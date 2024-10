Cette séquence entre Flavie et Valentin a suscité beaucoup d'émotions dans le coeur des internautes, qui n'ont pas mâché leurs mots.

Elle a pris une initiative «dégueulasse» dans L'Amour est dans le pré

Dans le dernier épisode de L'Amour est dans le pré, Flavie, la prétendante de Valentin, a organisé un rendez-vous romantique qui a été jugé malaisant par une bonne partie des internautes.

Dans le dernier épisode de L'Amour est dans le Pré, une prétendante a fait frémir plus d'un spectateur.

La candidate en question s'appelle Flavie. Elle est au coude à coude avec sa rivale Illona pour séduire Valentin, un bonnard éleveur de vaches allaitantes de 27 ans.

Pour se retrouver en tête-à-tête avec Valentin, Flavie a pris la liberté de se rendre dans un lieu très significatif pour lui: sa demeure familiale.

Elle lui a annoncé la nouvelle en toute détente, ainsi:

«Je vais t’emmener dans un endroit qui te tiendra forcément à cœur, on va pouvoir passer un petit moment ensemble. Il faudra juste prendre la route» Flavie.

Le hic? C'est un lieu que l'agriculteur a quitté récemment, le coeur lourd, pour prendre son indépendance, et qui renferme les vibrants souvenirs de son papa, décédé voici huit ans.

Du coup, l'initiative de sa prétendante l'a pris par surprise. Il était visiblement en panique. Même s'il ne s'est pas opposé à la visite, Valentin a admis que «ça va faire bizarre» de revenir. Avant de confier à la caméra:

«Au début je n’étais pas spécialement prêt. Je m’étais mis dans l’idée que je montrerai la maison à celle qui restera. Mais c’est elle qui a proposé. C’est peut-être un signe?» Valentin.

Au fil de la visite, les barrières de Valentin se brisent petit à petit, et le très sensible agriculteur en vient aux larmes en évoquant son enfance. «Petit, j’étais toujours dehors, et puis mon frère montait sur un tracteur, la question ne se posait pas (...) On faisait le dimanche des foires aux tracteurs.»

Flavie a également fini en larmes, et a consolé son «date» avec les moyens du bord:

«Tu veux un cookie?» Méthode pour séduire 101: 1. Faire pleurer ton crush. 2: Lui filer un cookie.

Si la séquence semble empreinte d'une douce nostalgie, et qu'elle a visiblement touché Valentin, les téléspectateurs ont été loin de l'apprécier. Si l'on en croit les réseaux, l'initiative a été jugée au mieux intrusive, au pire «dégueulasse», des mots très forts. Voyez plutôt:

Des toilettes sèches qui refroidissent

Pour nous redonner le sourire, mentionnons une séquence aussi nature que cocasse. Brice, producteur de sel en Charente-Maritime, a accueilli ses soupirantes Marion et Mélanie de façon très enthousiaste. Une belle humeur qui devait compenser son cabanon pour le moins vétuste, planté au beau milieu des marais. Mais c'est la tête des filles quand elles ont découvert les toilettes sèches de Brice qui a surtout fait marrer la Toile.

Celles-ci ont visiblement refroidi Marion, cheffe de projet installée à Barcelone depuis près de quatre ans, qui a tout de même réussi à faire bonne figure malgré la déception visible.

«La vie de Brice, c’est un peu particulier… On vient de deux univers différents. Mais pourquoi pas…» Marion.

La Toile a su traduire, comme à son habitude, la langue de bois, de façon tout à fait subtile: