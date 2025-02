La parodie de Montoya fait le tour du globe

L'extrait de l'un des épisodes de La isla de las tentaciones (L'île de la tentation version espagnole) a récemment fait exploser de rire les internets. Depuis, les parodies abondent.

Plus de «Divertissement»

«POR FAVOR, MONTOYA! MONTOYA! MONTOYA!» Ce cri, poussé à la tombée de la nuit sur une plage en République dominicaine, provient de l'un des épisodes de la nouvelle saison de La isla de las tentaciones (L'île de la tentation espagnole), diffusée sur la chaîne Telecinco.

L'extrait en question: Vidéo: twitter

On vous la fait brève: Montoya, l'un des candidats venus tester la solidité de son couple, découvre les images de sa copine en train de coucher avec un tentateur. Et là, c'est le drame. Chemise ouverte, il hurle, se met à genoux, puis s'échappe en courant sur le sable. La présentatrice tente vaguement de le raisonner en criant son prénom, mais rien n'y fait. Cocu, il veut en découdre avec celle qui lui a brisé le cœur et fonce en direction de la villa dans laquelle elle se trouve. Sur place, les autres candidats l'entendent vociférer et sont tous interloqués.

Cet extrait a traversé les frontières et est devenu viral sur les réseaux sociaux. «Si on vous en parle, c'est moins parce qu'on adore bousiller nos soirées devant des âneries étrangères, qu'à cause d'un méchant débordement en terres francophones», écrivait d'ailleurs watson le 5 février dernier.

Depuis, les internets se tapent des barres et les parodies pleuvent. Les nombreuses vidéos réalisées ces derniers jours montrent des personnes, des animaux et même la mascotte des Jeux Olympiques de Paris, Phryge, taper des accélérations, puis des sprints sur fond de «POR FAVOR, MONTOYA! MONTOYA! MONTOYA!» Bref, ce moment culte de la télévision espagnole en a inspiré plus d'un. Florilège.

Quoi de mieux pour encourager quelqu'un à se mettre au sport? @fitnessparkofficiel ¡MONTOYA POR FAVOR! 🏃‍♂️ ♬ sonido original - Pauliii

(ag)