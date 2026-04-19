Bilan: on s'éclate toujours autant, mais on a quelques regrets. Image: Square Enix

«Tomodachi Life» est enfin de retour et voici notre avis

Treize ans après l'épisode culte sur 3DS, la simulation de vie la plus déjantée de Nintendo débarque enfin sur Switch. Entre créativité totale et situations absurdes, «Tomodachi Life: Living the Dream» est-il le digne héritier que l'on attendait en 2026? Verdict.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

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Quoi? Sweetfrag a fait la cour à Gandalf en chantant? Et Céline Dion est intervenue pour dire qu’elle était aussi amoureuse de Gandalf? Ou encore, saviez-vous que Pimousflute a été nommé roi de la cacahouète ardente par les habitants de l’île? C’est le genre de choses qui se passeront dans Tomodachi Life: une vie de rêve. C’est-à-dire, tout et n'importe quoi. Ici, Nintendo reprend la formule du premier opus sorti sur Nintendo 3DS le 13 avril… 2013, il y a déjà 13 ans!

Dans cette simulation de ville/vie décalée, vous vous occupez de créer vos habitants, vous leur offrez à manger, des habits et les conseillez dans leurs relations. Parfois ils vous écoutent, parfois non. Et c’est surtout dans ces moments-là que les véritables drames commencent! Lecteurs et lectrices, préparez le popcorn, voici le test de Tomodachi Life: Living the Dream!

Un Mii, deux Mii, trois Mii…

Commençons par le commencement. La première étape est la création d’un Mii. Pour cela, vous pouvez soit prendre un modèle sur internet, soit répondre à un questionnaire qui va générer ensuite un Mii pour vous, soit utiliser le créateur intégré. Et celui-ci est non seulement très complet, mais en plus il vous laisse la possibilité de créer vous-même les détails de votre Mii! N’étant pas un grand artiste, je n’ai pas opté pour cette dernière fonctionnalité, mais c’est une nouveauté très appréciée par la communauté.

Ensuite, viendra la personnalisation de la voix, extrêmement poussée et détaillée; en y passant un certain temps, on obtient des voix très humaines.

Et pour terminer, entre autres petits détails, vient la personnalité. Ici de nouveau une sorte de questionnaire rapide pour déterminer le choix d’une des nombreuses personnalités disponibles qui va influencer les choix de vie de votre Mii. Ah et détail important, nous sommes en 2026, donc évidemment votre Mii peut être masculin, féminin ou neutre et pareil pour ses attirances en amour. Ensuite, vous devrez choisir l’emplacement sur votre île du logement de votre Mii, super!

Trailer: Vidéo: youtube

La nouveauté du jeu: la créativité et la liberté

Dans le jeu d’origine, tous les Mii habitaient dans un seul grand immeuble. Ici, le jeu s’ouvre à la créativité et la liberté! Non seulement lorsqu’ils se marient les Mii emménagent ensemble, mais ils peuvent également ouvrir des colocations! Pour la créativité, vous pourrez terraformer votre terrain, placer où vous voulez toutes les maisons et décorations possibles et imaginables. Vous pourrez aussi créer vos propres maisons et décorations à coup de pinceau (ou doigt). En fait, vous pouvez TOUT créer: nourriture, boissons, animaux, habits, vases, tasses, fourchettes. Tout ceci n’est qu'anecdotique si comme moi, vous n’êtes pas un grand artiste.

Un contenu illimité et limité en même temps

Tant de choses à faire, et à la fois si peu… Vous pouvez en réalité vous fixer vos propres objectifs. Vous voulez déterminer quel est l’aliment préféré de Cloud Strife? Il vous faudra plusieurs jours ou plusieurs semaines, car il a un appétit limité malheureusement, et il y a énormément de nourriture.

