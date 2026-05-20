La Romande de Koh-Lanta a-t-elle sauvé sa peau? «Il y a eu un bonheur»
La Suisse romande est en deuil: après avoir vibré des semaines pour la candidate vaudoise, Jade, cette dernière a été définitivement éliminée ce mardi soir, au 29e jour de l’aventure.
Dès le début de l'épisode, tous les regards étaient tournés vers la Romande et sa coéquipière, Lola, en grand danger après avoir récolté de nombreuses voix au dernier conseil. Cindy, ange providentiel de Jade chez les ex-rouges, avait finalement décidé de mettre un terme à leur alliance, précipitant l’élimination des deux jeunes femmes.
Les deux aventurières espéraient encore renverser la situation grâce aux fameuses «reliques du destin», la nouveauté de cette saison, qui permet à chaque candidat éliminé de casser une poterie pouvant contenir des avantages pour lui ou un coéquipier...
Les deux femmes avaient eu la main chanceuse la semaine passée en gagnant le droit de disputer un duel à quatre pour sauver leur peau. Mais ni Jade, ni Lola n'ont brillé sur l'épreuve où il fallait empiler des pièces de bois sur un plan incliné. Ce sont finalement Zakariya et Guillaume qui réintègrent l'aventure.
Bonne joueuse, la candidate romande a évoqué cette élimination auprès du quotidien 24Heures. «Le seul regret que j’ai, c’est de ne pas avoir su lire entre les lignes avec Cindy», admet la Vaudoise. Laquelle se dit toutefois «globalement contente» d'être allée au bout d'elle-même à chaque épreuve.
Espérons donc que nous la retrouverons dans une prochaine édition de Koh-Lanta! En attendant, l'aventure se poursuit et devient de plus en plus nerveuse. Chaque décision peut désormais coûter très cher.
Après le départ des deux coéquipières, l'épisode n'était pas complètement dépourvu d'intérêt, notamment marqué par un épreuve d’immunité particulièrement abjecte consistant à avaler vers, mygales, mille-pattes ou encore larves - finalement remportée par Antonin.
Sortez moi Antonin jpp de ce mec il est exécrable le mec a fait peut être les deux pires épreuves de l’histoire de Koh Lanta et il se la pete parce qu’il a bouffé des cafards pfff #KohLanta— Val (@vjy060104) May 19, 2026
Au terme de l'épisode, ce fut finalement au tour d'Hugo de devoir quitter l’aventure. Invité à tirer une relique avant son départ, le candidat a découvert un message: «Duel de riposte». S'il gagne, il reste, s'il perd, il part... TF1 a décidé de garder le suspens jusqu'à la semaine prochaine. (mbr)