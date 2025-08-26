«Quand tu descends, on est stimulé»: L'Amour est dans pré est de retour

Et c'est reparti pour un tour pour L'Amour est dans le pré. L'émission culte mêlant coups de foudre et joyeuses prairies revient pour une 20e édition (déjà). Au menu, 11 hommes et trois femmes – que le public a déjà rencontrés à travers les traditionnels portraits – alignés sur les starting-blocks de l'amour.
Ce lundi soir, une poignée de candidats ont rencontré leurs heureux élus ou heureuses élues lors du speed dating sur la péniche. On a eu droit à Gilles, Océane, et Jean-Louis, aka Cyril Lignac.
JSUIS OFF Jean Louis il ressemble à Cyril Lignac jeune #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/gJU09v9XvE— lea🍸 (@leaamcfc) August 25, 2025
Au bilan, des interactions étonnamment plates, mais quelques punchlines qui n'ont pas manqué de faire tressaillir «Tata Kaka», comme se prénomme elle-même Karine Le Marchand. On vous résume tout ça en tweets.
Pour commencer, les internautes n'ont pas été insensibles à Gilles, 58 ans, céréalier et collecteur de lait dans le Pays de la Loire.
Celui-ci a reçu une ribambelle de prétendantes, pas toutes douées pour relancer la conversation. L'une ne parlait que de bouffe, l'autre que de son chien, et une dernière n'avait pas l'air super bien dans ses baskets.
" qu'est que tu fais dans la vie ? "— E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) August 25, 2025
" je survis "#adp #ADP2025 pic.twitter.com/ds3hRrAaX1
Qu est ce que tu fais dans la vie ?— Brebis mal garée (@Matthieu447797) August 25, 2025
"Bah le matin je prends du Xanax, le midi aussi et le soir pareil"#adp25 #adp2025 #adp pic.twitter.com/w6rtAIXNR2
Lui-même n'a pas compris tous les mots employés dans les jolies missives de ses soupirantes, mais il n'a pas hésité à interpréter à sa sauce.
Gilles met 7 heures à lire 10 lettres donc effectivement, il est pas chaud pour une soirée lecture 😂😭 #ADP #ADP2025— lélé 🌸 (@Lea_Frb) August 25, 2025
« Épicurienne : femme qui s’adonne à des plaisirs sensuels ? »— Laurèle Adler (@laureleadler) August 25, 2025
Heu on a pas trouvé la même définition hein 🤣🤣🤣
#ADP #ADP2025 #ADP25 pic.twitter.com/C4ztkRxRhf
Cette lettre vous est offerte par Tipp-Ex. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/fSSrA7EJRq— Ze Bask ⭐️🇫🇷⭐️ (@ZeBasQ) August 25, 2025
Le céréalier, qui est un fan de danse, n'a pas manqué d'apprécier le déhanché de certaines de ses dulcinées. Notamment celui de Pascaline, avec ses grandes bottes rouges, et de Léa, sémillante quinquagénaire qui bosse comme auxiliaire de puériculture. Celle-ci l'a emmené dans un zouk endiablé sur le titre Ancrée à ton port de l’artiste guyanaise Fanny J, donnant lieu à une séquence culte. Karine Le Marchand y a ajouté son grain de sel, bien sûr:
Sans les caméras, la table aurait vu de quoi Gillou était capable. #ADP #ADP2025 #ADP25 pic.twitter.com/4lG89rdlVf— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) August 25, 2025
De quoi faire rougir Tata Kata: «Mais qu'est-ce qu'ils racontent?», s'est-elle esclaffée, alors que Gilles retournait tout chamboulé à sa table, affirmant avoir «de la buée sur les lunettes».
