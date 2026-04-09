ciel clair
DE | FR
burger
Divertissement
Télévision

Ils ont trouvé la faille d'Emilien

Vidéo: youtube

Ils ont trouvé la faille d'Emilien

L'invincible champion des 12 coups de midi, celui que l'on croyait capable de réciter l'encyclopédie à l'envers, a fini par mordre la poussière. Invité dans la dernière vidéo de Squeezie, le prodige de la culture générale a été mis en échec par une question totalement inattendue de Léna Situations.
09.04.2026, 05:4309.04.2026, 05:43

Vous vous souvenez d'Emilien? Il s'agit de ce dictionnaire sur pattes qui a régné sans partage sur le plateau de Jean-Luc Reichmann pendant près de deux ans. Après avoir accumulé une cagnotte vertigineuse de 2,6 millions d'euros et 647 participations, l'étudiant en histoire semblait intouchable.

Un exemple...

Tout est dans la rapidité d'exécution...

Pourtant, ce dimanche 5 avril 2026, c'est hors du cadre feutré de la télévision, sur la chaîne YouTube de Squeezie, que le «maître» a trouvé plus fort que lui.

Le «coup de génie» qui tourne court

Dans une vidéo intitulée «Qui subira la pire épreuve?», Emilien s'est retrouvé face à un quatuor redoutable: Squeezie, Inoxtag, Amine et Léna Situations. Le concept était simple: soumettre le champion au «coup de génie», une série de questions de culture générale où l'erreur est interdite.

Comment vos youtubeurs préférés braquent les supermarchés

Au début, la démonstration est sans appel. Emilien survole les débats, citant sans sourciller Alexey Pajitnov (le créateur de Tetris) ou identifiant le mont Kosciuszko comme le point culminant de l'Australie. Mais alors que le jeune homme semble filer vers un nouveau sans-faute, Léna Situations a décidé de changer de registre en posant une question axée sur la mode et le quotidien.

«Sans regarder, quelle est la marque de ton pull?»

Le silence qui a suivi cette interrogation a été plus éloquent que n'importe quelle mauvaise réponse. Pour la première fois, le cerveau d'Emilien a bugué. Après quelques secondes d'hésitation, il a dû se rendre à l'évidence:

«Je ne l'ai absolument pas»

L'explosion de rire sur le plateau a été immédiate. Squeezie, hilare, s'est empressé de souligner l'ironie de la situation: «Ce n'est pas vraiment une question de culture générale, mais tu es censé savoir!».

Un constat que le champion a accepté avec une grande sportivité, avouant s'être «fait prendre à son propre jeu».

Léna Piège Emilien

Vidéo: youtube

Sur les réseaux sociaux, la séquence est devenue virale en quelques heures. Les internautes, habitués à voir Emilien corriger les erreurs des autres, se sont régalés de cette faille humaine et vestimentaire.

Emilien, de son côté, a réagi avec humour sur Twitch en affirmant ne garder aucune rancune envers l'influenceuse. Hé oui, ils ont trouvé son point faible; le dressing reste un angle mort pour le génie de la culture générale.

Pour les curieux, voici l'épisode en entier:

Squeezie: QUI SUBIRA LA PIRE ÉPREUVE? (ft Inoxtag, Amine & Léna)Vidéo: YouTube/SQUEEZIE

(jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
de Joanna Oulevay
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
de Oliver Baroni
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
1
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer

C'est quoi ces mini-dramas par IA qui cartonnent sur TikTok?

Vidéo: watson

Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce petit hôtel 5 étoiles a fait de nous des connards
Se lover dans le luxe le temps d’un week-end rend-il les montagnes suisses (encore) plus agréables? Absolument. En revanche, gare à vous: on se prend très vite pour le roi des cryptos. Expérience faite dans l’adorable hôtel The Capra, à Saas-Fee, non loin du métro le plus haut du monde.
Le plus grand défaut des hôtels 5 étoiles, c’est leur propension à faire de nous des clients pénibles. Comme si tout nous était dû.
L’article