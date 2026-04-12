Samson retrace la rédemption d'un gangster. Image: Square Enix

Adeptes de la baston, ce jeu est fait pour vous

Ce jeu vidéo qui rappelle GTA ou Mafia dispose d'une base très solide et d'un futur très prometteur. Mais attention, il s'agit d'un titre à petit budget et cela s'en ressent parfois.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

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Il n’est ni Grand Theft Auto, ni Mafia et encore moins True Crime. Pourtant, Samson m’a intéressé dès ses premières images. Un titre sombre, qui va à l’essentiel, avec une histoire terre à terre et des activités où un passé de truand refait surface, mais pour faire régner l’ordre.

Un propos logique, dans un univers qui flatte la rétine et surtout, un studio guidé par un ténor de l’industrie qui a œuvré sur les premiers Just Cause. Un projet ambitieux, mais attention, et c’est important de le savoir, c’est une production à petit budget et les développeurs insistent sur ce point.

Alors que certains très gros RPG du moment ont vanté certains mérites qu’ils n’ont pas, ici la messe a été dite dès les prémices de la communication. C’est sur cette toile de fond que j’ai la chance de découvrir les rues de Tyndalston depuis quelques jours. Voici mon avis sur ce jeu qui «fait du bien dans le paysage».

Un récit simple

Samson n’est pas que le nom du jeu, c’est aussi le nom de notre protagoniste. Ce dernier revient en ville pour aider ses proches et au passage éponger une dette assez conséquente. De retour dans ce coin plutôt dangereux et rongé par la drogue, notre personnage se transforme petit à petit en justicier. Une soif de vengeance qui laisse finalement place à l’envie de voir un monde meilleur pour ce lieu qui l’a vu grandir.

Cette histoire, plutôt classique dans son approche, sert la construction du jeu. En effet, ici chaque journée est divisée en trois parties: journée, soirée, nuit. Durant chaque phase, vous avez deux points d’action. Des jetons qui se consomment en effectuant soit une tâche aléatoire (qui sont renouvelées chaque jour), soit en avançant dans l’histoire principale. Notez que certaines activités utilisent plus de points d’action que d’autres.

C’est ici que les choses deviennent intéressantes, tous les jours, vous devez rembourser un certain montant, sous peine de voir les usuriers débarquer dans votre appartement au petit matin. Personne n’aime commencer la journée en recevant des patates.

Néanmoins, pour rembourser cette somme journalière, vous allez avoir besoin d’effectuer ces défis aléatoires, puisque les missions de la campagne ne rapportent pas assez d’argent. C’est un équilibre que vous devrez trouver par vous-même. Et évidemment, le temps joue contre vous. Impossible de faire trois défis ainsi qu’une mission principale. Dans la grande majorité des cas, un défi consomme deux points d’action (sur six par jour).

Dans Samson, les modèles de voitures font plaisir.

Du côté de ces défis, ou missions secondaires/aléatoires, peu importe le nom que vous allez leur donner, on retrouve une certaine variété bienvenue. Si le jeu met à l’honneur les combats, ici vous allez trouver de la conduite en taxi, voire même des courses contre la montre. Certaines activités ne sont disponibles qu’à certains moments de la journée.

Les combats

Samson est un jeu terre à terre et cette vision se profile jusque dans ses combats. Ici, il n’y a pas de superpouvoirs, ni d’armes en tout genre avec un protagoniste qui fait mouche à chaque tir.

La bagarre Vidéo: youtube

Non, dans Samson, vous négociez à l’aide de vos coups de poing. Le système de combat est très simple à prendre en main. Un coup léger, un coup lourd, de quoi éviter et de quoi vous protéger. Ces phases peuvent parfois être un peu confuses en raison d’une caméra qui se place mal, surtout dans les endroits exigus.

Néanmoins, malgré une approche simple et parfois difficile à lire, les combats sont gratifiants. Comme dans un FPS où la sensation de shoot vous donne un sentiment de plaisir, Samson vous donnera satisfaction chaque coup donné. De plus, Liquid Sword a porté un soin particulier aux impacts sur vos ennemis, jusqu’aux gouttes de sang qui donnent un côté réaliste. Notez que vous pourrez aussi vous servir de divers objets qui trainent au sol.