Alors c’est terrible mais pour Gilles elles se sont toutes donné pour mission de le chauffer au speed dating c’est trop gênant 😅🙃— Laurèle Adler (@laureleadler) August 25, 2025
Il cherche l’amour pas à régler ses problèmes sexo mdr
#ADP #ADP2025 #ADP25 pic.twitter.com/27UP0hnfrf
Gilles est définitivement l'un des candidats à avoir apporté le plus de peps à ce début de saison. Il a même fait danser ses deux heureuses élues, dont Isabelle, qui se prénomme comme son cheval («Coïncidence?»).
"Ma jument s'appelle aussi Isabelle et j'aime la monter, tu voudras la remplacer un jour ?" #ADP #ADP2025 #ADP25 pic.twitter.com/TSzCW0frEL— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) August 25, 2025
Tu viens pour un speed dating et tu repars avec une triple luxation du coude et 4 semaines d’arrêt. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/rTEQ6PgQsx— Ze Bask ⭐️🇫🇷⭐️ (@ZeBasQ) August 25, 2025
Les autres prétendantes qui les regarde danser #ADP #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/O2k0VuzFjl— ✝️ (@jeanmic10179955) August 25, 2025
Gilles a également pu discuter avec une candidate provenant de Suisse, dont il avait beaucoup apprécié la lettre. Mais celle-ci est repartie bredouille, à notre grand désarroi, malgré une jolie connexion pendant le speed dating.
Elle veut, elle veut, elle veut. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/5Dj1iBBaeV— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) August 25, 2025
Belle femme la suissesse mais pas sûr qu’elle convienne à Gilles il reste d’être en décalage à un moment je pense 🙄 Sympa mais je pense que c’est parce que c’est une belle femme #adp25— ❤Sam Lécasse❤🦂 ♦️ (@Samleretour) August 25, 2025
Tout comme notre Gillou de l'édition précédente, ce candidat promet de remporter tous les suffrages de la part des internautes.
Gilles, il est quand-même masterclass. La femme qui va rester avec lui ne s'ennuiera pas c'est sûr 😄 #ADP #ADP2025 pic.twitter.com/7TBjSfXOZQ— Stella 🐦 (@stellart89) August 25, 2025
Gilles me semble quand même être une super beauf de compet' #ADP— Céanne. (@OceanneTual) August 25, 2025
Je sais pas pour vous mais moi j’adore Gilles. #adp2025 pic.twitter.com/xMHexynS92— TonyDeTwiter (@TonyChretien) August 25, 2025
On a également eu l'occasion de faire connaissance avec Océane, maraîchère de 26 ans au caractère bien trempé, qui a beaucoup dit «non» en lisant ses lettres.
#ADP #adp25 #adp2025 "les compliments, j'ai horreur de ça, n'essaie même pas. Et si t'es gentil, idem!" pic.twitter.com/Hmhb4NdGFh— Aimé (@Aime_rite) August 25, 2025
"c'est long c'est chiant" sympa pour le pauvre gars qui s'est fait chier à écrire une longue lettre mdr😆 #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/r2SfXgB1Wk— L'embrouille (@Cindy_lambrouil) August 25, 2025
Et allezzzz la nana est déjà bien chiante à l’ouverture du courrier… vous allez voir que ça va encore donner des mecs qui sortiront traumatisés de leur séjour dans sa ferme… fuyez !!— Laurèle Adler (@laureleadler) August 25, 2025
#ADP #ADP2025 #ADP25 pic.twitter.com/ZWWgGrPgEX
On a quand même trouvé que ses prétendants se ressemblaient tous comme deux gouttes d'eau. Celui-ci n'est pas passé inaperçu, notamment en raison de sa figure de poupin.
Comment ça 36 ans ? sûr qu'il doit présenter sa pièce d'identité pour acheter un ticket de grattage. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/cnm8ZXzMyR— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) August 25, 2025
La semaine prochaine, l'on va découvrir comment chacun arrivera à cohabiter à la ferme. On vous donne donc rendez-vous au prochain épisode, pour une nouvelle twittoscopie!