Jade et Lola n'ont rien pu faire. image: instagram

La Romande de Koh-Lanta a-t-elle sauvé sa peau? «Il y a eu un bonheur»

Les Romands doivent sécher leurs larmes: Jade, leur unique représentante lors de cette 28e édition de Koh Lanta, a été éliminée au début du dernier épisode, particulièrement riche en rebondissements.

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Attention, cet article continent des spoilers. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode du mardi 19 mai, c'est le moment de passer votre chemin

La Suisse romande est en deuil: après avoir vibré des semaines pour la candidate vaudoise, Jade, cette dernière a été définitivement éliminée ce mardi soir, au 29e jour de l’aventure.

Dès le début de l'épisode, tous les regards étaient tournés vers la Romande et sa coéquipière, Lola, en grand danger après avoir récolté de nombreuses voix au dernier conseil. Cindy, ange providentiel de Jade chez les ex-rouges, avait finalement décidé de mettre un terme à leur alliance, précipitant l’élimination des deux jeunes femmes.

Les deux aventurières espéraient encore renverser la situation grâce aux fameuses «reliques du destin», la nouveauté de cette saison, qui permet à chaque candidat éliminé de casser une poterie pouvant contenir des avantages pour lui ou un coéquipier...

«Quand on a cassé cette poterie avec Lola, il y a eu un bonheur à ce moment-là de se dire que les rouges, qui étaient tranquillement en majorité et qui l’ont beaucoup été, je trouve, depuis le début, ont pu trembler comme nous.» Jade, auprès du quotidien 24Heures

Les deux femmes avaient eu la main chanceuse la semaine passée en gagnant le droit de disputer un duel à quatre pour sauver leur peau. Mais ni Jade, ni Lola n'ont brillé sur l'épreuve où il fallait empiler des pièces de bois sur un plan incliné. Ce sont finalement Zakariya et Guillaume qui réintègrent l'aventure.

Le destin en a décidé autrement pour Jade et Lola. instagram: @jade_kohlanta 2026

Bonne joueuse, la candidate romande a évoqué cette élimination auprès du quotidien 24Heures. «Le seul regret que j’ai, c’est de ne pas avoir su lire entre les lignes avec Cindy», admet la Vaudoise. Laquelle se dit toutefois «globalement contente» d'être allée au bout d'elle-même à chaque épreuve.

«Je n’ai pas eu ma victoire individuelle, petit regret, mais sinon c’était vraiment incroyable de réaliser un rêve comme cela. Si on me proposait de le refaire, ce serait un grand oui, je ne sais pas qui pourrait dire non» Jade de Koh-Lanta, à 24Heures

Espérons donc que nous la retrouverons dans une prochaine édition de Koh-Lanta! En attendant, l'aventure se poursuit et devient de plus en plus nerveuse. Chaque décision peut désormais coûter très cher.

Après le départ des deux coéquipières, l'épisode n'était pas complètement dépourvu d'intérêt, notamment marqué par un épreuve d’immunité particulièrement abjecte consistant à avaler vers, mygales, mille-pattes ou encore larves - finalement remportée par Antonin.

Au terme de l'épisode, ce fut finalement au tour d'Hugo de devoir quitter l’aventure. Invité à tirer une relique avant son départ, le candidat a découvert un message: «Duel de riposte». S'il gagne, il reste, s'il perd, il part... TF1 a décidé de garder le suspens jusqu'à la semaine prochaine. (mbr)

Si vous l'aviez manqué: voici Jade, la Romande qui participait à Koh-Lanta Vidéo: watson