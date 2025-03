On vous dit tout sur la prochaine saison de «LOL»

L'émission est présentée par Philippe Lachau et son impeccable vague de cheveux. dr

Date de sortie, couac avec Muriel Robin: on vous dit sur «LOL» saison 5

L'émission qui cartonne sur Prime revient pour une cinquième saison. Voici ceux qui y participeront ainsi que la date de diffusion.

Gérard Darmon qui organise un défilé de mode pour animaux, Pierre Niney qui mime un astronaute avec la tête dans un bocal géant, Kyan Khojandi qui met une gifle avec une tortilla à Hakim Jemili ou encore Audrey Lamy qui organise un concours de chants où chacun doit mimer La Reine de la nuit de Mozart. Ces quelques situations loufoques sont à retrouver dans LOL: qui rit sort!, concept venu des Etats-Unis et qui cartonne depuis plusieurs saisons sur Prime Video.

Une dizaine de comédiens et d'humoristes francophones sont réunis dans un genre de loft de télé-réalité pendant six heures. Leur but: faire rire, mais ne pas rire. Sinon, ils sont éliminés.

La saison 5 a réuni Muriel Robin, Artus, Vincent Dedienne, Jérôme Niel et, pour la première fois, deux Suisses, Alexandre Kominek et Marina Rollman, mais aussi une personnalité qui n'a rien à voir avec le milieu de l'humour, le combattant de MMA Cédric Doumbè. Il y a également Camille Chamoux (Chataléré pour les connaisseurs), Fatoumata Kaba, Fred Testot.

Dans la bande-annonce dévoilée ce mardi 25 mars, on découvre que les épisodes seront mis en ligne le 18 avril. Et il y a des nouveautés comme le «Distribonus», une pièce qui promet «des avantages inédits» et d'autres surprises qui «redéfiniront entièrement le déroulement de la partie», selon le communiqué cité par le Huffpost.

La bande-annonce:

Couac avec Muriel Robin

Mais tout n'est pas que rire et légèreté. Muriel Robin aurait eu une altercation avec l'une des deux productrices de l'émission. Elle lui aurait carrément jeté un verre d'eau au visage. Selon les informations de Télé-Loisirs, elle aurait été agacée de ne pas pouvoir jouer sa carte Joker, un moment où l'un des candidats présente un sketch pour tenter de faire rire le plus grand nombre. Muriel Robin aurait claqué la porte en plein tournage en riant volontairement face caméra et ainsi se faire éliminer. Elle est revenue sur cet incident dans C à Vous en novembre:

«Ce qui s'est dit est faux. Une phrase a été mal comprise, une phrase sort et me laisse entendre que je ne suis pas drôle. Mais, c’est moi et ma problématique de confiance en moi.»

En gros, il s'agit d'un problème d'ego.

«De toute façon, il y a les images de tout, je pleure et oui, je veux sortir parce que je sens que je vais éclater en sanglots et je veux le faire ailleurs. Heureusement, Endemol arrive, arrange tout ça et tout se finit formidablement bien, c’est tout, point barre.»

Muriel Robin ou pas Muriel Robin, reste que la meilleure saison de LOL est sans conteste la saison 3 avec la troupe du Flambeau, c'est-à-dire Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos ou encore Pierre Niney, ce dernier étant capable d'animer l'émission à lui tout seul.

