Trump, nouvel Antichrist? Votre best of des caricatures

Trump, nouvel Antichrist? Votre best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
18.04.2026, 21:0618.04.2026, 21:06

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Avertissement: la cuvée de la semaine peut heurter certaines sensibilités religieuses. Vous aurez été prévenu.e.

Orban rentre au bercail 🪆

Rolling back to the Kremlin. Today’s cartoon by @pietdessinateur.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Orban #Hungary #Russia #defeat

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. April 2026 um 06:44

De quoi donner des idées à son copain JD Vance?

JD Vance Meme (April 2026)
Couverture de la dernière édition du magazine satirique britannique Private Eye.Screenshot: bsky.app

Regarder le diable... de dos

Killing gives them a thrill Psychopaths

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 14. April 2026 um 16:40

Trump VS le pape, la saga continue

Mike Ramirez @Ramireztoons on #Trump and the #Pope @washingtonpost – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. April 2026 um 20:04

Si vous n'avez pas suivi 👇

Débattre avec Trump «n'est pas du tout dans mon intérêt», dit le pape

On a le Sun Tzu qu'on mérite?

Trump Meme
Parodie de la sémantique de L'Art de la guerre, un illustre et ancienne oeuvre de Sun Tzu, qui se penche sur ce que son nom indique.meme: bsky.app

Jésus, es-tu là?

Jesus

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 15. April 2026 um 20:56

Ni pape ni maître?

Religious Posturing Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. April 2026 um 23:24

Une vraie cat fight?



[image or embed]

— George Conway ⚖️🇺🇸 (@gtconway.bsky.social) 17. April 2026 um 05:23

Bah pas Trump, du coup?

Cartoon by Nick Anderson @andertoon.bsky.social

[image or embed]

— Econ Analytica (@econanalytica.bsky.social) 15. April 2026 um 02:39

En plein dans le mille

The Pope For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. April 2026 um 18:14

Doux Jésus...

Everybody's calling him Jesus....

[image or embed]

— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 16. April 2026 um 23:08

Eh oui, il a fallu en arriver à Jésus....

MAGA Christians Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. April 2026 um 20:13

Vous reprendrez bien encore un tout petit peu de Jésus?



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. April 2026 um 23:21

Et puis notre moment préféré à toutes et tous: le Chappatte de la semaine

Pat Chappatte @PatChappatte on #Trump #sacrilegious #Jesus #Blasphemy – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. April 2026 um 20:52

Promis, c'est le dernier, après on laisse Jésus tranquille

Pope Leo VS Trump

[image or embed]

— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 13. April 2026 um 06:22

Est-ce qu'on est enfin tous d'accord?



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. April 2026 um 23:26

Ok, on a peut-être un peu menti, on n'ira donc pas au paradis à cause de cette autre référence au Christ

No suffering on Hegseth's part Sec. of Defense Pete Hegseth's war mongering just inflicts pain on others anntelnaes.substack.com/p/no-sufferi...

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 9. April 2026 um 18:22

Que de guerres à mener...

Demolition Man. Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 17. April 2026 um 00:07

Une question de temps?

If Hungary can get rid of its autocrat, so can America anntelnaes.substack.com/p/viktor-orb...

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 13. April 2026 um 21:06

Allez, vous avez mérité votre moment félin de la semaine (et nous aussi)

No survival instinct

[image or embed]

— cat 😊 (@cats.bsky.social) 12. April 2026 um 02:49

(dsc/dag)

Depardieu fait marche arrière dans l'affaire du reportage polémique
L'acteur abandonne ses poursuites contre France Télévisions dans le cadre du reportage de Complément d'Enquête où il multipliait les propos dégradants sur les femmes.
Gérard Depardieu s'est désisté vendredi de ses poursuites contre France Télévisions à qui il reprochait un montage selon lui malhonnête d'un reportage de Complément d'Enquête où il multipliait les propos graveleux et dégradants pour les femmes et où il était montré sexualisant une enfant. Cette décision du comédien français de se désister a été communiquée par sa nouvelle avocate, Delphine Meillet, au début d'une audience devant le tribunal correctionnel de Paris.
L’article