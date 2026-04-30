Lisa Kudrow a incarné le rôle de l'excentrique Phoebe Buffay pendant dix ans. Image: Carlo Paloni

«Cette salope ne sait pas lire ou quoi?»: Une star de Friends balance

Certaines séries continuent de faire recette, même des années après le clap de fin. Mais quand Lisa Kudrow, vedette de Friends, révèle ce qui se passait en coulisses, elle risque bien de ternir nos meilleurs souvenirs télévisuels.

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Vingt-deux ans après son dernier épisode, Friends est toujours considérée comme un condensé de nostalgie pour des millions de fans. Qui applaudissent encore en rythme pendant le générique, rient aux répliques de Chandler et débattent de la pause dans la relation de Ross et Rachel. La série culte a duré dix ans, mais un voile d'ombre vient aujourd'hui ternir ces souvenirs idylliques.

«Des choses vraiment sordides en coulisses»

La star de Friends, Lisa Kudrow, avait séduit le public dans le rôle de l’excentrique Phoebe Buffay. Elle révèle aujourd’hui qu'une fois les caméras éteintes, tout n’était pas aussi amical qu’il y paraissait. Les acteurs principaux étaient bel et bien très proches. L’histoire de la manière dont ils sont restés soudés pour obtenir des cachets de plusieurs millions est devenue légendaire. Mais ils ont aussi dû supporter beaucoup de choses de la part des scénaristes.

Dans le média Times of London, elle évoque des «choses vraiment sordides». Les scénaristes, «en grande majorité des hommes», manifestaient à l’époque ce que l’on qualifierait aujourd’hui de «masculinité toxique»:

«Il faut se rappeler que nous enregistrions en direct devant 400 spectateurs, et quand on ratait une réplique ou qu'on ne réagissait pas exactement comme prévu, on entendait parfois: "Cette putain de salope ne sait pas lire ou quoi? Elle ne fait aucun effort. Elle a bousillé mon texte!"»

Les six stars de Friends étaient si proches et solidaires qu'elles ont pu négocier l’un des cachets les plus élevés de l’histoire de la télévision. image: jon ragel

Les scénaristes discutaient en outre jusque tard dans la nuit de fantasmes sexuels concernant Jennifer Aniston et Courteney Cox. «C’était brutal», confie aujourd’hui Kudrow. Elle dit toutefois avoir ignoré ces comportements à l’époque, les scénaristes étant responsables de la série:

«J'ai donc opté pour le "Dites ce que vous voulez dans mon dos, cela m’est égal"».

Peut-être parce qu'elle passait souvent inaperçue. «Personne ne s’intéressait à moi», racontait-elle récemment en riant dans The Independent. Elle fut la première de la bande à remporter un Emmy, mais certains, au sein de son agence, la qualifiaient malgré tout de «sixième amie».

Ce n’est pas la première fois que Friends fait l’objet de révélations négatives. En 1999, Amaani Lyle, alors assistante plateau, avait déposé plainte. Elle affirmait que les auteurs tenaient fréquemment des propos sexistes et racistes. L’affaire est remontée jusqu’à la Cour suprême, qui a tranché contre la plaignante, estimant que ce comportement faisait partie intégrante de l’environnement de travail.

Le dernier épisode a été diffusé en 2004. image: danny feld

Pas une exception

Tout dans la série n’a évidemment pas bien vieilli. Les épisodes mettant en scène le père de Chandler, une femme transgenre, suscitent aujourd’hui un profond malaise. Malgré tout, pour les fans, il reste difficile d’admettre que leur série préférée n’était pas aussi idéale qu’ils le pensaient. Pourtant, ce constat est fréquent.

Le documentaire Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV a choqué en révélant des abus subis par des enfants stars des années 1990 et 2000. L’actrice Mischa Barton s'était fait connaître en 2003 dans la série The O.C. – quinze ans plus tard, elle racontait avoir été harcelée sur le plateau par des collègues masculins. En 2010, une vidéo de la série des années 1980 ALF a également refait surface, montrant le doubleur de l’extraterrestre tenir des propos à connotation sexuelle et raciste lors du tournage.

Ces révélations ternissent bien des souvenirs télévisuels. Les spectateurs sont libres de décider s’ils souhaitent les ignorer. Dans le cas de Lisa Kudrow, la réponse semble claire: pour elle, tout cela appartient en grande partie au passé. Et elle continue de profiter de Friends grâce aux rediffusions, aux accords de streaming et aux licences. La série lui rapporterait encore environ 17 millions de dollars par an.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)