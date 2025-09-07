Le Google Pixel 10 est disponible en trois modèles. Image: Google

Que vaut le dernier téléphone «made in Google»?

La gamme de smartphone du géant de la tech fête sa dixième bougie avec trois nouveaux appareils. Nous avons pu tester le modèle Pro.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Le géant Google sort aujourd’hui de ses fours sa toute nouvelle gamme de téléphones. Une fournée de produits tous estampillés Pixel 10. Du téléphone standard au pliable en passant par un modèle Pro, les chevaux sont lâchés, mais sommes-nous ici face à une simple évolution, ou un véritable produit révolutionnaire qui souhaite marquer au fer rouge ce chiffre si iconique?

Après une petite semaine d’essai, voici mon avis sur le Pixel 10 Pro XL, fleuron de la gamme désormais disponible à tous.

Design propre à la marque et norme Qi2

Depuis quelques générations, les téléphones Google Pixel se démarquent face à la concurrence. Je n’ai pas peur de le dire, ce sont d’ailleurs les seuls signés Android reconnaissables au premier coup d’œil. Après plusieurs années à peaufiner la copie, la génération de l’année dernière semble avoir fait mouche, au point que la toute nouvelle gamme reprend exactement les mêmes codes. Un design qui semble même inspirer la concurrence.

Image: Google

Image: google

Un bord épais plat, brillant, avec une énorme encoche au dos pour loger les appareils photo. Un design très bien pensé qui évite un appareil branlant une fois posé à plat, sur une table, par exemple. Pour cette nouvelle monture, Google nous promet des matériaux deux fois plus résistants face à l’ancienne génération. Une très bonne chose, bien que les anciens matériaux étaient déjà très qualitatifs et endurants.

En termes de conception, la gamme Pixel 10 est la première fournée de téléphones Android d’une grande marque à bénéficier de la norme Qi2. Les téléphones sont donc certifiés pour offrir une performance précise (25W) en charge sans fil et proposer au passage un aimant calé dans le dos de l’appareil. Je vous vois venir, oui, les Google Pixel 10, Pixel 10 Pro et 10 Pro Fold sont compatibles avec les accessoires MagSafe.

Image: jvmag

Je termine néanmoins sur un petit point négatif: les traces de doigts marquent toujours autant la bordure extérieure chromée du téléphone.

Zoom, IA et caméra coach

Il y a 20 ans, on achetait des téléphones pour passer des appels. En 2025, c’est en priorité pour aller sur internet, échanger sur les réseaux sociaux, écouter de la musique, mais surtout pour prendre des photos. Les fabricants le savent, la course aux meilleurs clichés est la clé du succès. Google faisait déjà très fort et semble trouver ici sa perfection avec ses Pixel 10.

Pour la toute première fois, même le téléphone standard, le Pixel 10, offre trois capteurs, tout comme le Pixel 10 Pro XL. Une très bonne chose pour les utilisatrices et les utilisateurs. Plutôt que des mots, des images, voici quelques clichés effectués grâce au Pixel 10 Pro XL.

Zoom 1x Image: jvmag

Zoom 10x Image: jvmag

Zoom 30x Image: jvmag

Comme pour le reste des constructeurs, Google met encore une fois les petits plats dans les grands et met l’IA à votre service. Que ce soit pour retravailler les images, supprimer les fonds, vous rajouter sur une image où vous n’êtes pas et désormais, il y a même une fonction caméra coach qui vous guide pour faire un cliché parfait en fonction de la scène. Cerise sur le gâteau, il est possible de changer complètement le thème de votre scène, non non, ce n’est pas une blague, de quoi vous donner quelques frissons sur le futur.

Performances

Les Google Pixel 10 sont tous équipés du nouveau Tensor G5. La gamme normale propose 12 Go de mémoire vive, alors que les modèles Pro développent 16Go de RAM. Pour être tout à fait honnête, je ne vois aucune différence face à l’ancienne génération. Ou plutôt, le constructeur était déjà équipé d’un matériel capable d’encaisser pratiquement n’importe quelle utilisation.

Tout cette puissance va évidemment vous aider pour l’intelligence artificielle, en particulier dans les photos.

Chauffe, autonomie et qualité sonore

C’était une de mes critiques principales ces dernières années chez Google et malheureusement les chose ne vont pas mieux. Attention, le problème n’a pas empiré, mais la chauffe est toujours présente. De quoi juste rendre votre paume de main tiède et vous dire que le téléphone est en surconsommation. Le phénomène se produit au moment d’une utilisation normale, pas en jeu, par exemple.

En ce qui concerne l’autonomie, le Google Pixel 10 Pro XL offre une durée de vie tout à fait honorable. Néanmoins, je n’ai pas réussi à tenir deux jours de suite avec une utilisation standard à intensive. Si vous souhaitez partir en week-end sans votre chargeur, il faudra activer le mode économie d’énergie et éviter de mitrailler les photos. Reste que la gamme Pixel 10 vous permet tout de même d’arriver en fin de journée avec plusieurs dizaines de pourcents de batterie encore disponibles.

Dernier point que je tiens à soulever, la partie sonore. Oui, vous êtes nombreuses et nombreuses, à écouter de temps en temps du contenu depuis votre smartphone. J’ai comparé avec un Pixel 8 Pro et je dois dire que je ne vois pas d’évolution notable. C’est efficace, mais je pense que Google peut améliorer le rendu sonore de ses téléphones.

Mode bureau

L’idée est simple, une fois que vous connectez votre téléphone à un dock ou un écran compatible KVM, vous vous retrouvez avec une machine qui fonctionne comme un ChromeBook. Souris, clavier, écran, tout est compatible et vous pouvez avec une aisance déconcertante lancer différentes pages internet ou encore visualiser du contenu via l’application Youtube, par exemple.

Image: Google

Cette fonctionnalité est déjà présente sur les anciens téléphones de la marque. Mais je tiens à la remettre en évidence, tant elle peut apporter à certains dans leur quotidien.

L’apogée pour la marque

Difficile de trouver un autre terme. L’année dernière je vous parlais de maîtrise et cette fois-ci, les nouveautés sont telles qu’on peut penser que le fabricant a trouvé le meilleur de ce qu’il peut produire. Désormais, il risque bien de s’installer sur un long fleuve tranquille, proposer chaque année un téléphone toujours aussi exceptionnel, sans pour autant bousculer les codes, puisqu’il l’a déjà fait auparavant.

Image: Google

Je me questionne d’ailleurs à ce propos. Pourquoi les Google Pixel, en particulier ceux de ces quatre dernières années, sont si peu réputés et si peu convoités?

Quoi qu’il en soit, si vous cherchez un nouveau téléphone, ou que vous êtes à la concurrence et que vous souhaitez une réorientation, je ne peux que vous conseiller cette nouvelle gamme PXL10!

Ma note: Un 9 / 10

+ Qualité des matériaux

+ Rendu de l’écran

+ Photo

+ IA bien intégrée

+ Performance - Chauffe

- Partie sonore

- Un prix un peu élevé

- Widget Google obligatoire

- Autonomie