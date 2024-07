Kenza Laly est la gagnante de «Miss AI». La voici lors de son couronnement virtuel. Image: instagram/kenza.layli

La première «Miss AI» a été élue

La première Miss AI a été couronnée. Il s'agit d'une influenceuse lifestyle qui compte plus de 200 000 followers sur Instagram et 45 000 sur TikTok.

Kenza Layli est la plus belle femme virtuelle de l'univers. Ou plutôt: elle est la plus belle dans le monde de l'intelligence artificielle. Cela a été décidé par un jury composé de personnes réelles et générées par l'IA.

Layli a battu ses neuf concurrentes en finale et a relégué Lalina Valina, de France, et Olivia C, du Portugal, aux deuxième et troisième places.

«Gagner l'élection de Miss IA me motive à poursuivre mon travail de promotion de la technologie de l'IA», a déclaré Layli dans son discours de victoire sur les réseaux sociaux. Et plus loin:

«L'IA n'est pas qu'un outil; c’est une force de transformation qui peut bouleverser les industries, remettre en question les normes et créer des opportunités là où il n’en existait pas auparavant. À l’avenir, je m’efforcerai de promouvoir la diversité et l’inclusion dans ce domaine, et de veiller à ce que chacun ait sa place à la table du progrès technologique.»

Créée par Myriam Bessa, fondatrice de l'agence Phoenix AI, Layli est une influenceuse virtuelle. La figure marocaine compte plus de 200 000 followers sur Instagram et pas moins de 45 000 sur TikTok.

Selon l’entreprise, le prix «Miss AI» n’a pas été décerné à la candidate fictive, mais à la personne qui a créé le meilleur influenceur IA. Le jugement était basé sur trois catégories: beauté, expertise technique dans l'utilisation des outils d'IA et portée des médias sociaux.

Les femmes IA devaient également répondre à des questions typiques des concours de beauté, par exemple comment elles pourraient rendre le monde meilleur (basique).

L'évaluation a été réalisée par un jury composé de quatre personnes. Il s'agissait notamment de l'experte en concours Sally-Ann Fawcett, le consultant en relations publiques Andrew Bloch, et deux influenceuses IA Aitana Lopez et Emily Pellegrini.

De nombreuses critiques

«Miss AI» a fait la une des journaux internationaux – et les commentaires étaient souvent négatifs. Les experts craignent que de telles images conduisent à une standardisation accrue des idéaux de beauté.

«Je pense que nous perdons de plus en plus le contact avec ce à quoi ressemble un visage non édité», a déclaré à CNN l'experte en IA Kerry McInerney. Elle explique:

«En ce qui concerne les normes de beauté, ces outils capturent et reproduisent les normes de beauté existantes qui sont relativement sexistes, anti-diversité en termes de poids et de couleurs de peau.»

L'équipe des World AI Creator Awards, qui a organisé le concours, se défend contre ces allégations dans un rapport du Time. Les femmes doivent «représenter de vraies personnes», affirme l’équipe. Il ne s’agirait pas de promouvoir des normes irréalistes. «Les concours de beauté traditionnels ont mis des décennies à devenir plus représentatifs, mais l'IA peut le faire à grande vitesse, ce qui est vraiment excitant».

Le fait que de nombreuses participantes soient légèrement vêtues n'est pas surprenant: la plateforme Fanvue (concurrent d'OnlyFans) est l'un des co-organisateurs du concours. Il s'agit d'une plate-forme sur laquelle vous pouvez visualiser des photos intimes de personnes IA, moyennant des frais. Selon le magazine Fortune, l'influenceuse IA Emily Pellegrini a généré 23 000 $ via Fanvue en janvier.

(dab)