Karine n'a pas mâché ses mots.

Un candidat chaud lapin de «L'amour est dans le pré» fait marrer la Toile

La très populaire émission mêlant amour, agriculture et télé-réalité menée par Karine Le Marchand a rempilé lundi soir pour sa 19e édition. Trois aspirants à l'amour, deux hommes et une femme, ont enfin rencontré leurs prétendants. Les twittos avaient beaucoup à en dire.

«Les Olympiades de l'amour sont ouvertes!» C'est une 19e édition de L'amour est dans le pré qui a débuté tambour battant ce lundi soir, orchestrée par une Karine Le Marchand plus en forme et taquine que jamais.

L'occasion de découvrir les premiers célibataires. Ceux-ci sont parfois bruts de décoffrage, mais toujours tendres, un peu comme Gilles Chapron (Gillou pour les intimes), éleveur retraité basé à Rouez, qui ne cache à personne son plaisir de la chair! Mais bon, il adore aussi jouer au Trut (un jeu de cartes local, mais m'en demandez pas plus), et danser dans les bals de sa région.

Gillou et ses champi. source: dr

On a aussi fait la connaissance de Karell, 41 ans, éleveuse de vaches et de volailles. De jolies boucles, de magnifiques yeux bleus: Karell n'est pas qu'un joli physique. C'est aussi une businesswoman déterminée, qui a lancé sa propre affaire à 30 ans. Qui aura le privilège de visiter sa ferme?

Karell. source: dr

Et doit-on vous parler du taciturne Valentin, 26 ans, éleveur de vaches laitières, qui n'a pas l'art du flirt dans le sang et la langue un peu trop fourrée dans la poche? Le jeune agriculteur a carrément dû brandir son carnet de notes sur lequel il avait écrit des questions à poser à ses prétendantes, du style: «et sinon, tu aimes t'amuser?» Sans cela, on aurait eu droit à de gros silences gênants de 15 minutes, et le moral aussi en berne que l'audimat.

Valentin. source: dr

Les fans de l'émission n'en pouvaient plus d'attendre, après la diffusion des portraits des candidats, en janvier.

Karine a quand même le meilleur job au monde, selon la Toile.

Les attentes sont hautes.

Gillou le chaud lapin

Evidemment, tout le monde s'est bien fendu la poire avec Gillou, le chaud lapin de cet épisode, qui a bien fait comprendre qu'il n'était pas là pour enfiler des perles.

On a même eu droit à des conversations lunaires avec Karine:

Karine «Tout fonctionne? »

Gilles «Je vais être franc, je me shoot» On a compris.

En même temps, il y avait des prétendantes qui ont également lancé de sacrés «scuds», comme Colette:

Colette est d'aillleurs tombée raide dingue de Gilles. Sortant du date, elle a déclaré:

«C'est presque le coup de foudre, ça m'a fait des frissons. C'est lui qu'il me faut. C'est l'homme que j'attendais et je pense que s'il me prend, s'il m'essaye, on s'entendra super» Mais comment ça «essayer», Colette?

Gilles sait ce qu'il veut...et ne veut pas.

Son pote Renaud, 52 ans, qui observait les «dates» (une première dans l'émission), nous a aussi fait penser à quelqu'un.

Ce tweet est-il pour Gilles ou Valentin?

Karell l'indécise

Karell nous a touchés au coeur. Le sien balance clairement entre trois candidats de choix. Parmi eux, la Toile a eu un gros coup de coeur pour ce nounours breton aux faux airs de Pedro Pascal. Zen mais pas si timide, posé mais pas trop mou de genou...le feeling ne pouvait que passer entre les deux.

Il y a quand même un candidat qui a envoyé un bon paquet de photos de son derrière. Pas sûr que cette stratégie fonctionne.

Gros spoiler des familles: on est trop déçus que notre prétendant chouchou ait été écarté par Karell. Mais bob, c'est sa vie, ses choix!

Les twittos ont halluciné sur la moustache soOOOOooo Dalí de ce prétendant.

Valentin le maladroit

La Toile s'est quand même bien marrée face au manque de conversation de Valentin. Outre son petit carnet de notes, le fait qu'il se gratte la tête en se demandant à haute voix: «qu'est-ce que je peux bien lui demander?» nous a tout de même laissés perplexes.

Vraiment, les rendez-vous galants d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient 😭.

On a eu droit à de jolis jeux de mots.

La Toile ne s'en remet pas des faux cils de la prétendante Nathalie.

A la fin de ce premier épisode, on est resté sur un terrible suspense. Au moment de choisir, Valentin a été pris dans une véritable tourmente. Qui des quatre prétendantes restantes (Flavie, Charlotte, Ilona et Élodie), va-t-il inviter à sa ferme, pour faire plus ample connaissance?

«Je suis perdu maintenant… Est-ce que je ferme les yeux et je tire au sort? Non? Ça commence à être compliqué cette affaire...» Valentin.

Des quatre, de qui tu es le plus attiré? Karine, qui essaie d'aider le candidat.

«Je ne sais plus, je suis perdu» Valentin.

«Tu veux les voir encore trois minutes chacune? On fait une question chacune» Karine.

«Vendu! Quel bordel! Affaire donc à suivre…»

On ne vous spoile pas plus. La suite au prochain épisode!