Cela va du pain moisi au gâteau de mariage en passant par le poulet cru. Il y a aussi beaucoup d’habits. Vous aurez aussi un malin plaisir à déguiser Bowser en poussin bleu. Un point que j’apprécie fortement est le fait que le contenu du jeu se débloque petit à petit au fil des jours. Cela fait bientôt trois semaines que j’y joue et je n’ai pas encore tout débloqué.

Pour éviter de tout spoiler, je vais juste vous dire que débloquer le contenu se fait très facilement en interagissant avec vos Mii et en prenant soin d’eux.

Un point négatif par contre, c’est les interactions entre Mii… Après environ 12 heures de jeu, les dialogues se répètent déjà et il m’est arrivé d’en passer quelques-uns, dommage! Nintendo a dû en être conscient, car il est possible d’intégrer dans le jeu de nouveaux mots pour les dialogues, ce qui varie un peu et rend parfois les situations encore plus absurdes… Par contre, il y a ZÉRO censure! Attention à ne pas être choqué de ce que vous pourriez voir sur les réseaux.

Pour conclure cette partie, la durée de vie de ce jeu est vraiment très grande… Tout comme son prédécesseur, il y a beaucoup de choses à faire pour vos Mii, surtout lorsqu’ils dépassent le niveau 10.

Je n’en dirai pas plus, mais on peut dire que le contenu «endgame» est bien présent. Il m’arrivait de sortir régulièrement Tomodachi Life sur Nintendo 3DS pour voir ce que devenaient mes Mii, qui ont continué leur vie sans moi. Ceci se passera de la même manière avec le deuxième opus!

Toutefois, il est important de préciser que ce jeu n’est pas fait pour les grandes sessions. Personnellement, j’y joue une quinzaine de minutes le matin et parfois une heure le soir. C’est un jeu dans le genre «slow gaming», qui se joue à petites doses, qu’on aura toujours du plaisir à retrouver, et qui nous réserve bien des surprises.

Et la technique?

Le jeu est sorti uniquement sur Nintendo Switch, il n’y a pas encore de version Nintendo Switch 2 de prévue. Il a été testé sur Nintendo Switch et je n’ai vu aucun ralentissement et les seuls chargements, lorsque nous entrons dans une maison de Mii, durent moins de deux secondes, c’est donc très convenable pour cette console. Le jeu est très joli, on voit une très nette amélioration par rapport au premier opus et les effets de lumière sont bien faits, et tiennent compte de la position du soleil.

Autre bon point: tous les événements ont lieu dans des endroits réels de votre ville, et même dans la grande roue, on peut voir toute votre ville sans aucun ralentissement!

Conclusion

Au final, ce jeu est une belle réussite. Il a su se réinventer et s’adapter à son public, et s’est totalement ouvert à la créativité des joueurs. J’aurais aimé un peu plus de dialogues, mais quel plaisir de voir les Mii évoluer sur cette île, avec leurs demandes excentriques, leurs problèmes et leurs délires.

Ce jeu n’est pas pour tout le monde, mais si vous avez aimé le premier opus, foncez sans aucune hésitation, vous allez adorer celui-ci! Si vous êtes un néophyte de la série, sachez que dans ce jeu, vous devrez surtout répondre aux diverses demandes de vos habitants, après les avoir créés, et vous regarderez leur vie à la manière dont vous regardez une série TV à plusieurs saisons. L’aspect créatif est la grande nouveauté du jeu et c’est très apprécié car cela donne bien plus de possibilités de gameplay et de potentiels d’histoires.

Note générale: 9/10

+ Véritable simulation de ville/vie décalée comme on l’attendait!

+ Histoires entre Mii

+ Direction artistique (simple, colorée, efficace)

+ Peu de chargements

+ «News du jour»

+ Liberté au sujet de la gestion de l’île

+ Cycle jour/nuit synchronisé avec la console

+ L’inconnu dans l’évolution de nos personnages (amour/amitié)… - Dialogues répétitifs après une dizaine d’heures

- L’argent qui manque

- … bien que le jeu nous demande ce que l’on souhaite comme relation







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