessite d'avoir le cœur bien accroché. En effet, ces cinq dernières années, la France avait beau grimper à la seconde place avec Barbara Pravi en 2021, elle dégringolera jusqu'à la 24e place en 2022 avec le groupe Alvan & Ahez, puis passera par la 16e avec La Zarra et remontera enfin au pied du podium en 2024 avec Slimane, de vraies montagnes russes émotionnelles. En gros, peu importe son style musical, la France n'arrive pas à décrocher le Graal.

Pourtant, le parcours de nos voisins à l'Eurovision commence sur les chapeaux de roues:

«Dans les années 60, la France pouvait venir avec n'importe quelle chanson, elle se classait dans le trio de tête» Nicolas Tanner.

En effet, avant de les titiller sur leur disette de 48 ans, il est bon de rappeler que la France fait figure de grand pays de l'Eurovision, non seulement grâce à sa contribution financière, mais aussi grâce à ses victoires qui sont au nombre de 5 au total (dont quatre en l'espace de dix ans en 1958, 1960, 1962, 1969).

«A cette époque la chanson française était extrêmement populaire à l'étranger, chanter en français vous assurait les premières places, les yeux fermés.» Nicolas Tanner, auteur de La saga Eurovision

Mais les victoires françaises semblent être «le reflet d'une époque», explique Nicolas Tanner. La chanson francophone arrive encore à arracher une victoire en 1977 avec Marie Myriam qui interprète L'oiseau et l'enfant, mais par la suite «il y a eu un grand vide», note l'expert. Une sorte de traversée du désert, dirons-nous poliment.

Ainsi, pour renouer avec la première place, nos voisins ont changé de nombreuses fois leurs méthodes de sélection pour trouver leur représentant.

«La France a toujours alterné entre des shows tv de sélection et la sélection interne» Nicolas Tanner, auteur de La saga Eurovision

Nicolas Tanner, consultant rts pour l'Eurovision et auteur de La saga Eurovision

Diffusion à la télévision d'un grand concours national, sélection interne ou choix d'artistes déjà établis, la méthode variait selon les priorités des chefs du divertissement de France Télévision.

Ainsi, après la 14e place de Bilal Hassani en 2019, la France relancera la sélection interne pour l'édition 2020, puis reprendra le format show tv en 2021 avec Barbara Pravi.

«La France ne cache pas son objectif. Elle veut gagner l'Eurovision depuis une dizaine d'années, peu importe le mode de sélection.»

Selon notre expert, ce n'est pas le type de sélection qui importe «mais la volonté et les moyens mis en place pour gagner le concours». Il faut tout de même avouer que, depuis la quatrième place de Slimane, la France pense se rapprocher de son objectif, notamment en privilégiant des artistes qui ont déjà fait leurs preuves.

«Slimane a toujours déclaré ne pas regretter sa quatrième place à l'Eurovision. Ce concours lui a permis de programmer une tournée européenne.»

Le consultant de la RTS ajoute que le chanteur est très apprécié en Grèce après son passage à l'Eurovision. L'hexagone doit-il alors tout miser sur les artistes déjà connus en niveau national? Pour notre expert: «La France avait fait appel à des artistes déjà établis comme Natasha St-Pier en 2001, Patricia Kaas en 2009 ou Amir en 2016 mais ils n'ont pas réussi à décrocher la première place. Etre célèbres dans le monde francophone ne suffit pas pour gagner ce concours européen».

Twelve points go to.... Louane ! Et que pense Nicolas Tanner du choix de Louane pour cette édition 2025? «C'est une chanteuse renommée qui a déjà une carrière, mais elle chante exclusivement en français et cela ne garantit pas la victoire», conclut-il. La chanson de Louane sera dévoilée le 15 mars prochain.

L'Italie veut vendre des disques

On continue avec nos voisins du Sud, qui, eux, ne cultivent pas l'obsession de gagner le concours. J'ai nommé l'Italie. Les Transalpins comptabilisent trois victoires à l'Eurovision depuis la création du concours en 1956, mais ils se sont aussi retirés à de nombreuses reprises. De 1998 à 2010, la Rai, chaîne publique nationale, a décidé de ne plus participer à l'Eurovision, estimant que le concours avait perdu de sa popularité et qu'il ne suscitait plus d'intérêt:

«Ce qui intéresse la Rai c'est le succès commercial et populaire des chansons, l'Eurovision en Italie sert aussi à vendre des disques.» Nicolas Tanner

Alors, pour vendre des disques et gagner en notoriété, les Italiens ont une méthode infaillible: ils alignent chaque année le gagnant du festival de musique de San Remo.

