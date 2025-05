Voici comment Zoë Më réagit au verdict brutal du public: zéro point

Malgré un verdict cinglant du public en finale de l’Eurovision, la Suissesse ne se montre pas déçue et elle se réjouit de son excellent score auprès du jury.

Pour de nombreux fans suisses de l’Eurovision, le zéro pointé attribué à Voyage , la chanson de Zoë Më, lors du vote du public, a eu l’effet d’un coup de poing dans le ventre. La Fribourgeoise, elle, réagit avec sérénité à ce verdict. Elle accorde d’autant plus de valeur au résultat très positif du vote du jury, comme elle nous l’explique:

Le jury a salué à la fois votre chanson et la prestation sur scène. Le public, en revanche, n’a accordé aucun point. Quelle a été votre première réaction?

Zoë Më: Pour moi, il est clair que l’accent doit être mis sur le fait que j’étais deuxième après le vote du jury. C’est une reconnaissance qui signifie que la chanson, en tant que composition, mais aussi moi, en tant qu’interprète, avec ma voix et ma performance scénique, avons été remarqués. Des professionnels de la musique m’ont donc très bien évaluée. C’est ce que j’avais en tête à ce moment-là.

Zoë Më est heureuse de l’évaluation du jury. Image: watson

Etes-vous satisfaite de votre prestation?

Plus que satisfaite. C’était exactement ce que je voulais montrer – et même plus encore. Juste avant de monter sur scène, je me suis dit: « Hey, je suis tellement heureuse de pouvoir chanter.» Je n’ai ressenti aucun stress. C’était une sensation très agréable de pouvoir terminer l’Eurovision de cette manière.



Que représente pour toi cette deuxième place attribuée par le jury?

Tout, vraiment tout. Juste avant ma prestation, j’ai reçu un prix pour la meilleure composition et la meilleure chanson, les Marcel Bezençon Awards. Ce sont tous les autres artistes et auteurs-compositeurs de l’Eurovision qui m’ont choisie. Savoir qu’ils ont apprécié ma chanson, et que le jury l’a fait aussi… Je peux m’endormir heureuse.



Quel a été le plus beau moment de la finale?

Probablement l’instant où la Suisse s’est retrouvée temporairement en tête dans les scores. Je me suis demandé: « Mais qu’est-ce qui se passe? » Les probabilités de grimper au classement n’ont cessé d’augmenter au fil des jours, et soudain, je me suis vue en première position. J’ai pensé:

«C’est fou, c’est nous, c’est notre travail qui est reconnu»

JJ a remporté l’Eurovision pour l’Autriche. Quelle relation entretenez-vous?

JJ est génial. On s’entend super bien. Je suis très fière de lui et je trouve que sa victoire est entièrement méritée.



Avant cette finale, vous disiez que l’Eurovision n’est qu’une étape, pas un but en soi. Quelle est la suite?

L’aventure continue. Ma chanson s’intitule Voyage et le voyage va assurément se poursuivre – avec, je l’espère, encore plus de gens qui écouteront désormais ma musique. Je vais très bientôt sortir de nouveaux morceaux. Puis viendront la tournée des festivals avec mon groupe cet été, et ma propre tournée en tête d’affiche cet hiver.