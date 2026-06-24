Koh-Lanta, c'est fini!

«Poussif»: la finale de Koh-Lanta n'a pas plu à tout le monde

Après 40 jours d’efforts aux Philippines, Cynthia, Clarisse et Guillaume se sont affrontés lors de la mythique épreuve des poteaux – une séquence qui n'a pas passionné les téléspectateurs. Voici qui a remporté l'épreuve, et la grande finale.

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Koh-Lanta, c'est o-ver! Fini! Et ça va nous manquer. Il faut dire que les candidats ne manquaient pas de piquant, cette saison.

Au menu, on a eu droit à quelques forts caractères, comme ceux de Daniel ou Ulrich, et à des profils charismatiques, comme ceux du finaliste Guillaume ou encore Johan, instructeur dans l’Armée de l’Air.

Cela dit, il y a toute une partie des téléspectateurs qui ont trouvé cette saison aussi «plate» que «poussive». La faute, selon ce twittos, à des candidats un peu trop honnêtes. Comme quoi, la qualité des uns fait l'ennui des autres.

Les audiences un peu tièdes démontrent d'ailleurs le peu d'engouement pour cette saison, malgré le concept des reliques-surprises qui était assez bien trouvé. Pour rappel, à chaque fois qu'un candidat était éliminé, il devait saisir une relique, dans laquelle il pouvait y trouver une chance de salut, comme un duel de riposte.

Cette saison aura surtout été marquée par une véritable guerre de camps, qui reposait moins sur les couleurs des bandeaux que sur le genre. Les femmes de tous bords ont ainsi tenté une stratégie «girl power» qui, malgré quelques remous, a fait son chemin jusqu'en finale.

L'épreuve des poteaux et une invitée urticante

C'est ainsi qu'un homme et deux femmes ont franchi la toute dernière étape: Guillaume, Cynthia et Clarisse ont dû s'affronter lors de la mythique épreuve des poteaux.

Evidemment, on n'en a pas raté une miette. On a regardé les pauvres candidats suer sur leur petit stick, sous un cagnard à 34 degrés, pendant qu'on était tranquillement installés au coin du canapé, sous le doux courant d'un ventilateur.

On a pensé à la douleur de leurs petons, et on a particulièrement ricané quand on a vu une magnifique méduse flotter le long des poteaux. Voici qui devait les encourager à ne pas tomber à la flotte.

Après bien trop longtemps et des cadrages caméra sur la nature pour nous faire passer le temps, c'est Guillaume qui a fini par flancher le premier. En cause, un petit déséquilibre au moment de rapetisser le poteau. Une fin un peu triste pour celui que l'on nomme le phénix de la saison, qui avait été éliminé deux fois, mais qui a toujours su revenir dans le jeu.

Clarisse et Cynthia se sont ainsi retrouvées au coude à coude, pour un ultime duel physique Rouge contre Jaune. Et, finalement, c'est Clarisse qui a perdu pied. En cause, certainement, le fait que l'étudiante en kinésithérapie de 22 ans a lâché une gentille phrase à l'égard de Cynthia («nous y voilà enfin!»), ce qui l'a déconcentrée.

Bilan: c'est Cynthia qui a remporté cette épreuve dantesque, après 1 heure et 52 minutes de patience éprouvée. Du côté des réseaux sociaux, ça s'est évidemment déchiré sur l'inévitable question d'équité en matière de poteaux, certains estimant qu'un homme chaussant du 45 est désavantagé sur une petite surface.

Ce fut donc à Cynthia de choisir qui elle allait emmener face au jury final. La maman de 37 ans a choisi de laisser son appartenance à la tribu Jaune de côté pour cette dernière étape, désignant Clarisse plutôt que Guillaume. Un choix hautement stratégique, puisque Clarisse s'est mis son propre camp à dos après des coups de bluff qui ont entraîné l’élimination de plusieurs de ses équipiers.

«Là, je pense 100% à moi et 100% à mon avenir» Cynthia

Quelques règlements de comptes bien mous

C'est donc une finale 100% féminine qui a bouclé cette 28e édition intitulée «Les Reliques du destin», tournée aux Philippines. Comme toujours, les deux finalistes ont fait leur speech électoral, qui n'était, il faut le dire, ni poignant ni préparé, d'un côté comme de l'autre. On a eu droit à quelques «je suis restée moi-même tout au long de l'aventure» bien peu convaincants.

Ce qui nous a fait rire, en revanche, c'est Daniel, qui a pu manifester tout son mécontentement à l'égard de Clarisse, tout comme Antonin. Enfin un peu d'action et de rancune!

Il y a juste Zakariya qui avait l'air de passer un très, très bon moment au sein du jury final, et qui a ramené cette suspicieuse bonne humeur en direct.

Bref, sans surprise, la grande gagnante de cette saison est:

«Cynthia»

Avec dix voix sur treize, la candidate a reçu un véritable plébiscite lors de la révélation du vote, et est repartie avec un chèque bien gras de 100 000 euros. De quoi compenser de nombreuses semaines à sucer des coquillages et avaler des couleuvres.

On attend la prochaine cuvée qui s'annonce épique, puisque Koh-Lanta reviendra dans quelques mois sur TF1 avec une édition all-stars tournée au Panama.

(jod)