Die halbe Welt berichtet über die erste Miss-KI-Wahl – diese Plattform steckt dahinter

Mehr «Digital»

Miss-Wahlen sind nicht mehr so angesagt wie früher – könnte man meinen! Das ist zumindest in der hierzulande so, wo die schönste Schweizerin schon lange nicht mehr gekürt wird.

Auf internationaler Ebene lässt sich mit Miss-Wahlen aber nach wie vor viel Geld und Aufmerksamkeit generieren. Das gelingt aktuell der Plattform «Fanvue». Sie organisiert die erste Miss-Wahl der Welt für Frauen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken 20'000 US-Dollar, welche teilweise auf der Plattform selber wieder ausgegeben werden müssen.

Die Ausschreibung für die Miss-KI-Wahl. screenshot: miss-ai

Wenn du also mit KI Fotos einer Frau erstellst, steht einer Teilnahme nichts im Wege. Du musst nur ein paar Bilder der Frau einschicken und einige Fragen zu ihrer Person beantworten. Etwa: «Was wäre Ihr einziger Traum, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen?»

Grosses Medienecho

Mit der Ausrichtung der ersten KI-Miss-Wahl ist «Fanvue» ein gigantischer PR-Coup gelungen. Medien rund um den Globus berichten darüber.

Die «Bild»:

screenshot: bild

Die «Kronen Zeitung»:

screenshot: krone

Die «Daily Mail»:

screenshot: mail online

Oder «The Indian Express»:

screenshot: indian express

Die 20'000 US-Dollar Preisgeld, die «Fanvue» ausschüttet, sind also sehr gut investiert, wenn man die gewaltige Medienpräsenz berücksichtigt. Doch was ist «Fanvue» überhaupt?

Das steckt hinter «Fanvue»

Die Plattform ist zu vergleichen mit «Onlyfans». Dort können Userinnen und User realen Personen folgen, die für eine Gebühr intime Fotos und Videos zeigen. «Fanvue» hat ein ähnliches Geschäftsmodell, setzt aber im Vergleich zu «Onlyfans» auch auf künstlich generierte Personen. Betreiber von KI-Models können also einen «Fanvue»-Account einrichten und dort den Abonnenten intime Fotos zeigen.

Du denkst, niemand will intime Fotos von unechten Personen sehen? Dann irrst du dich. Gemäss dem Magazin Fortune generierte die KI-Influencerin Emily Pellegrini im Januar 23'000 US-Dollar via «Fanvue». Das KI-Model Hailey Lopez soll demnach 2500 bis 4000 US-Dollar machen.

Das Aushängeschild von «Fanvue» ist Aitana Lopez. Sie gehört zu den bekanntesten KI-Models der Welt und hat auf Instagram über 300'000 Follower.

An der Miss-Wahl nimmt Aitana Lopez jedoch nicht selbst Teil. Sie ist Teil der vierköpfigen Jury. (cma)