«Ce qui rend les interprètes italiens uniques, c'est leur popularité acquise grâce à San Remo» Nicolas Tanner

En effet, le festival de musique créé en 1951 (dont se sont inspirés les créateurs de l'Eurovision), véritable institution culturelle, continue d'attirer les foules. Depuis 2015, le festival demande au lauréat s'il souhaite participer à l'Eurovision et c'est généralement le cas, avec à la clef, «un succès populaire», explique Nicolas Tanner qui cite le groupe rock Maneskin (vainqueur de l'Eurovision en 2021) ou le rappeur italien Mahmood.

Exception qui confirme la règle Olly, le vainqueur de San Remo 2025 a annoncé samedi 22 février qu'il refusait de représenter l'Italie à l'Eurovision. «Certains diront que je suis en train de renoncer à un rêve, mais je crois que j’ai juste choisi de vivre à mon rythme», a expliqué l'artiste. A noter que les dates de sa tournée italienne tombent durant le concours. Ce sera donc Lucio Corsi, arrivé second à San Remo, qui représentera l'Italie à Bâle.

Mahmood Soldi GIF from Mahmood GIFs Avant la victoire de Maneskin en 2021, le chanteur italien Mahmood est arrivé à la deuxième place à Tel-Aviv avec le titre Soldi en 2019.

On l'aura compris, les artistes proposés par l'Italie à l'Eurovision ont déjà leur «fan base» et récoltent généralement de nombreux votes du public européen (notons que le groupe Maneskin a gagné l'édition 2021 grâce au vote du public):

«Maneskin a su capter l'air du temps, c'est exactement ce que les gens avaient besoin d'entendre en 2021» Nicolas Tanner

Le groupe italien qui avait déjà un projet à l'international, selon Nicolas Tanner, a su profiter de la grande visibilité du concours (183 millions de personnes devant l'écran lors de la finale de 2021, dont 52% sont des jeunes de 15 à 24 ans). «Maneskin a su utiliser la plateforme de l'Eurovision pour faire décoller sa carrière, ce qui n'est pas le cas de tout le monde», relève Nicolas Tanner. Attention toutefois, de ne pas faire de raccourci: envoyer le gagnant de San Remo ne garantit pas une place sur le podium. L'Italie a beau engranger les votes du public, elle n'a remporté l'Eurovision qu'à trois reprises.

Le Royaume-Uni venait pour s'amuser

Dans la liste «des pays qui viennent quand même mais qui n'ont toujours pas compris comment gagner», voici le Royaume-Uni. Le pays détient le record du plus grand nombre de participations consécutives, mais a raté la première édition du concours en 1956. Comme la France, il a gagné cinq fois l'Eurovision, mais il détient un record étonnant... celui d'avoir échoué à une marche de la victoire non pas une, ni deux, mais seize fois! Oui, seize fois second.

Parenthèse anecdotique fermée, le Royaume-Uni est vu comme «une anomalie» par Nicolas Tanner, notamment à cause des mauvais résultats obtenus au cours de ces quinze dernières années. Notons qu'il a terminé cinq fois à la dernière place entre 2003 et 2021, et il a obtenu zéro point en 2003 et 2021.

Ce qui surprend l'auteur de La saga Eurovision, c'est qu'au pays des Beatles, les artistes accomplis ne se pressent pas pour aller à l'Eurovision:

«Le pays de la pop musique a un mal fou à trouver des artistes établis qui veulent aller à l'Eurovision» Nicolas Tanner, auteur de La saga Eurovision

Le Royaume-Uni a aussi organisé un concours national pour désigner le candidat de l'Eurovision, mais n'est pas San Remo qui veut. Les résultats de leurs représentants au concours furent «catastrophiques» selon le consultant de la RTS, raison pour laquelle le pays choisit désormais son candidat à l'interne. Et le public dans tout ça? Notre expert pointe encore une particularité britannique, celle d'avoir considéré le concours de l'Eurovision comme un simple divertissement:

«Le public britannique a pris un peu le concours pour un gag, il ne le prend pas très au sérieux»

Eurovision Scooch GIF from Eurovision GIFs Quand le Royaume-Uni prenait l'Eurovision comme une émission gag, il envoyait le groupe Scooch dont les membres sont déguisés en personnel navigant. Résultat: 22ème sur 24 finalistes.

