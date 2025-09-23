Ce candidat de «L'amour est dans le pré» a une crainte très insolite
Les inconditionnels de L'amour est dans le pré ont de quoi se réjouir; l'émission en est désormais à l'étape où des «trouples» s'en vont tester leur compatibilité à la ferme. Evidemment, dans l'épisode diffusé ce lundi 22 septembre, on a eu le droit à des séquences pas tristes pour un sou. Résumé à travers les meilleurs tweets, mèmes et vidéos.
Déjà, personne ne se remet du fait que Jean-Louis semble «craindre» ou, tout du moins, se méfier du comportement nocturne de ses prétendantes. En effet, l'agriculteur, qui a invité ses deux belles dans le Nord, Sylvie et Isabelle, a brandi la clé de sa chambre au nez de la caméra, avant de l'enfiler dans la serrure d'un air de défi, en nous donnant cette raison rocambolesque:
Jean Louis qui ferme la porte de sa chambre 😂#adp2025 #ADP pic.twitter.com/m6wmzH3YPP— Nathalie Brahim (@NathalieBrahim1) September 22, 2025
Voilà, on veut bien recevoir à domicile des inconnues dans une émission de télé-crochet de dating, mais il faut savoir rester prudent. Sur X, les internautes se sont bien marré. «Y’a les agriculteurs qui veulent finir dans un lit avec une prétendante, et puis y’a Jean-Louis, qui prévoit de fermer sa porte à clef pour pas être dérangé…», réagit un twitto.
Y’a les agriculteurs qui veulent finir dans un lit avec une prétendante,— ✖️ J A N I S ✖️ (@JanisEnsucre) September 22, 2025
et puis y’a Jean-Louis, qui prévoit de fermer sa porte à clef pour pas être dérangé… 😂#adp #adp2025 #ADP pic.twitter.com/m7OWUinO0J
Ou encore:
Il a raison Jean-Louis on n’est jamais trop prudent 🤣 #ADP #ADP2025 pic.twitter.com/XINnXgnTon— Vivi 🇪🇺🇫🇷🇺🇦 (@Viviwoow) September 22, 2025
Jean Louis se barricade à l'approche de l'arrivée de ses prétendantes #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/gyb4Zj3zLs— TwittoSeb (@TwittoSeb) September 22, 2025
Certains téléspectateurs ont fait preuve d'empathie avec Jean-Louis, qui a dû gérer une prétendante parfois très enthousiaste - et très tactile.
Sylvie la première nuit qui vient gratter à la porte de Jean-Louis #adp2025 pic.twitter.com/LpOGEGOlRU— Tom (@tomblnLR) September 22, 2025
Certains twittos ont carrément été mal à l'aise 👇
Sylvie je l’adore mais BORDEL en 2025, à l’ère du consentement, avant tout contact avec Jean-Louis assure toi qu’il est aussi tactile que toi! Ma— Bella (@maeva_lisa) September 22, 2025
Phobie les gens qui veulent toujours t’enlacer ou te toucher alors que tu n’es pas tactile… #adp2025 #adp25 #adp pic.twitter.com/Nps8icx4mT
Cela dit, l'agriculteur se débrouille pas mal non plus quand il s'agit de foutre un malaise au moment de sortir ses meilleurs compliments. Il a notamment assuré à la pimpante Sylvie:
#adp #adp2025— ptite dame (@Betty_576300) September 22, 2025
Pour ton âge t es bien mise pic.twitter.com/wKMhpjrNLE
Certains en mettraient leur main à couper, Jean-Louis est sponsorisé par Duravit pour la déco de sa barraque:
Le soufflet & l’espèce de balai à chiotte accrochés au mur, c’est pour nous abattre. #adp #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/l4Ctw5Mmw4— Zouze (@ZouZzZze) September 22, 2025
Passons à un autre doss' chaud bouillant. Les téléspectateurs ont bien aimé les prétendants de Jean-Baptiste, qui a dû bien vite trancher entre les nombreux «bô gosses» qui souhaitaient le visiter dans la Creuse.
C’est pas un speed dating, c’est le calendrier des pompiers. #ADP #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/wzSxC9TdSR— ✖️ J A N I S ✖️ (@JanisEnsucre) September 22, 2025
Si Laurent a touché les internautes en fondant devant le charmant Steven (qu’il a déjà croisé sur des applications de rencontre mais dont il ne se souvient plus), certains ont tout de même grincé des dents en retrouvant son rire peu commun.
Tu démarres ta vieille bagnole un matin d'hiver : #adp #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/ESIJ51LKa3— Skankhunt42 (@_piegeamorue42) September 22, 2025
Le rire de JB n'a pas changé.#adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/jfgo8Gsarf— Yolige (@YoLiGe49) September 22, 2025
Bien entendu, pas d'émission L'amour est dans le pré sans un phénomène nommé Gilles.
Les « Gilles » de l’émission, c’est une sacrée dynastie quand même 🤣#ADP #ADP2025 #ADP25 pic.twitter.com/2xuZaEktv2— Anthony B. (@Mister_Anthony_) September 1, 2025
On a donc pu découvrir comment les choses mijotaient sous le toit de Gillou, et de toute évidence, ce dernier aime bien qu'on lui prépare la popote.
"Maintenant on va voir si la cuisinière nous a fait à manger" ptdrrr le manque de respect bordeeeeeel 💀😂 #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/6DarcH73ka— Steph Kg (@kg_steph) September 22, 2025
"maintenant on va voir si la cuisinière nous a préparé à manger".— Eric Moons (@papibehou) September 22, 2025
Pitin Gilles était bien parti et la on y est moment goujat #adp2025. #adp25 pic.twitter.com/JrB7R5Aule
Isabelle en fait, c'est la bobonne à tout faire du couple Gilles/Pascaline. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/jhgOuD2cHi— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) September 22, 2025
Gilles à 🤏 d'avoir de tracteur d'or du plus grand goujat.#ADP #ADP2025 pic.twitter.com/CUjUODfsw7— Romain MORLIER🇨🇵🇺🇦🇪🇺 (@RomainMorlier) September 22, 2025
« Comment ça t’as pas fait à bouffer boniche ? » #adp25 #adp2025 #adp pic.twitter.com/NN5mQ0dA4H— Valentin 🖇 (@valouche02) September 22, 2025
Les deux prétendantes Isabelle et Pascaline sont entrées dans une phase de rivalité plus ouverte. Pascaline a pris quelques points d'avance, en faisant montre de ses talents de masseuse de la main, et en invitant son agriculteur à faire tomber le peignoir au spa.
Miskin il pleure la veille en parlant de ses complexes et de ses trauma, elle lui demande de se foutre à poil devant les caméras. #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/qZK7qmBapi— Duky (@dukyvel) September 22, 2025
Du coup, Isabelle est restée sur le carreau 👇
Isabelle chez Gilles #adp2025 #adp pic.twitter.com/2jo8y7Lz61— 1 AM Freestyle ✨ (@honeeybloom) September 22, 2025
Dans le tracteur, on a eu droit à deux salles, deux ambiances. Il faut dire que Gilles a le secret pour placer le mot «manette» au bon moment...
La différence je chiale 😭#adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/Sc8wCjaMKM— XDvidTB (@XDvidTB) September 22, 2025