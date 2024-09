Une péniche qui tangue, un mot qui bouscule, une animatrice en PLS. source: captures x

Cette candidate a mis mal à l'aise Karine Le Marchand

Pascal, éleveur de 58 ans, a rencontré deux prétendantes dans l'épisode diffusé lundi 9 septembre de L'Amour est dans le pré. L'une d'elles a fait une gaffe qui a gêné Karine Le Marchand, et fait réagir les internautes.

V'là que le temps des citrouilles et des spoilers est arrivé. Si vous n'avez pas encore vu le dernier épisode de L'Amour est dans le pré, il vaut mieux que vous refermiez cet article et que vous alliez vous rouler dans les feuilles mortes.

Lors de cette émission du 9 septembre, une situation bien peu commune s'est présentée par rapport au principe de l'émission.

D'habitude, les agriculteurs ont droit à une séquence filmée d'ouverture des lettres avant de rencontrer leurs prétendantes. Mais un candidat n'a reçu que deux courriers d'amour. Ne soyons pas trop tristes pour lui; la production lui a trouvé un système adapté. Pascal, 58 ans, éleveur de vaches originaire des Deux-Sèvres, a ouvert les lettres directement sur la péniche (là où se passent les speed dating), avant de partir à la rencontre de ses prétendantes.

«Je stresse un peu petit peu, parce que je ne sais pas ce qui m'attend, comme je n'ai pas eu les lettres» Pascal.

Sur le bateau, le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux prétendantes en question ont réussi à souffler le chaud et le froid.

Pascal a d'abord rencontré Véronique, 62 ans, infirmière et divorcée depuis dix ans, avec qui la conversation était si bloquée que c'en est devenu un brin malaisant.

Il faut dire que la sexagénaire a fait une boulette de façon bien involontaire. Au départ, tout allait bien, avec des échanges de rigueur; Véronique a expliqué adorer les animaux, elle est même prête à s'installer à la ferme avec lui, et même à mettre ses compétences dans les soins à son service. Bref, que des déclarations sucrées et bien digestibles. Pascal s'est alors ouvert, en abordant ses problèmes passés avec l'alcool. Et véronique de le féliciter d'avoir réussi à maitriser cette addiction.

C'est alors que la péniche a commencé à tanguer. Véronique a lancé:

«Ce n'est pas ta tête, tu n'as pas bu un coup» Le mot de trop?

Après cette remarque, un long et triste silence s'est installé. On aurait entendu une mouche voler. Et Karine Le Marchand, gênée de la situation, de glisser, de l'autre côté de l'écran:

«La boulette» Karine

La séquence en question 👇 Vidéo: extern / rest

En sortant du rendez-vous, et malgré le fait qu'elle avait gaffé de façon tout à fait involontaire, Véronique gardait foi quant à l'issue de la rencontre. Mais Pascal, lui, s'est montré refroidi:

«Je ne pense pas que ça va le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ma pauvre... Je ne sais pas, ce n'est pas mon coup de cœur» Pascal.

Après la pluie...

Heureusement, après ce désastre rhétorique, le coeur de l'éleveur a battu deux fois plus vite pour sa seconde et dernière prétendante, Muriel. Enjouée, déterminée, la soupirante partait déjà avec un bon point. Sa lettre avait grandement amusé le quinquagénaire. Elle y écrivait:

«A mon âge, les rondeurs sont arrivées malheureusement, mais comme je dis, c’est ma surface de caresses qui s’est agrandie»

Muriel, qui a le même âge que Pascal, avait également apporté un petit cadeau pour briser la glace: un caleçon, sur lequel on pouvait lire.

«L’amour est dans le pré... liminaire» Simple, basique, efficace.

Mais ce sont ses remarques qui ont bien fait marrer la Toile:

A propos de caleçon: «Si le matériel est costaud, ça ne rentre pas dedans. Mais si le matériel n’est pas gros, ça devrait rentrer»

Et sinon: «Je danse la country. Je fais de la moto aussi, je te monterai dessus!» Muriel, en vraie rider.

Le courant est tellement bien passé entre les deux stars de la télé en herbe que Pascal a fait durer le date, même après que la production lui a signalé que c'était fini. Si Karine a remarqué qu'il se passait quelque chose («elle est géniale»), et que Pascal a déclaré que «ça va fusionner», ce sont surtout les internautes qui les ont «shipés» ensemble. La preuve par tweets:

Vivement les aventures à la ferme!