Le vent du changement semble pourtant souffler chez nos amis d'outre-Manche. En effet, en 2024, la BBC choisit le chanteur Olly Alexander, artiste confirmé, pour représenter le Royaume-Uni. «La chanson n'était pas mauvaise, mais la mise en scène était catastrophique et la voix n'était pas juste». Résultat: Olly Alexander arrivera à la 18e position sur 24 concurrents, avec un triste record, celui de n'avoir pas récolté un seul point du public. Raté.

Dizzy Olly GIF from Dizzy GIFs Olly Alexander et son titre Dizzy ont terminé en 18ème position. La mise en scène n'a pas convaincu le public de l'Eurovision (on vous laisse en juger).

Bon, pour consoler les Britanniques, on notera que Sam Ryder arrivera en seconde position lors de l'Eurovision 2022 (gagné par l'Ukraine, mais qui sera finalement organisé au Royaume-Uni). Tout n'est donc pas perdu.

La Suisse a mis 36 ans pour trouver «The code»

Et nous alors? Quelles ont été les stratégies des Suisses au fil des 69 ans de ce concours? «Je dirais que la Suisse a toujours voulu bien faire, mais à une certaine période, comme les années 90 et 2000, elle ne se qualifiait qu'une année sur deux. Et plus on fait de mauvais résultats, moins il y a de public pour regarder le concours», analyse Nicolas Tanner. Depuis 2019, la SSR mise sur les camps d'écriture et abandonne les finales télévisées «qui faisaient peu d'audience», explique-t-il. Cette nouvelle méthode semble réussir aux candidats suisses.

«En 2019, Lucas Hänni a été sélectionné à l'interne et cela a porté ses fruits» Nicolas Tanner, auteur de La saga Eurovision

Pour ceux qui auraient oublié la prestation de Luca Hänni à l'Eurovision 2020, c'est par ici. Vidéo: YouTube/Eurovision Song Contest

Luca Hänni qui est arrivé en quatrième position à Tel-Aviv en 2019, avait déjà une certaine notoriété car il avait remporté en 2012 l'émission Deutschland sucht den SuperStar, l'équivalent de La Nouvelle star. En 2021, c'est au tour de Gjon's Tears de décrocher le podium en atteignant la troisième place derrière Barbara Pravi et Maneskin.

La Suisse croyait avoir trouvé la formule magique avant de retomber dans le bas du classement avec Marius Baer, 17e en 2022, et Remo Forrer, 20e en 2023:

«Ces deux artistes ont proposé des chansons qualitatives et ils sont arrivés jusqu'en finale, mais parfois ça ne passe pas» Nicolas Tanner

Alors comment expliquer que la Suisse soit passée de la 20e place à la première en l'espace d'une année? Selon Nicolas Tanner, Nemo, qui avait déjà une certaine notoriété en Suisse alémanique avant d'être choisi pour la représenter à l'Eurovision, a montré de grandes compétences vocales et une personnalité qui a séduit le jury suisse.

L'auteur de La saga de l'Eurovision explique que l'artiste avait composé The Code durant le camp d'écriture, mais ne pensait pas la chanter: «Nemo ne pensait pas interpréter sa propre chanson, mais il a fallu le convaincre que lui seul pouvait lui donner toute sa dimension»

La suite, on la connaît, Nemo remportera l'édition 2024 avec The Code, après 36 ans d'attente pour la Suisse.

«The code était difficile à chanter, mais très originale, et sa mise en scène était magnifique» Nicolas Tanner, auteur de La saga Eurovision

Après avoir analysé les différentes stratégies de ces quatre pays, impossible toutefois de donner une formule magique pour gagner le concours musical le plus regardé au monde. «Remporter le concours dépend non seulement de la qualité de l'artiste, mais la chanson doit aussi s'inscrire dans un contexte culturel et politique européen». En résumé, il ne suffit pas d'avoir la bonne chance, encore faut-il être dans le bon timing. A méditer.