Un jeu très beau

Samson a sa propre direction artistique, en plus d’être très agréable à l’œil. Un visuel délavé qui met parfaitement en scène une région où la misère règne. Un teint grisâtre et brunâtre qui lui colle parfaitement à la peau.

Les décors de Samson sont très bien réalisés.

Le titre tourne sous Unreal Engine 5, nul besoin de vous dire que cette empreinte se ressent à chaque seconde. De manière générale, la ville fourmille de détails et invite à l’exploration, et ce, malgré sa petite taille. D’ailleurs, je vous le conseille, traverser certains quartiers à pied n’a pas le même charme que de rouler à tombeau ouvert dans des rues généralement vides.

C’est d’ailleurs le plus gros défaut de la réalisation de Samson. Certaines rues sont désertes ou très peu fréquentées, alors que d’autres regorgent de trafic. Il y a une certaine incohérence, qui casse totalement l’aspect organique d’une ville.

Jour, soir, nuit, chaque moment a ses lueurs et ses charmes. Le studio a pris le choix de diviser en trois la dynamique du temps. Une idée originale qui vous force à jouer par tous les temps.

Les courses poursuites sont la cerise sur le gâteau

C’est mon petit péché mignon dans Samson. C’est ici qu’on se rend compte que le jeu renferme un monde ouvert qui peut évoluer et que la licence peut aller très loin.

Ces phases sont rapides et amusantes, produisent des situations totalement inattendues dans une ville qui se met tout d’un coup à réagir. Petit conseil, lorsque vous avez plusieurs véhicules à détruire, prenez votre temps, les ennemis arrivent à se casser les dents sur le trafic sans votre aide.

La conduite de nuit régale Vidéo: youtube

Puisque nous sommes sur le sujet des voitures, je dois admettre être totalement fan des modèles créés de toutes pièces pour le jeu. Le design des carrosseries respire les années 80-90. D’ailleurs, dans le titre, vous allez pouvoir subtiliser n’importe quel véhicule.

Malheureusement, il n’est pas possible d’en récupérer un de force, s’il y a déjà un conducteur à son bord. Enfin, pour le moment, et j’insiste là-dessus. Au milieu de mon essai, le jeu s’est mis à jour et, du haut de ses 13Go, j’ai ensuite remarqué une expérience terriblement plus douce.

Quelques erreurs de jeunesse

J’ai vanté les mérites de Samson en long et en large, mais il n’est pas parfait pour autant. Tout d’abord, le titre est truffé de soucis de collisions. Heureusement ils ne sont jamais bloquants, mais ils laissent une marque de «pas terminé».

Ensuite, les sous-titres français ne sont pas au point. Non seulement ils ne sont pas toujours complets, mais parfois ils n’existent tout simplement pas, dans quelques cas, vous allez avoir le droit à de l’anglais.

Dernier point, la vie dans la ville est inégale, si certains coins sont dignes d’une grosse production avec un souci du détail notable, d’autres parties manquent de finition.

Une base solide, un futur très prometteur

Samson est un petit qui joue dans la cour des grands, mais il est surtout l’élève qui risque de grandir plus vite que les autres, celui que personne n’a vu venir. Simple, efficace, agréable à jouer, flatteur pour la rétine, plongé dans un univers totalement cohérent avec son propos, le projet a tout pour plaire, et ce malgré quelques défauts notables.

Un jeu pour lequel je me suis vu raccourcir plusieurs nuits de sommeil et surtout y penser la journée. Mieux encore, il a réussi à raviver en moi plusieurs licences du même genre qui sont aujourd’hui de simples souvenirs lointains. Si vous cherchez de quoi combler une petite quinzaine d’heures ces prochaines semaines et que vous aimez l’action pure et dure, alors foncez.

Samson est disponible sur PC au moment de ce test. Le titre est prévu pour arriver ensuite sur consoles.

Note générale: 6.5/10

+ Ambiance unique

+ Direction artistique; technique en général

+ Récit terre à terre

+ Gameplay percutant, malgré sa simplicité

+ Sensations de conduite

+ Courses-poursuites

+ Prix

+ Terrain de jeu bien détaillé… - ...bien qu’un peu petit

- De nombreux soucis de collisions

- Radios manquantes en voiture

- Doublage français dans les choux





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