Sony continue de fabriquer des smartphones, mais son nouvel assistant photo IA frôle le ridicule. bild: sony

Le nouvel assistant photo IA de Sony devient un énorme mème

Sony promettait un assistant photo dopé à l’IA capable d’aider les utilisateurs à prendre de meilleurs clichés. Mais les images publiées par la marque pour promouvoir cette nouveauté ont surtout provoqué des moqueries et une pluie de mèmes sur les réseaux sociaux.

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La semaine dernière, Sony a présenté le Sony Xperia 1 VIII, un smartphone vendu 1349 francs. Selon le communiqué de presse, la grande nouveauté est son nouvel assistant photo basé sur l’IA, «qui aide les utilisateurs à prendre facilement des photos de haute qualité dans toutes les situations».

Mais les exemples publiés ensuite sur les réseaux sociaux de la marque ne rendent absolument pas justice à cet appareil pourtant potentiellement très performant.



Voici les photos d’exemple utilisées par Sony pour promouvoir son assistant photo IA 🤔

Comme si quelqu’un avait poussé le curseur Photoshop beaucoup trop loin vers la droite. bild: sony

Que se passe-t-il ici? Les suggestions générées par l’IA semblent pires que la photo d’origine.

L’assistant IA de Sony propose la photo de droite comme alternative… Image: sony

Sony, tout va bien?

Pas besoin d’être photographe pour constater que les clichés originaux sont souvent nettement meilleurs. Les alternatives proposées par l’IA sont drastiquement surexposées. Une explication possible est que, lors de tests comparatifs, beaucoup de personnes trouvent spontanément la photo la plus lumineuse plus jolie.

D’autres fabricants de smartphones ont eux aussi tendance à privilégier des images légèrement surexposées. Mais l’assistant photo IA de Sony dépasse largement les limites. Le fait que Sony utilise ces images ratées dans sa campagne marketing a immédiatement déclenché une avalanche de moqueries.



Les réactions ont été immédiates:

Le fail IA de Sony devient un mème:

Les personnes qui utiliseraient vraiment l’assistant photo IA de Sony:

Le même sujet, selon différentes marques de smartphones:

Le youtubeur tech Marques Brownlee résume parfaitement la situation:

Heller heisst nicht unbedingt besser. @MKBHD



Sony a depuis publié un second message avec des exemples beaucoup plus convaincants, précisant que l’IA proposait simplement des «looks créatifs» au lieu d’effectuer automatiquement des retouches. Les utilisateurs pourraient ainsi choisir entre quatre propositions différentes pour chaque image.



«Après notre publication sur l’assistant photo IA, nous souhaitons expliquer la fonction plus en détail. Elle ne modifie pas les photos après leur prise — elle propose quatre réglages dans différentes directions créatives, en fonction de la scène et du sujet. Vous pouvez choisir n’importe quelle option ou utiliser vos propres réglages.»

Sony

Les assistants photo IA d’autres fabricants fonctionnent de manière similaire. Cela n’explique toutefois pas pourquoi les équipes marketing ou réseaux sociaux de Sony ont sélectionné des exemples aussi mauvais. Selon plusieurs experts tech, l’entreprise risque d’endommager sa réputation de fabricant de référence dans le domaine des capteurs et appareils photo.

Le média spécialisé Notebookcheck écrit notamment:



«Il est enfin temps que les fabricants de smartphones comme Sony se concentrent sur l’aide apportée aux utilisateurs pour prendre de superbes photos et vidéos, au lieu de masquer les faiblesses de leurs logiciels avec des IA — ou de les aggraver, comme Sony vient de le faire.» Notebookcheck

Carl Pei, CEO du fabricant britannique de smartphones Nothing, estime quant à lui qu’il pourrait simplement s’agir d’«engagement farming», autrement dit d’une stratégie délibérée destinée à générer un maximum d’attention en ligne.



Lundi matin chez Sony

Image: @KaiserfromOT

(traduit et adapté par mbr)

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