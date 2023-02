Cette télé-réalité culte s'apprête à revenir sur nos écrans

Et si je vous dis «Ici la Voix», ça vous parle? L'émission Secret Story va faire son grand retour sur nos écrans, pour le plus grand bonheur des internautes.

Non, vous ne rêvez pas. Mercredi, la célèbre voix qui accompagnait les candidats de l'émission Secret Story a lâché une bombe: «Ici la Voix, à tous les internautes: méfiez-vous des apparences...». Un message énigmatique laissant entendre que l'émission de télé-réalité Secret Story va faire son retour sur nos écrans.

Mais c'est quoi «Secret Story»?

Ce paragraphe s'adresse aux plus jeunes d'entre vous. Car avant Les Marseillais, il y avait Secret Story. Et avant Maeva Ghennam, il y avait Amélie Neten, Caroline Receveur ou encore Ayem («Ayem enchantée», pour ceux qui ont la ref).

Le concept de l'émission est très simple. Seize candidats, 8 femmes et 8 hommes, sont enfermés dans une maison en carton-pâte et vivent ainsi isolés du monde pendant plusieurs semaines. Chaque candidat a un secret qu'il doit défendre le plus longtemps possible. Ainsi, contre de l'argent et des missions donnés par la fameuse Voix, l'objectif est de découvrir le plus de secrets tout en gardant le sien. Chaque semaine, des candidats sont nommés et c'est au public de voter pour le candidat qu'il souhaite sauver.

Les internautes s'emballent

Mais revenons-en à ce qu'il s'est passé mercredi sur Twitter. Après avoir fêté ses 15 ans l’été dernier, l'émission culte s’apprête à faire son retour. Et c'est donc avec ce simple message que la Toile s'est complètement affolée. Mais ce n'est pas tout! Car en plus d'avoir été publié par le compte officiel de l'émission, le message a également été retweeté par le compte d'Endemol France, ne laissant ainsi (presque) aucune place au doute.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. En effet, nombreux ont été les internautes qui se sont réjouis du retour de l'émission de télé-réalité.

Pour l'heure, aucune information supplémentaire n'a été annoncée. Ni la date ni la chaîne de diffusion n'ont été communiquées. Seule certitude, l'émission sera diffusée sur une chaîne du groupe TF1. (sia)