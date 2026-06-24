«Poussif»: la finale de Koh-Lanta n'a pas plu à tout le monde
Koh-Lanta, c'est o-ver! Fini! Et ça va nous manquer. Il faut dire que les candidats ne manquaient pas de piquant, cette saison.
Au menu, on a eu droit à quelques forts caractères, comme ceux de Daniel ou Ulrich, et à des profils charismatiques, comme ceux du finaliste Guillaume ou encore Johan, instructeur dans l’Armée de l’Air.
Cela dit, il y a toute une partie des téléspectateurs qui ont trouvé cette saison aussi «plate» que «poussive». La faute, selon ce twittos, à des candidats un peu trop honnêtes. Comme quoi, la qualité des uns fait l'ennui des autres.
🟠📺 𝐔𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐊𝐨𝐡-𝐋𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐮 𝐞𝐧𝐧𝐮𝐲𝐚𝐧𝐭𝐞— Clément Garin (@clem_garin) June 23, 2026
Dans l'ensemble, j'ai trouvé cette édition de #KohLanta très poussive. Limite ennuyante.
Une simple guerre des couleurs jusqu'au bout, sans réel enjeu, sans clashs, sans gros rebondissement.
Les… pic.twitter.com/ygfJXQM95R
Les audiences un peu tièdes démontrent d'ailleurs le peu d'engouement pour cette saison, malgré le concept des reliques-surprises qui était assez bien trouvé. Pour rappel, à chaque fois qu'un candidat était éliminé, il devait saisir une relique, dans laquelle il pouvait y trouver une chance de salut, comme un duel de riposte.
La finale de #KohLanta affiche son score le plus faible historique de son histoire.— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) June 24, 2026
La première partie a tenu en suspens 2,62 millions de téléspectateurs (15,2% du public et 25,2% FRDA-50).
La seconde, avec le dénouement et la victoire de Cynthia, a conservé 2,00 millions de… pic.twitter.com/FhoFNR4G9T
Cette saison aura surtout été marquée par une véritable guerre de camps, qui reposait moins sur les couleurs des bandeaux que sur le genre. Les femmes de tous bords ont ainsi tenté une stratégie «girl power» qui, malgré quelques remous, a fait son chemin jusqu'en finale.
L'épreuve des poteaux et une invitée urticante
C'est ainsi qu'un homme et deux femmes ont franchi la toute dernière étape: Guillaume, Cynthia et Clarisse ont dû s'affronter lors de la mythique épreuve des poteaux.
Evidemment, on n'en a pas raté une miette. On a regardé les pauvres candidats suer sur leur petit stick, sous un cagnard à 34 degrés, pendant qu'on était tranquillement installés au coin du canapé, sous le doux courant d'un ventilateur.
On a pensé à la douleur de leurs petons, et on a particulièrement ricané quand on a vu une magnifique méduse flotter le long des poteaux. Voici qui devait les encourager à ne pas tomber à la flotte.
La raison qui me ferait tenir sur mon poteau pendant des heures. #KohLanta pic.twitter.com/LzWulmrlYD— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) June 23, 2026
Après bien trop longtemps et des cadrages caméra sur la nature pour nous faire passer le temps, c'est Guillaume qui a fini par flancher le premier. En cause, un petit déséquilibre au moment de rapetisser le poteau. Une fin un peu triste pour celui que l'on nomme le phénix de la saison, qui avait été éliminé deux fois, mais qui a toujours su revenir dans le jeu.
Son destin n'est plus entre ses mains...🥹— TF1 (@TF1) June 23, 2026
🔥 #KohLanta c'est maintenant sur TF1 et @tf1plus pic.twitter.com/RGCMtySBbp
Clarisse et Cynthia se sont ainsi retrouvées au coude à coude, pour un ultime duel physique Rouge contre Jaune. Et, finalement, c'est Clarisse qui a perdu pied. En cause, certainement, le fait que l'étudiante en kinésithérapie de 22 ans a lâché une gentille phrase à l'égard de Cynthia («nous y voilà enfin!»), ce qui l'a déconcentrée.
Bilan: c'est Cynthia qui a remporté cette épreuve dantesque, après 1 heure et 52 minutes de patience éprouvée. Du côté des réseaux sociaux, ça s'est évidemment déchiré sur l'inévitable question d'équité en matière de poteaux, certains estimant qu'un homme chaussant du 45 est désavantagé sur une petite surface.
