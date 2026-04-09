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Ils ont trouvé la faille d'Emilien

L'invincible champion des 12 coups de midi, celui que l'on croyait capable de réciter l'encyclopédie à l'envers, a fini par mordre la poussière. Invité dans la dernière vidéo de Squeezie, le prodige de la culture générale a été mis en échec par une question totalement inattendue de Léna Situations.

Plus de «Divertissement»

Vous vous souvenez d'Emilien? Il s'agit de ce dictionnaire sur pattes qui a régné sans partage sur le plateau de Jean-Luc Reichmann pendant près de deux ans. Après avoir accumulé une cagnotte vertigineuse de 2,6 millions d'euros et 647 participations, l'étudiant en histoire semblait intouchable.

Pourtant, ce dimanche 5 avril 2026, c'est hors du cadre feutré de la télévision, sur la chaîne YouTube de Squeezie, que le «maître» a trouvé plus fort que lui.

Le «coup de génie» qui tourne court

Dans une vidéo intitulée «Qui subira la pire épreuve?», Emilien s'est retrouvé face à un quatuor redoutable: Squeezie, Inoxtag, Amine et Léna Situations. Le concept était simple: soumettre le champion au «coup de génie», une série de questions de culture générale où l'erreur est interdite.

Au début, la démonstration est sans appel. Emilien survole les débats, citant sans sourciller Alexey Pajitnov (le créateur de Tetris) ou identifiant le mont Kosciuszko comme le point culminant de l'Australie. Mais alors que le jeune homme semble filer vers un nouveau sans-faute, Léna Situations a décidé de changer de registre en posant une question axée sur la mode et le quotidien.

«Sans regarder, quelle est la marque de ton pull?»

Le silence qui a suivi cette interrogation a été plus éloquent que n'importe quelle mauvaise réponse. Pour la première fois, le cerveau d'Emilien a bugué. Après quelques secondes d'hésitation, il a dû se rendre à l'évidence:

«Je ne l'ai absolument pas»

L'explosion de rire sur le plateau a été immédiate. Squeezie, hilare, s'est empressé de souligner l'ironie de la situation: «Ce n'est pas vraiment une question de culture générale, mais tu es censé savoir!».

Un constat que le champion a accepté avec une grande sportivité, avouant s'être «fait prendre à son propre jeu».

Léna Piège Emilien Vidéo: youtube

Sur les réseaux sociaux, la séquence est devenue virale en quelques heures. Les internautes, habitués à voir Emilien corriger les erreurs des autres, se sont régalés de cette faille humaine et vestimentaire.

Emilien, de son côté, a réagi avec humour sur Twitch en affirmant ne garder aucune rancune envers l'influenceuse. Hé oui, ils ont trouvé son point faible; le dressing reste un angle mort pour le génie de la culture générale.

Pour les curieux, voici l'épisode en entier: Squeezie: QUI SUBIRA LA PIRE ÉPREUVE? (ft Inoxtag, Amine & Léna) Vidéo: YouTube/SQUEEZIE

(jod)

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