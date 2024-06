La chanteuse pourrait annoncer la sortie d'un prochain album tout bientôt. Image: getty/montage: watson

Taylor Swift prépare une grosse surprise pour ses fans

Dimanche, la chanteuse a donné son premier concert au Groupama Stadium de Lyon. L'occasion pour l'artiste de s'amuser (à nouveau) de ses fans et relancer hypothèses et théories sur la sortie de ces derniers remasters. Attachez votre ceinture et suivez le guide.

On le sait, Taylor Swift cache des messages partout: dans ses publications sur les réseaux sociaux, dans ses clips, mais aussi, et surtout, dans ses tenues du Eras Tour. En effet, depuis son concert à Paris, la chanteuse est apparue sur scène avec des tenues complètement dépareillées. Un choix qui a d'ailleurs soulevé de nombreuses questions, notamment sur ses goûts en matière de mode.

Comme ça, par exemple. Getty Images Europe

Au fil des concerts, les fans ont ainsi pu déterminer que cette tenue existe en 6 couleurs, permettant 36 combinaisons de looks différents et 6 ensembles de couleurs: jaune, orange, bleu, verts, violet et rose.

Une longueur d'avance

Seulement voilà, Taylor Swift ne laisse jamais rien au hasard. Et elle l'a une nouvelle fois prouvé puisqu'elle s'est illustrée pour la première fois dans un ensemble accordé à Lyon. De quoi donner des sueurs froides aux quelque 60 000 fans présents au Groupama Stadium, mais aussi aux millions swifties sur la Toile.

Mais si Taylor Swift pensait pouvoir les berner, c'est peine perdue. Ces derniers, qui n'ont pas hésité à faire travailler leurs méninges, sont arrivés à la conclusion suivante: ce petit changement de look, loin d'être anodin, n'est rien d'autre que le début d'un compte à rebours annonçant la sortie prochaine de l'un de ses deux derniers albums qu'elle ne possède pas encore: Reputation ou Taylor Swift, son premier album country. Un compte à rebours qui prendra fin le 13 juin à Liverpool, lors du centième concert de sa tournée.

Toujours selon l'armée de swifties, la chanteuse terminera ce compte à rebours en portant l'ensemble vert. Soit, la couleur correspondant aux deux «Eras» restantes, Reputation et Taylor Swift. Le chiffre 13 étant également le chiffre porte-bonheur de la star, les chances sont donc plutôt élevées pour qu'une grosse annonce soit faite.

Ce lundi, Taylor Swift jouera son dernier concert à Lyon. Une soirée à laquelle ses fans comptent bien assister, au stade ou en streaming. Objectif? Récolter un maximum d'infos et confirmer, peut-être, cette théorie, qui gagne d'ailleurs toujours plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre.