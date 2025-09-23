La 20ème saison de L'amour est dans le pré est pleine de rebondissements.

Ce candidat de «L'amour est dans le pré» a une crainte très insolite

Jean-Louis, attachant candidat de «L'amour est dans le pré», ne fait rien comme tout le monde, qu'il s'agisse de faire des compliments à ses prétendantes ou de s'organiser pour éviter des visites nocturnes imprévues - sa hantise.

Les inconditionnels de L'amour est dans le pré ont de quoi se réjouir; l'émission en est désormais à l'étape où des «trouples» s'en vont tester leur compatibilité à la ferme. Evidemment, dans l'épisode diffusé ce lundi 22 septembre, on a eu le droit à des séquences pas tristes pour un sou. Résumé à travers les meilleurs tweets, mèmes et vidéos.

Déjà, personne ne se remet du fait que Jean-Louis semble «craindre» ou, tout du moins, se méfier du comportement nocturne de ses prétendantes. En effet, l'agriculteur, qui a invité ses deux belles dans le Nord, Sylvie et Isabelle, a brandi la clé de sa chambre au nez de la caméra, avant de l'enfiler dans la serrure d'un air de défi, en nous donnant cette raison rocambolesque:

«Les deux prétendantes sont des femmes très bien mais je ne les connais pas donc j’ai prévu une clef. Si l’une ou l’autre vient taper à la porte, je ne veux pas être embêté»

Voilà, on veut bien recevoir à domicile des inconnues dans une émission de télé-crochet de dating, mais il faut savoir rester prudent. Sur X, les internautes se sont bien marré. «Y’a les agriculteurs qui veulent finir dans un lit avec une prétendante, et puis y’a Jean-Louis, qui prévoit de fermer sa porte à clef pour pas être dérangé…», réagit un twitto.

Ou encore:

«Apparemment Jean Louis préfère dormir avec la cameraman, c’est mal barré»

«Sacré Jean Louis. Le mec veut pas être emmerdé la nuit! Pioncer, c’est important!»

Certains téléspectateurs ont fait preuve d'empathie avec Jean-Louis, qui a dû gérer une prétendante parfois très enthousiaste - et très tactile.

Cela dit, l'agriculteur se débrouille pas mal non plus quand il s'agit de foutre un malaise au moment de sortir ses meilleurs compliments. Il a notamment assuré à la pimpante Sylvie:

«Pour ton âge, t'es bien mise» Jean-Louis, le 22 septembre 2025.

Certains en mettraient leur main à couper, Jean-Louis est sponsorisé par Duravit pour la déco de sa barraque:

Passons à un autre doss' chaud bouillant. Les téléspectateurs ont bien aimé les prétendants de Jean-Baptiste, qui a dû bien vite trancher entre les nombreux «bô gosses» qui souhaitaient le visiter dans la Creuse.

Si Laurent a touché les internautes en fondant devant le charmant Steven (qu’il a déjà croisé sur des applications de rencontre mais dont il ne se souvient plus), certains ont tout de même grincé des dents en retrouvant son rire peu commun.

Bien entendu, pas d'émission L'amour est dans le pré sans un phénomène nommé Gilles.

On a donc pu découvrir comment les choses mijotaient sous le toit de Gillou, et de toute évidence, ce dernier aime bien qu'on lui prépare la popote.

Les deux prétendantes Isabelle et Pascaline sont entrées dans une phase de rivalité plus ouverte. Pascaline a pris quelques points d'avance, en faisant montre de ses talents de masseuse de la main, et en invitant son agriculteur à faire tomber le peignoir au spa.

Dans le tracteur, on a eu droit à deux salles, deux ambiances. Il faut dire que Gilles a le secret pour placer le mot «manette» au bon moment...