#KohLanta Très content pour Cynthia qui mérite de gagner. Mais je pense qu’il faudrait revoir l’équité de l’épreuve des poteaux. Un homme avec une pointure 45-47 n’a pas du tout les mêmes chances qu’une femme avec une pointure 36-38. Qu’en pensez-vous ? pic.twitter.com/3kFDSZFM6R— Résistance (@GlobalizationV2) June 23, 2026
J'ai regardé #KohLanta (oui, je sais...). Mon bilan :— Et si on débattait ? 🇨🇵 (@adler_p) June 23, 2026
- Les mecs qui veulent éliminer des filles sont misogynes. Les filles qui veulent éliminer des mecs sont "girl power". Quel féminisme à deux balles ! 🙄
- Les mecs qui se font trahir se sentent tous obligés de dire "bien joué,… pic.twitter.com/0TH2OdfYa8
Ce fut donc à Cynthia de choisir qui elle allait emmener face au jury final. La maman de 37 ans a choisi de laisser son appartenance à la tribu Jaune de côté pour cette dernière étape, désignant Clarisse plutôt que Guillaume. Un choix hautement stratégique, puisque Clarisse s'est mis son propre camp à dos après des coups de bluff qui ont entraîné l’élimination de plusieurs de ses équipiers.
Le choix le plus stratégique de son aventure ☝️— Koh-Lanta (@KohLantaTF1) June 24, 2026
🔥 La finale de #KohLanta, en streaming gratuit sur TF1+ pic.twitter.com/E33fK9Dq2H
Quelques règlements de comptes bien mous
C'est donc une finale 100% féminine qui a bouclé cette 28e édition intitulée «Les Reliques du destin», tournée aux Philippines. Comme toujours, les deux finalistes ont fait leur speech électoral, qui n'était, il faut le dire, ni poignant ni préparé, d'un côté comme de l'autre. On a eu droit à quelques «je suis restée moi-même tout au long de l'aventure» bien peu convaincants.
Ce qui nous a fait rire, en revanche, c'est Daniel, qui a pu manifester tout son mécontentement à l'égard de Clarisse, tout comme Antonin. Enfin un peu d'action et de rancune!
Nan c’est une folie d’être encore énervé, déjà qu’il avait mal parlé à Denis quand il lui avait éteint son flambeau #KohLanta pic.twitter.com/eNr9gvEGYz— chuckk350 (@chuckk350) June 23, 2026
Il y a juste Zakariya qui avait l'air de passer un très, très bon moment au sein du jury final, et qui a ramené cette suspicieuse bonne humeur en direct.
Zakariya on dirait qu'il revient d'Ibiza. #KohLanta pic.twitter.com/HCFbRqpJGC— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) June 23, 2026
Bref, sans surprise, la grande gagnante de cette saison est:
Le clap de fin 🥹🥹— Koh-Lanta (@KohLantaTF1) June 23, 2026
🔥 La Finale de #KohLanta, en streaming gratuit sur TF1+ pic.twitter.com/v1iaxsUY2e
Avec dix voix sur treize, la candidate a reçu un véritable plébiscite lors de la révélation du vote, et est repartie avec un chèque bien gras de 100 000 euros. De quoi compenser de nombreuses semaines à sucer des coquillages et avaler des couleuvres.
Quelques stat' folles sur Cynthia
- 5 victoires individuelles— Kevinho ⭐️⭐️ (@Nivek_1908) June 23, 2026
- 2 colliers d’immunité trouvés
- n’a trahi personne
- vainqueur des poteaux
Félicitations Cynthia 👏🏾 très belle gagnante 🏆 #KohLanta pic.twitter.com/yZBllJ1s1V
KOH-LANTA 2026. La gagnante: CYNTHIA. Après 40 jours sur une île isolée, loin de sa famille de ses amis et privée de nourriture. CYNTHIA a été préférée de CLARISSE et remporte les 100 000 E #Denisbrogniart #kohlanta #Cynthia #Clarisse #interdépendance #interdépendantisme pic.twitter.com/FjOeweRDux— Thetis Christian (@ChristianThetis) June 23, 2026
On attend la prochaine cuvée qui s'annonce épique, puisque Koh-Lanta reviendra dans quelques mois sur TF1 avec une édition all-stars tournée au Panama.
(jod)