Vous voulez voir l'Eurovision à Bâle? Vous devez déjà vous enregistrer

Le préenregistrement pour espérer obtenir une entrée à l'Eurovision, qui se déroulera à Bâle entre le 12 et le 17 mai, a ouvert lundi. Les prix des tickets, dont la vente débutera le 29 janvier, varient entre 40 et 350 francs.

Plus de «Suisse»

Seules les personnes qui se seront préenregistrées pourront acheter un billet une fois la vente ouverte, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Cette mesure doit notamment empêcher un marché noir.

Le préenregistrement a démarré lundi à 16h00 sur le site de Ticketcorner et se terminera le 10 janvier à minuit. L'obtention d'un billet, dont le prix varie entre 40 et 350 francs selon le type de spectacle, n'est pas garantie au vu de la demande élevée attendue, précisent les organisateurs.

L'écoute au cœur du concept

L'identité visuelle est également désormais connue. Présenté lundi par la SSR comme le directeur artistique de l'événement, Artur Deyneuve a choisi l'écoute pour son concept «Unity Shapes Love», tandis que le décor s'inspirera des montagnes et de la diversité linguistique helvétique.

L'univers sonore, «moderne et entraînant», sera parsemé de yodel et de tambours bâlois. Les organisateurs parlent d'un concept de scène «révolutionnaire» et d'une «expérience globale comme on n'en a encore jamais vu à l'Eurovision».

Au total, neuf spectacles sont prévus dans la Halle St-Jacques: les deux demi-finales des 13 et 15 mai, la grande finale du 17 mai ainsi que six spectacles supplémentaires. Un «public viewing» au Parc St-Jacques, un «village de l'Eurovision» et d'autres festivités partout en ville sont également prévus.

Et les sponsors sont...

Enfin, les noms des quatre principaux sponsors suisses ont été annoncés lundi: il s'agit de Novartis, de la Banque cantonale de Bâle, des assurances Helvetia et de Swisscom, qui pourront présenter leurs logos sur les imprimés en plus des sponsors internationaux de l'«Eurovision Song Contest» (ESC).

Les CFF s'y ajouteront en proposant des billets à prix réduit pour l'ESC. Ce sont 85 trains spéciaux qui vont d'ailleurs être déployés durant la semaine de l'Eurovision.

Le président du gouvernement bâlois, Conradin Cramer (libéral), s'est dit convaincu que Bâle maîtrisera très bien son rôle de «ville festive», soulignant que c'est la première fois que l'événement est approuvé démocratiquement par un vote populaire. Le financement de Bâle-Ville à hauteur de 37,5 millions a en effet été accepté aux urnes fin novembre. (sda/ats)