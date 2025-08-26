Deux des candidats de cette édition: Gilles, 58 ans, et Océane, 26 ans.

«Quand tu descends, on est stimulé»: L'Amour est dans pré est de retour

La 20e édition de «L'Amour est dans le pré» a débarqué sur M6. Lundi soir, lors de la séquence du speed dating, Gilles, un céréalier haut en couleur, a fait grimper la température... bien malgré lui.

Et c'est reparti pour un tour pour L'Amour est dans le pré. L'émission culte mêlant coups de foudre et joyeuses prairies revient pour une 20e édition (déjà). Au menu, 11 hommes et trois femmes – que le public a déjà rencontrés à travers les traditionnels portraits – alignés sur les starting-blocks de l'amour.

Ce lundi soir, une poignée de candidats ont rencontré leurs heureux élus ou heureuses élues lors du speed dating sur la péniche. On a eu droit à Gilles, Océane, et Jean-Louis, aka Cyril Lignac.

Au bilan, des interactions étonnamment plates, mais quelques punchlines qui n'ont pas manqué de faire tressaillir «Tata Kaka», comme se prénomme elle-même Karine Le Marchand. On vous résume tout ça en tweets.

Un candidat prometteur

Pour commencer, les internautes n'ont pas été insensibles à Gilles, 58 ans, céréalier et collecteur de lait dans le Pays de la Loire.

Tous les Gilles de l'émission sont iconiques 👇

Celui-ci a reçu une ribambelle de prétendantes, pas toutes douées pour relancer la conversation. L'une ne parlait que de bouffe, l'autre que de son chien, et une dernière n'avait pas l'air super bien dans ses baskets.

Lui-même n'a pas compris tous les mots employés dans les jolies missives de ses soupirantes, mais il n'a pas hésité à interpréter à sa sauce.

Le céréalier, qui est un fan de danse, n'a pas manqué d'apprécier le déhanché de certaines de ses dulcinées. Notamment celui de Pascaline, avec ses grandes bottes rouges, et de Léa, sémillante quinquagénaire qui bosse comme auxiliaire de puériculture. Celle-ci l'a emmené dans un zouk endiablé sur le titre Ancrée à ton port de l’artiste guyanaise Fanny J, donnant lieu à une séquence culte. Karine Le Marchand y a ajouté son grain de sel, bien sûr:

«Là il faut remuer le popotin» Gilles

«Je remue bien, hein?» Léa

«Alors là, ça va faire de l'effet tout de suite» Gilles

«On se frotte en même temps» Léa

«Et vas-y frotti-frotta» Karine

«Ouh-là, c'est sensible, là!» Gilles

«Et puis, quand tu descends... on est stimulé» Gilles, toujours

De quoi faire rougir Tata Kata: «Mais qu'est-ce qu'ils racontent?», s'est-elle esclaffée, alors que Gilles retournait tout chamboulé à sa table, affirmant avoir «de la buée sur les lunettes».

La séquence en images 👇 Vidéo: extern / rest

Gilles est définitivement l'un des candidats à avoir apporté le plus de peps à ce début de saison. Il a même fait danser ses deux heureuses élues, dont Isabelle, qui se prénomme comme son cheval («Coïncidence?»).

Une Suissesse temporaire

Gilles a également pu discuter avec une candidate provenant de Suisse, dont il avait beaucoup apprécié la lettre. Mais celle-ci est repartie bredouille, à notre grand désarroi, malgré une jolie connexion pendant le speed dating.

Tout comme notre Gillou de l'édition précédente, ce candidat promet de remporter tous les suffrages de la part des internautes.

On a également eu l'occasion de faire connaissance avec Océane, maraîchère de 26 ans au caractère bien trempé, qui a beaucoup dit «non» en lisant ses lettres.

On a quand même trouvé que ses prétendants se ressemblaient tous comme deux gouttes d'eau. Celui-ci n'est pas passé inaperçu, notamment en raison de sa figure de poupin.

La semaine prochaine, l'on va découvrir comment chacun arrivera à cohabiter à la ferme. On vous donne donc rendez-vous au prochain épisode, pour une nouvelle twittoscopie!